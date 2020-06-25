Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Зачем звонит колокол?

Что делать, если тяжесть в груди мешает жить

Текст:
Редакция
25 июня 2020 года, 23:43
Фото: kubnews.ru
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя». 

«Если пробегусь немного или поднимусь на второй этаж, сразу приходится останавливаться — в груди как будто колокол бить начинает и боль появляется в левой руке. Как проверить, что со мной?» - спрашивает Валерий Серонин из Пскова.

Такие симптомы в первую очередь требуют обследования сердечно-сосудистой системы, - говорит Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

При резком снижении толерантности к физическим нагрузкам с большой долей вероятности можно предположить недостаточное снабжение кислородом миокарда. Это может быть вызвано кардиологическими проблемами или неполадками со стороны эндокринной системы. Также не исключен миокардит, который может развиться после перенесенной инфекции, включая COVID-19.

Зачем звонит колокол?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Если такое состояние будет прогрессировать, возможно развитие ишемической болезни сердца и повышение риска острого инфаркта миокарда. Нужны будут консультации кардиолога и эндокринолога, комплексное обследование, состоящее из электрокардиографи, УЗИ сердца, суточного мониторирования сердечного ритма и артериального давления, исследования гормонального статуса.

Читайте также
Рождественский день в Пскове будет снежным
В клинике «Профессор» можно выполнить анализы на состояние сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также на COVID-19.

Зачем звонит колокол?
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.


  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Путинская больница

Общество / Здоровье
22 июня 16:07

Путинская больница

Президент поддержал инициативу строительства новой инфекционки в Пскове с филиалом в Великих Луках.

Учитель как призвание

Общество
19 июня 16:33

Учитель как призвание

В редакцию пришло письмо из Новосокольников.

Бриллианты в каморке

Общество / Образование
19 июня 10:48

Бриллианты в каморке

Делают люди из пыталовского поселка

25 июня

  • 4,5 года колонии получил забивший насмерть мужчину дновец
  • Обматерившего полицейских экс-главу Печорского района оштрафовали на 20 тысяч рублей
  • 98% учащихся Псковской области прошли тестирование в рамках профилактики наркомании
  • Главврач великолукской больницы покинула свой пост
  • Наталья Юшко посетила строительную площадку завода «Титан-Полимер»
  • Поезд из Пскова в Великие Луки собираются запустить в июле
  • Стоимость ремонта Рижского проспекта не позволяет привести в порядок все тротуары
  • Ремонтируемый участок на ул. Я. Фабрициуса открыть планируют в ноябре
  • С 1 июля начнется ремонт участка дороги от Ольгинского моста до площади Ленина
  • Губернатор поздравил Наталью Ильину с утверждением в должности ректора ПсковГУ
  • 45 дворовых проездов отремонтируют в этом году в Пскове
  • Герою журналисткой публикации подарили инвалидную коляску
  • На ремонт участка Северного обхода потратят более 150 млн рублей
  • Владельцы торговых точек в Любятово благоустраивают территорию вокруг своих магазинов
  • Александр Котов: Для нас важно, чтобы не было никаких посягательств на территорию нашего государства и региона
  • Родственников, найденного в Моглино красноармейца, устанавливают следователи
  • Губернатор проголосовал за поправки в Конституцию РФ
  • Сбывать наркотики псковские подростки начинают с 15 лет
  • В Псковской области началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
  • Очаги коронавируса ликвидированы в администрации Плюсского района и в цехе Великолукского мясокомбината
  • В Псковской области 57 проектов ТОСов получат 10 млн рублей

    • 24 июня

  • Ещё один «Край партизанской славы» появится в Псковской области
  • Взрослые и детские команды по регби появятся в регионе
  • В Гдове начались работы по созданию парка Победы «Патриот»
  • Владимир Путин вручил госпремию писателю Валентину Курбатову
  • «Диктант Победы» псковичи напишут 3 сентября
  • Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова
  • В России хотят увеличить пенсии по старости
  • Пешеходный мост реконструируют в Порхове
  • 39 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Пскове

    • Новости

    Шестьдесят лет спустя

    Культура
    Светлана Синцова 23 июня 12:41

    Шестьдесят лет спустя

    Участник экспедиции по уточнению места Ледового побоища вернулся в Самолву и создал там музей

    Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

    Общество
    18 июня 18:03

    Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

    Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников
    Аллергия или коронавирус?

    Общество / Здоровье
    16 июня 14:49

    Аллергия или коронавирус?

    Как понять, что происходит