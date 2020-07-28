Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний

Текст:
Редакция
28 июля 2020 года, 13:03
Фото: Дарья Хваткова
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя»

Увеличились миндалины: больно глотать, сильная слабость, температура. Что это может быть? - спрашивает Инна Семенкова из Пскова.

Увеличение миндалин всегда говорит о воспалительном процессе бактериальной или вирусной этиологии, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Это первый заслон на пути проникновения микроорганизмов внутрь организма, и лимфатическая система принимает на себя весь удар инфекционных агентов. В нёбных миндалинах при этом образуется огромное количество иммунных клеток, которые поступают в кровь и начинают борьбу с инфекцией.

Повышение температуры тела также свидетельствует о выработке иммунных клеток - интерферонов, способствующих выздоровлению.

Почему болит горло?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

Для постановки правильного диагноза и назначении лечения, помогающего организму справиться с недугом, нужно обратиться к терапевту или инфекционисту, чтобы определиться с алгоритмом обследования. Вовремя назначенное лечение позволит избежать осложнений и развития хронической формы заболевания.

Читайте также
Что-то с памятью моей стало…
В клинике «Проофессор» можно выполнить комплексное обследование организма на все виды инфекций и состояние иммунной системы.

Почему болит горло?

СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани
Крутой маршрут

Общество
23 июля 13:07

Крутой маршрут

Псковские спортсменки принимают участие в международной эстафете инвалидов-колясочников

Книга сочинений

Общество / Образование
23 июля 12:10

Книга сочинений

Псковская школьница рассказала, как получила 100 баллов по ЕГЭ по литературе

  • Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках
  • Помощник по хозяйству ограбил островичку
  • Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках
  • Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре
  • До ноября заменят кровлю и внутренние сети в доме на улице Тенистой в Великих Луках
  • У новой больницы в Великих Луках появятся автобусные остановки
  • 1 августа в Псковской области стартуют отборочные соревнования WorldSkills Russia
  • На 4 сентября назначена сдача корпуса инфекционной больницы в Великих Луках
  • В Псковской области выздоровели более 2,5 тысяч заражённых коронавирусом
  • С 3 августа великолукская больница перейдёт к работе в штатном режиме
  • Пьяный автомобилист протаранил две машины и забор в Пскове
  • Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области

    • 27 июля

  • Опубликованы сведения о доходах Михаила Ведерникова за 2019 год
  • Михаил Ведерников о коронавирусе: Расслабляться рано
  • Псковский губернатор занял 15-е место в рейтинге активности глав регионов в Instagram
  • Две недели дал Михаил Ведерников на анализ текущих показателей нацпроектов
  • В конце августа откроется после ремонта музыкальная школа №1 в Пскове
  • Началась продажа билетов из Пскова в Евпаторию
  • Теплый август обещают в Псковской области
  • Определены лауреаты премии администрации Псковской области
  • Иван Грибов дал первое интервью в должности прокурора Псковской области
  • Великолучанин обманул мошенников
  • Губернатор поздравил Псковский и Палкинский районы с 76-летием со дня освобождения
  • На 30 увеличилось число победивших коронавирус в Псковской области
  • В парке Великих Лук начался монтаж динозавров и мамонтов
  • Помочь в расследовании ДТП с велосипедистом просит псковичей полиция
  • 6,5 млрд рублей нужно для реставрации усадьбы Строгановых в Волышово
  • Гоша Куценко предложил для борьбы с вандализмом в Псковской области использовать видеокамеры
  • Нетрезвый водитель ВАЗа сбил скутериста в Плюсском районе

    • 26 июля

  • Губернатор возмутился случаями вандализма в Пскове и области

    • Новости

    Партийность в малых дозах

    Политика / Выборы
    Максим Андреев 27 июля 11:14

    Партийность в малых дозах

    Как готовятся к участию в большой муниципальной кампании 2020 года непарламентские партии Псковской области

    Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?

    Общество
    23 июля 00:27

    Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?

    Решая, куда поехать летом с детьми, многие обращают внимание на Черноморское побережье Краснодарского края
    Всё по-новому

    Общество / Образование
    22 июля 15:42

    Всё по-новому

    Как сдают Единый госэкзамен в Псковской области