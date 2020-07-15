Почему пахнет изо рта?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

На языке постоянно образуется белый налет. А по утрам еще и неприятный запах изо рта. С чем это может быть связано? - спрашивает Иван Михеев из Пскова.

Причинами могут быть как нарушение микробиоценоза полости рта, когда усиливается рост условно-патогенных бактерий, так и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.