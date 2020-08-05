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Общество / Здоровье

Остановка по требованию

Почему болят мышцы ног?

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Редакция
5 августа 2020 года, 11:42
Фото: Дарья Хваткова
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».  

При быстрой ходьбе затекают и болят мышцы ног. Даже останавливаться приходиться. Что делать? - спрашивает Виктор Петров из Пскова.

Такие признаки свидетельствуют о нарушении периферического кровообращения в сосудах нижних конечностей, - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Это может быть связано с варикозной болезнью, образованием тромбов, отложением холестериновых бляшек на стенках сосудов.

При наличии гипертонической болезни, сахарного диабета, избыточной массы тела, болезней суставов работа артерий и вен еще более усложняется. Поэтому игнорировать такие симптомы ни в коем случае нельзя.

Остановка по требованиюЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Длительное нарушение кровотока приводит к неизбежному дефициту кислорода в тканях, образованию трофических язв, снижению мышечной массы. Обследование включает в себя ультразвуковую диагностику, лабораторные анализы на свертываемость крови, липидный профиль. Нужна консультация терапевта и флеболога, которые определят правильный алгоритм лечения. Также потребуется изменение образа жизни: нормализация массы тела, обмена веществ, увеличение физической активности.

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В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование организма на состояние обмена веществ и состояние сосудов.

Остановка по требованию
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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