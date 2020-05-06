Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Перекус может быть здоровым

Как справиться с лишним весом, изменив рацион?

Текст:
Редакция
6 мая 2020 года, 13:44
Фото: munytka.ru
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя»

Из-за того, что почти не выхожу на улицу, за последние 3 недели набрала 4 килограмма, - рассказывает Алевтина Смирнова из Пскова. - Как изменить рацион, чтобы не тянуло на сладкие перекусы?

Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ, отмечает, что в первую очередь надо сделать так, чтобы в рационе были только полезные продукты: рыба и морепродукты, овощи, крупы из цельного зерна, молочнокислые напитки, творог.

Нужно резко ограничить употребление углеводов в виде сахара и сдобы, колбасных изделий. В условиях сниженной физической активности все эти продукты останутся в виде лишних килограммов. Желательно пить только чистую питьевую воду и зеленый чай.

Перекус может быть здоровым Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Организовать в домашних условиях мини-спортзал получится далеко не у всех, поэтому на первый план выходит низкокалорийное питание. Перекусы тоже должны состоять только из полезных продуктов: овощей, фруктов, зерновых хлебцев. Ежедневный контроль веса малоэффективен, так как незначительные его колебания могут только усилить стресс. Если же даже несмотря на здоровое питание продолжится набор веса, стоит обследовать эндокринную систему, чтобы не пропустить заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.

Читайте также
Рождественский день в Пскове будет снежным

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексные анализы на состояние эндокринной системы,

Перекус может быть здоровым
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Любим. Гордимся

Общество
6 мая 13:53

Любим. Гордимся

Все больше жителей области поддерживают виртуальную эстафету «Псковской правды»
Дивный новый мир

Общество
5 мая 11:25

Дивный новый мир

Как изменится наша жизнь после окончания карантина?
Знать и помнить

Общество
3 мая 11:00

Знать и помнить

Участники онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказали о тех, кем они гордятся
  • На строительство освещения на автомобильных дорогах Псковской области направят около 43 млн рублей
  • Директор ВЦИОМ: Мир больше не будет прежним
  • Псков украшают к Дню Победы
  • Ветераны Псковского района получат подарочные наборы к 9 мая от завода «Титан-Полимер»
  • Псковичей начали штрафовать за поездки без масок в такси и автобусах
  • С 7 мая в Пскове начнут отключать отопление
  • Дорогу Порхов — Дно отремонтируют на сэкономленные на торгах деньги
  • Михаил Ведерников о ситуации с коронавирусом: Негативные сценарии удалось предотвратить
  • Модернизация библиотек началась в Пскове, Острове и Порхове
  • Бесконтактным способом призвал губернатор поздравить ветеранов в День Победы
  • Праздничные продуктовые наборы получат псковские ветераны к Дню Победы
  • Ручные гранаты и миномётные мины изъяла полиция у псковича
  • Ограничение проезда по Псковской области стало главным событием апреля
  • 244 случая коронавируса подтверждены в Псковской области
  • 270 коробок сигарет пытались незаконно ввезти в Псковскую область
  • Запрещающий работу «наливаек» закон Псковской области может быть рассмотрен в мае

    • 5 мая

  • Падение цены на нефть почти не отразилось на России
  • В Псковской области пока не разрешили открыть храмы
  • Александр Нестерук: Островский район вызывает больше всего опасений
  • Михаил Ведерников: Взрывного роста заболевших нет
  • В Псковской области 226 случаев подтвержденного коронавируса
  • Полиция разыскивает пожилого мужчину, страдающего потерей памяти
  • В Новосокольническом районе насмерть сбили девушку
  • В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

    • 4 мая

  • Псковский СOVID центр получил 10 инвазиных аппаратов ИВЛ
  • Михаил Ведерников призвал жителей области сделать все возможное, чтобы скорее отменить режим самоизоляции
  • Принять участие в викторине, посвященной Победе, приглашают псковичей
  • На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату
  • В Великих Луках мужчина напал на знакомого с ножом
  • Неделю лета в начале мая обещают россиянам

    • Новости

    Очень длинные рубли

    Экономика
    Светлана Синцова 6 мая 10:00

    Очень длинные рубли

    Участники рынка интернет-торговли считают, что дистанционные покупки будут постоянной практикой у все большего числа псковичей

    Культурный карантин

    Общество
    30 апреля 18:06

    Культурный карантин

    Какие челленджи и флэшмобы псковичи устраивают в самоизоляции
    (М)учение

    Общество / Образование
    30 апреля 17:42

    (М)учение

    Александр Седунов ответил на вопросы, которыми псковичи атакуют учителей