Что-то с памятью моей стало…

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Стал забывать какие-то мелочи: то очки, то телефон... Это уже болезнь? - спрашивает Виктор Силантьев из Пскова.

Забывчивость может быть связана со многими причинами: это и хронический стресс, и переутомление, и нарушение мозгового кровообращения. В любом случае, игнорировать такие симптомы нельзя, - уверена Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.