Аллергия или коронавирус?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Закладывает нос, горло першит. Не понимаю, что это: аллергия на пыльцу или все-таки коронавирус подхватил?», - жалуется Дмитрий Серегин их Пскова.

Июнь является не самым лучшим месяцем для пациентов с аллергией на пыльцу растений, так как цветут много деревьев и трав, способных привести к развитию поллиноза (аллергического ринита), - напоминает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Но и эпидемиологическая обстановка тоже не позволяет чувствовать себя в безопасности. Так что консультация врача необходима в любом случае!