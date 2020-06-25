Зачем звонит колокол?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Если пробегусь немного или поднимусь на второй этаж, сразу приходится останавливаться — в груди как будто колокол бить начинает и боль появляется в левой руке. Как проверить, что со мной?» - спрашивает Валерий Серонин из Пскова.

Такие симптомы в первую очередь требуют обследования сердечно-сосудистой системы, - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.