Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Почему пахнет изо рта?

Выясняем, что означают неприятные симптомы

Текст:
Редакция
15 июля 2020 года, 16:24
Фото: pixabay.com
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя» 

На языке постоянно образуется белый налет. А по утрам еще и неприятный запах изо рта. С чем это может быть связано? - спрашивает Иван Михеев из Пскова.

Причинами могут быть как нарушение микробиоценоза полости рта, когда усиливается рост условно-патогенных бактерий, так и нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. 

Так может проявляться гастро-эзофагальный рефлюкс - заброс содержимого желудка в пищевод. Следствием такой патологии является воспаление слизистой пищевода и ротоглотки. При отсутствии адекватной терапии такое состояние может привести к эрозиям и язвам.

Почему пахнет изо рта?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Правильный диагноз поможет поставить бактериологическое исследование микрофлоры ротовой полости, фиброгастродуоденоскопия желудка, а также дыхательный тест на хеликобактерную инфекцию.

Читайте также
Диагноз по походке

В клинике «Профессор» можно выполнить анализы на состояние желудочно-кишечного тракта, инфекционные заболевания, в том числе и на COVID-19.

Почему пахнет изо рта?
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

  • Законность действий главы Пустошкинского района просят проверить депутаты
  • На недопустимость субъективного подхода в кадровых вопросах указали пустошкинские депутаты главе района
  • Юбилейная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отложена на год
  • Вечером 21 июля в Пскове закроют для транспорта улицу Труда
  • Рынок на улице Текстильной в Пскове будет модернизирован
  • В Псковской области стартовал приём заявок на конкурс проектов ТОСов
  • Игорь Феоктистов возглавил санаторий «Хилово»
  • Анна Кузыченко: Сейчас мы все думаем, как в очном режиме открыть учебный год
  • Пропавший в лесу пять дней назад псковский пенсионер найден живым
  • Не все псковские кафе и рестораны смогли пережить карантин
  • Восемь многодетных семей Псковской области получили микроавтобусы
  • С 76-й годовщиной освобождения поздравил губернатор жителей Опочецкого района
  • Торжественный запуск поезда «Псков — Великие Луки» состоится 17 июля
  • К выходным в Псковской области потеплеет
  • 28 тысяч рублей отдала великолучанка лже-целительнице
  • В сентябре сдадут дома для переселенцев из аварийного жилья в Дновском и Великолукском районах
  • В Себеже будут судить гражданина Латвии, помогавшего украинцам незаконно пересекать границу
  • Два человека пострадали при столкновении трёх машин на дороге Новгород - Порхов
  • Подготовлена программа празднования Дня города в Пскове

    • 14 июля

  • Михаил Ведерников рассказал о Герое Советского Союза из Порхова
  • В Псковской области приняты очередные послабления ограничительных мер
  • Псковские депутаты поддержали закон о праве жителей национальных парков приватизировать землю
  • Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы вернутся к штатному режиму работы
  • Доплаты псковским медикам скорректируют
  • Фонтаны включат в городах Псковской области
  • Очные образовательные учреждения смогут открыться в Псковской области
  • Работу кафе и ресторанов планируют разрешить в Псковской области
  • Каждый второй заболевший коронавирусом в Псковской области выздоровел
  • Расширен перечень автомобилей с льготным налогообложением в Псковской области
  • Детям и подросткам запретили посещать кальянные в Псковской области

    • Новости

    Руины превратились в музей

    Культура
    Светлана Синцова 10 июля 11:01

    Руины превратились в музей

    Псковичей приглашают на экскурсии в башни Варлаамовского угла

    В тренде

    Общество
    2 июля 10:56

    В тренде

    Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть
    В строю

    Общество
    30 июня 15:02

    В строю

    «Волонтеры Победы» продолжают работу несмотря на режим ограничений