Если на сердце тень

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Не знаю, чем заболела, но появились боли в сердце, температура и одышка. На рентгене увеличена тень сердца. Что это может быть?» - спрашивает Вера Дмитриева из Пскова.

Одной из основных причин такого состояния может быть миокардит, в том числе и инфекционный, вызванный как бактериями, так и вирусами, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.