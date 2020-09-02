Руки вверх

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Общество / Здоровье

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О чем может говорить боль в плече?

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Редакция
2 сентября 2020 года, 12:44
Фото: pxhere.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».  

Болит плечо, когда поднимаю руку. По ночам боль усиливается, обезболивающие не помогают. Так уже не один месяц длится. Что это может быть и как вылечиться? - спрашивает Сергей Трофимов из Пскова.

Боль в плече свидетельствует об изменениях воспалительного или дистрофического характера в суставе и прилегающих к нему связках и мышцах, - объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Диагноз можно поставить на основании данных МРТ или компьютерной томографии. Кроме этого, потребуются лабораторные исследования крови на острофазовые показатели воспаления, данные по ионизированному кальцию и витамину D, чтобы исключить остеопороз.

Руки вверхЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Лечение будет определяться выявленными изменениями и состоит из противоспалительных препаратов, хондропротекторов, витаминов. Вне стадии обострения хороший результат дает физиолечение: электрофорез, магнито- и лазеротерапия.

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