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Общество / Здоровье

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ

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12 мая 2020 года, 09:52
Фото: trt.tr.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя»

За последние 3 месяца дважды перенесла ОРВИ. Состояние очень было похоже на гриппозное, но без высокой температуры, - спрашивает Виктория Фролова из Пскова. - Как узнать, была ли это коронавирусная инфекция или обычная простуда, если сейчас жалоб уже никаких нет?

В случае перенесенной инфекции будут информативны общеклинический анализ крови и определение содержания в крови иммуноглобулинов G к вирусу COVID-19, - напоминает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Первый покажет восстановление главных иммунных показателей крови после инфекционных заболеваний, второй - была ли перенесена вирусная инфекция COVID-19.

Длительность нахождения «клеток памяти» в виде иммуноглобулинов G к новой инфекции пока не изучена, поэтому на сегодняшний день определить стойкость сформировавшегося антивирусного иммунитета не представляется возможным. Есть предположение, что они будут циркулировать в крови несколько месяцев с постепенным их снижением, как в случае с сезонным гриппом.

Коронавирус или простуда?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Тем не менее, их наличие в крови достоверно укажет на произошедший контакт с вирусом COVID-19 и сформировавшийся иммунитет, так как повторных заражений этим вирусом официально пока не зарегистрировано.

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Коронавирус или простуда?
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