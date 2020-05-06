Перекус может быть здоровым

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Из-за того, что почти не выхожу на улицу, за последние 3 недели набрала 4 килограмма, - рассказывает Алевтина Смирнова из Пскова. - Как изменить рацион, чтобы не тянуло на сладкие перекусы?

Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ, отмечает, что в первую очередь надо сделать так, чтобы в рационе были только полезные продукты: рыба и морепродукты, овощи, крупы из цельного зерна, молочнокислые напитки, творог.