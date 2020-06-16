Аллергия или коронавирус?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Закладывает нос, горло першит. Не понимаю, что это: аллергия на пыльцу или все-таки коронавирус подхватил?», - жалуется Дмитрий Серегин их Пскова.
Июнь является не самым лучшим месяцем для пациентов с аллергией на пыльцу растений, так как цветут много деревьев и трав, способных привести к развитию поллиноза (аллергического ринита), - напоминает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. - Но и эпидемиологическая обстановка тоже не позволяет чувствовать себя в безопасности. Так что консультация врача необходима в любом случае!
Самостоятельно нужно ежедневно измерять температуру тела, поскольку аллергические реакции протекают с лихорадкой гораздо реже, чем вирусные инфекции. Также обязательно нужно выяснить содержание суммарных иммуноглобулинов Е, которые показывают общий уровень аллергизации организма.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
На возможную вирусную инфекцию COVID-19 можно обследоваться путем взятия мазка из ротоглотки и носа (определение ПЦР РНК). Чтобы выяснить, было ли уже перенесено это заболевание, и сформировались ли клетки «памяти», способные защитить от повторного заражения, можно сделать анализ крови на содержание иммуноглобулинов G.
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