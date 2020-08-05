Остановка по требованию

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

При быстрой ходьбе затекают и болят мышцы ног. Даже останавливаться приходиться. Что делать? - спрашивает Виктор Петров из Пскова.

Такие признаки свидетельствуют о нарушении периферического кровообращения в сосудах нижних конечностей, - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Это может быть связано с варикозной болезнью, образованием тромбов, отложением холестериновых бляшек на стенках сосудов.