Сюрприз с юга

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Вернулись с юга неделю назад. Через два дня после приезда вся семья заболела: начался жидкий стул, поднялась температура. Народные средства не помогают. Что это может быть и как лечиться? - спрашивает Инна Просвирнина из Пскова.

В первую очередь нужно вызвать врача! , - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Такие симптомы могут свидетельствовать об острой кишечной инфекции вирусной или бактериальной этиологии. Нужно провести исследование кала на дисбактериоз, включая сальмонеллез и дизентерию, и ротавирусную инфекцию, лабораторные анализы крови на наличие воспаления.