Коронавирус или простуда?

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

За последние 3 месяца дважды перенесла ОРВИ. Состояние очень было похоже на гриппозное, но без высокой температуры, - спрашивает Виктория Фролова из Пскова. - Как узнать, была ли это коронавирусная инфекция или обычная простуда, если сейчас жалоб уже никаких нет?

В случае перенесенной инфекции будут информативны общеклинический анализ крови и определение содержания в крови иммуноглобулинов G к вирусу COVID-19, - напоминает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Первый покажет восстановление главных иммунных показателей крови после инфекционных заболеваний, второй - была ли перенесена вирусная инфекция COVID-19.