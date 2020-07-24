Что-то с памятью моей стало…

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
Стал забывать какие-то мелочи: то очки, то телефон... Это уже болезнь? - спрашивает Виктор Силантьев из Пскова.
Забывчивость может быть связана со многими причинами: это и хронический стресс, и переутомление, и нарушение мозгового кровообращения. В любом случае, игнорировать такие симптомы нельзя, - уверена Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Нужно проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, контролировать артериальное давление, пройти обследование у терапевта и невролога. Значительную помощь в диагностике окажет ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов и электроэнцефалограмма.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
По результатам проведенного исследования будет назначено комплексное лечение, состоящее не только из лекарственных препаратов, но и физиопроцедур, диетотерапии. Обязательно нужно нормализовать сон и постараться справляться с текущими проблемами без резких эмоциональных реакций.
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