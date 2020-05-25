Диагноз - COVID-19

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Сделал анализ на антитела к коронавирусу, были обнаружены иммуноглобулины класса G. Что это значит? Я вроде бы не болел сильно, только перенес легкое ОРЗ около месяца назад. И заразен ли я для других?», - спрашивает Сергей Петров из Пскова.
Судя по анализу, было перенесено заболевание, вызванное вирусом COVID-19, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
С самого начала болезни, включая бессимптомный инкубационный период, вирус активно размножается в организме. В это время его можно выявить при помощи анализа методом ПЦР (мазок из зева и носоглотки). Тогда же в крови начинают образовываться иммуноглобулины класса М, свидетельствующие об острой стадии болезни.
Полуэктов Полуэкт Полуэктович
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