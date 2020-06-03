Если на сердце тень

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Не знаю, чем заболела, но появились боли в сердце, температура и одышка. На рентгене увеличена тень сердца. Что это может быть?» - спрашивает Вера Дмитриева из Пскова.
Одной из основных причин такого состояния может быть миокардит, в том числе и инфекционный, вызванный как бактериями, так и вирусами, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
Миокардит представляет собой воспаление мышечной ткани сердца, функция которой крайне важна: перекачивание всей крови, проходящей через организм. Миокард крайне чувствителен к содержанию кислорода, и при воспалении этой мышцы сразу развивается гипоксия, из-за чего нарушается работа всего организма. Такое состояние ни в коем случае нельзя игнорировать!
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУПоследствиями миокардита может стать формирование порока сердца и инвалидизация. Необходимо неотложное комплексное обследование: электрокардиография эхокардиография (УЗИ сердца), острофазовые показатели крови, позволяющие определить степень воспаления. Также нужно обследоваться на бактерии и вирусы, в том числе COVID-19. Обязательна срочная консультация врача, так как выздоровление зависит от своевременно поставленного диагноза и правильного лечения.
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