Руки вверх

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Болит плечо, когда поднимаю руку. По ночам боль усиливается, обезболивающие не помогают. Так уже не один месяц длится. Что это может быть и как вылечиться? - спрашивает Сергей Трофимов из Пскова.

Боль в плече свидетельствует об изменениях воспалительного или дистрофического характера в суставе и прилегающих к нему связках и мышцах, - объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.