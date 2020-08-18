Опасные мурашки

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
Немеют кончики пальцев и голова кружится, когда встаю, давление скачет. Это очень опасно? - спрашивает Инна Айранова из Пскова.
Так может проявляться остеохондроз шейного отдела позвоночника, - объясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
При ущемлении периферических нервов нарушается чувствительность рук: появляются ощущения «ползания мурашек», онемение. Также снижается кровоснабжение, руки становятся холодными. Кроме того, от гипоксии страдает и головной мозг. Нарушается сон, появляется головокружение, головная боль, шум в ушах, снижается память и внимание, портится настроение.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Эти признаки - прямое показание к консультации невролога. За нарушением иннервации и кровоснабжения могут последовать необратимые изменения в трофике тканей, повышается риск развития инсульта и деменции.
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