На передовой

Оксана Лобанкова акушер-гинеколог высшей категории, одиннадцать лет проработала в гинекологическом отделении Псковской городской больницы. И тут все отделение перепрофилировали на борьбу с коронавирусом... Первые пациенты с внебольничной пневмонией стали поступать с начала апреля. С конца месяца — только с коронавирусом.

Сейчас в отделении, которое было рассчитано на 52 койки, лечатся 66 человек. У всех диагноз - ковид. Среди пациентов есть и беременные женщины.

- Как такового, сейчас у нас гинекологического отделения нет, - говорит Оксана Лобанкова. - Мы не оперируем. Лечим пневмонию и короновирусную инфекцию.

Прежде, чем приступить к новым обязанностям, врачам пришлось снова сесть за парты: посещать медицинские вебинары, штудировать специальную литературу, изучать особенности реанимации пациентов с пневмонией. И это все без отрыва от работы.

-Сейчас у нас огромная нагрузка, - не скрывает Оксана Лобанкова. - Поступают и беременные женщины с коронавирусной инфекцией. Им необходимо уделять повышенное внимание. Они в зоне повышенного риска. У беременных заболевание может протекать в более тяжелой форме. Сейчас я контролирую всех беременных, которые не только у нас в отделении, но и во всей больнице.