Великая сушь

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Меня очень беспокоит постоянная сухость во рту. Я постоянно пью воду, ополаскиваю рот, однако ничего не помогает: сухость не проходит. Подскажите, с чем это может быть связано? - спрашивает Валерия Паскевич из Пскова.

В первую очередь нужно проверить состояние углеводного обмена, так как такой симптом, как постоянная сухость во рту, довольно часто бывает характерен для сахарного диабета, - объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.