Опасные мурашки

При ущемлении периферических нервов нарушается чувствительность рук: появляются ощущения «ползания мурашек», онемение. Также снижается кровоснабжение, руки становятся холодными. Кроме того, от гипоксии страдает и головной мозг. Нарушается сон, появляется головокружение, головная боль, шум в ушах, снижается память и внимание, портится настроение.