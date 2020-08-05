Остановка по требованию

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
При быстрой ходьбе затекают и болят мышцы ног. Даже останавливаться приходиться. Что делать? - спрашивает Виктор Петров из Пскова.
Такие признаки свидетельствуют о нарушении периферического кровообращения в сосудах нижних конечностей, - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Это может быть связано с варикозной болезнью, образованием тромбов, отложением холестериновых бляшек на стенках сосудов.
При наличии гипертонической болезни, сахарного диабета, избыточной массы тела, болезней суставов работа артерий и вен еще более усложняется. Поэтому игнорировать такие симптомы ни в коем случае нельзя.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Длительное нарушение кровотока приводит к неизбежному дефициту кислорода в тканях, образованию трофических язв, снижению мышечной массы. Обследование включает в себя ультразвуковую диагностику, лабораторные анализы на свертываемость крови, липидный профиль. Нужна консультация терапевта и флеболога, которые определят правильный алгоритм лечения. Также потребуется изменение образа жизни: нормализация массы тела, обмена веществ, увеличение физической активности.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование организма на состояние обмена веществ и состояние сосудов.
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