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Общество / Здоровье

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?

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Редакция
26 августа 2020 года, 15:00
Фото: pexels.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».  

Меня очень беспокоит постоянная сухость во рту. Я постоянно пью воду, ополаскиваю рот, однако ничего не помогает: сухость не проходит. Подскажите, с чем это может быть связано? - спрашивает Валерия Паскевич из Пскова.

В первую очередь нужно проверить состояние углеводного обмена, так как такой симптом, как постоянная сухость во рту, довольно часто бывает характерен для сахарного диабета, - объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Но есть и другие причины сухости во рту, которые нельзя сбрасывать со счетов. К примеру, это могут быть нейро-вегетативная форма насморка, аденоидит, нарушение микробиоценоза ротовой полости, стоматологические проблемы, патология со стороны слюнных желез, щитовидной железы.

Великая сушьЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Но в любом случае сухость во рту — это очень тревожный признак, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Ведь она может привести к появлению афтозных язв, стоматита, нарушению процессов пищеварения. Так что главное — вовремя выяснить причину проблемы и оперативно устранить ее.

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