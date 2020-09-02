Руки вверх

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
Болит плечо, когда поднимаю руку. По ночам боль усиливается, обезболивающие не помогают. Так уже не один месяц длится. Что это может быть и как вылечиться? - спрашивает Сергей Трофимов из Пскова.
Боль в плече свидетельствует об изменениях воспалительного или дистрофического характера в суставе и прилегающих к нему связках и мышцах, - объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Диагноз можно поставить на основании данных МРТ или компьютерной томографии. Кроме этого, потребуются лабораторные исследования крови на острофазовые показатели воспаления, данные по ионизированному кальцию и витамину D, чтобы исключить остеопороз.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Лечение будет определяться выявленными изменениями и состоит из противоспалительных препаратов, хондропротекторов, витаминов. Вне стадии обострения хороший результат дает физиолечение: электрофорез, магнито- и лазеротерапия.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование организма на состояние обменных процессов организма.
СПРАВКА
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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.