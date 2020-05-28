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Общество / Здоровье

На передовой

Врачам-гинекологам неожиданно пришлось сменить специализацию

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Наталья Баранова
28 мая 2020 года, 10:31
Фото: Дарья Хваткова
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Оксана Лобанкова акушер-гинеколог высшей категории, одиннадцать лет проработала в гинекологическом отделении Псковской городской больницы. И тут все отделение перепрофилировали на борьбу с коронавирусом... Первые пациенты с внебольничной пневмонией стали поступать с начала апреля. С конца месяца — только с коронавирусом.

Сейчас в отделении, которое было рассчитано на 52 койки, лечатся 66 человек. У всех диагноз - ковид. Среди пациентов есть и беременные женщины.

- Как такового, сейчас у нас гинекологического отделения нет, - говорит Оксана Лобанкова. - Мы не оперируем. Лечим пневмонию и короновирусную инфекцию.

Прежде, чем приступить к новым обязанностям, врачам пришлось снова сесть за парты: посещать медицинские вебинары, штудировать специальную литературу, изучать особенности реанимации пациентов с пневмонией. И это все без отрыва от работы.

-Сейчас у нас огромная нагрузка, - не скрывает Оксана Лобанкова. - Поступают и беременные женщины с коронавирусной инфекцией. Им необходимо уделять повышенное внимание. Они в зоне повышенного риска. У беременных заболевание может протекать в более тяжелой форме. Сейчас я контролирую всех беременных, которые не только у нас в отделении, но и во всей больнице.

На передовой
Оксана Лобанкова на страже нашего здоровья

Недавно Оксана Лобанкова сделала кесарево сечение своей пациентке с коронавирусом. Сначала тест на ковид у новорожденного был отрицательный, потом медики нашли признаки инфекции. Сейчас за малышом пристально наблюдают.

Оксану Лобанкову дома тоже ждет четырехлетний сын, в последнее время маму он видит редко. Но мальчик понимает, что сейчас мама нужнее на работе.

-Родственники нас практически не видят и не слышат, - говорит Оксана Лобанкова. - Я или на работе или разговариваю по телефону. Некоторые вопросы приходится решать мгновенно. Я за десять дней наговорила шестьдесят часов!

Сейчас в гинекологическом отделении работают четыре доктора, двое на больничном. Младшего медицинского персонала тоже стало меньше. Все медики трудятся в очень интенсивном режиме. Средствами защиты медики, по их словам, обеспечены полностью. В распоряжении врачей специальные костюмы, респираторы, очки. Все положенные выплаты они тоже получили в полном объеме.

-Врачи даже с огромным опытом работы ни разу в жизни не были в подобной ситуации, - продолжает Оксана Лобанкова. - С таким экстримом мы сталкиваемся впервые. В подобных тяжелых условиях раньше работать не приходилось. Действуем с коллегами, в том числе из других отделений, очень сплоченно, стараемся максимально удобно все организовать.

- Мы с самого начала работали в плотной связке с терапевтами, помощь со стороны ощущали, - говорит заведующий гинекологическим отделением псковской городской больницы Александр Корнилов. - Но, конечно, все не просто. Представляете, я двадцать семь лет проработал гинекологом, а теперь лечу мужчин с открытым туберкулезом и раком легких! Спасибо коллегам, все в экстремальной ситуации показали себя с лучшей стороны.

На передовой
Александр Корнилов 27 лет лечил женщин

Все без исключения медики признаются, что не могут припомнить ситуации, похожей на нынешнюю.

- Были, конечно, периоды, когда приходилось очень много работать, - продолжает Александр Корнилов. - И дежурств помногу набирали. Но эта работа совсем другая. В таких условиях трудимся не только мы, но и врачи других специальностей.


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