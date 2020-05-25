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Общество / Здоровье

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?

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Редакция
25 мая 2020 года, 17:05
Фото: pixnio.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Сделал анализ на антитела к коронавирусу, были обнаружены иммуноглобулины класса G. Что это значит? Я вроде бы не болел сильно, только перенес легкое ОРЗ около месяца назад. И заразен ли я для других?», - спрашивает Сергей Петров из Пскова.

Судя по анализу, было перенесено заболевание, вызванное вирусом COVID-19, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

С самого начала болезни, включая бессимптомный инкубационный период, вирус активно размножается в организме. В это время его можно выявить при помощи анализа методом ПЦР (мазок из зева и носоглотки). Тогда же в крови начинают образовываться иммуноглобулины класса М, свидетельствующие об острой стадии болезни.

Диагноз - COVID-19Полуэктов Полуэкт Полуэктович
Через 10-14 дней после начала болезни их концентрация снижается и начинают образовываться «клетки памяти» - иммуноглобулины класса G. Они циркулируют в крови долго, после некоторых острых инфекций (корь, краснуха) - в течение всей жизни, после гриппа и других ОРЗ - от нескольких месяцев до года. Как долго сохранится иммунитет после COVID-19, пока неизвестно. Это можно будет выяснить, несколько раз с интервалами в несколько недель определяя количественное содержание иммуноглобулинов G. При наличии в крови этих иммуноглобулинов человек представляет опасность для других в эпидемиологическом плане.

Диагноз - COVID-19
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