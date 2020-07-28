Почему болит горло?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Увеличились миндалины: больно глотать, сильная слабость, температура. Что это может быть? - спрашивает Инна Семенкова из Пскова.

Увеличение миндалин всегда говорит о воспалительном процессе бактериальной или вирусной этиологии, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Это первый заслон на пути проникновения микроорганизмов внутрь организма, и лимфатическая система принимает на себя весь удар инфекционных агентов. В нёбных миндалинах при этом образуется огромное количество иммунных клеток, которые поступают в кровь и начинают борьбу с инфекцией.