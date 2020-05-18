Простуда – фактор риска?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
Диана Матвеева из Пскова интересуется: «Есть ли связь между частыми простудными и заболеваниями и риском заболеть коронавирусной инфекцией?»
Поскольку вирус COVID-19 является совершенно новой формой уже имеющегося в природе коронавируса, то его клиническое течение и, особенно, осложнения, не соответствует клинике обычной ОРВИ, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
С одной стороны, частые острые респираторные заболевания могут свидетельствовать о сниженном иммунитете, например, вследствие наличия хронических соматических заболеваний, с другой - частые встречи с такими инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, помогают поддерживать иммунитет в достаточно напряженном состоянии. Это позволяет организму быстро начать выработку антител к любому новому вирусу.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Поэтому рассчитывать, что частые ОРВИ помогут защититься от коронавируса, не стоит - образовавшихся антител может не хватить для выработки адекватного иммунного ответа, так как новый вирус может вести себя крайне агрессивно именно у людей, страдающих хроническими заболеваниями. А это с высокой долей вероятности может привести к серьезным осложнениям.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексные анализы на состояние дыхательной системы и иммунитета.
СПРАВКА
Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.