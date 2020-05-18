Простуда – фактор риска?

Поскольку вирус COVID-19 является совершенно новой формой уже имеющегося в природе коронавируса, то его клиническое течение и, особенно, осложнения, не соответствует клинике обычной ОРВИ, - отвечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

С одной стороны, частые острые респираторные заболевания могут свидетельствовать о сниженном иммунитете, например, вследствие наличия хронических соматических заболеваний, с другой - частые встречи с такими инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, помогают поддерживать иммунитет в достаточно напряженном состоянии. Это позволяет организму быстро начать выработку антител к любому новому вирусу.

Поэтому рассчитывать, что частые ОРВИ помогут защититься от коронавируса, не стоит - образовавшихся антител может не хватить для выработки адекватного иммунного ответа, так как новый вирус может вести себя крайне агрессивно именно у людей, страдающих хроническими заболеваниями. А это с высокой долей вероятности может привести к серьезным осложнениям.