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Общество / Здоровье

Сюрприз с юга

Что делать, когда народные средства не помогают?

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Редакция
11 августа 2020 года, 19:23
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».  

Вернулись с юга неделю назад. Через два дня после приезда вся семья заболела: начался жидкий стул, поднялась температура. Народные средства не помогают. Что это может быть и как лечиться? - спрашивает Инна Просвирнина из Пскова.

В первую очередь нужно вызвать врача! , - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Такие симптомы могут свидетельствовать об острой кишечной инфекции вирусной или бактериальной этиологии. Нужно провести исследование кала на дисбактериоз, включая сальмонеллез и дизентерию, и ротавирусную инфекцию, лабораторные анализы крови на наличие воспаления. 

Самолечение может привести к формированию хронической кишечной инфекции, что неизбежно вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом и иммунитетом. Особенно опасно такое состояние для маленьких детей и пожилых людей с хроническими заболеваниями, так как диарея опасна потерей электролитов и развитием дегидратации (обезвоживания).

Сюрприз с югаЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Лечение комплексное и зависит от вида инфекционного агента: антибиотики или антивирусные препараты, средства для восстановления электролитного баланса, в том числе внутривенные инфузии, пробиотики для восстановления биоценоза кишечника.

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Сюрприз с юга
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