Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Как снова стать здоровым?

О том, как преодолеть остаточные симптомы двухсторонней пневмонии

Текст:
Редакция
28 апреля 2020 года, 11:45
Фото:
0

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя»

«В марте перенес двустороннюю вирусную пневмонию, - рассказал пскович Николай Смирнов. - До сих пор остается сухой кашель и иногда не хватает воздуха. На компьютерной томографии в легких - поствоспалительные фиброзные очаги. Как снова стать здоровым?

Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ, напоминает, что эти симптомы часто присутствуют в раннем восстановительном периоде после перенесенной пневмонии.

В ряде случаев впоследствии они могут серьезно влиять на функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем и проявляться в виде одышки, кашля, недомогания, болей в сердце, тахикардии. Чтобы минимизировать вред здоровью, нанесенный вирусом, обязательно нужно соблюдать все рекомендации лечащего врача.

Как снова стать здоровым?Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Назначенные препараты для отхождения мокроты, противовоспалительные средства, витамины помогут организму быстрее справиться с недугом. В этот период противопоказаны повышенные физические и нервно-психические нагрузки, крайне важен правильный режим дня с полноценным сном, белковое питание с ограничением углеводом. Нежелательно посещение бани и сауны. Очень важна дыхательная гимнастика, позволяющая вывести мокроту и облегчить дыхание. При выраженных фиброзных изменениях в легких могут быть назначены ферментные, гормональные и цитостатические препараты, но лечение обязательно должно быть назначено врачом, так как самостоятельный прием этих лекарств может привести к нежелательным побочным эффектам.

Читайте также
Рождественский день в Пскове будет снежным

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексные анализы на состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также на инфекционные заболевания.

Как снова стать здоровым?
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
«Ломанулись со страшной силой»

Общество
28 апреля 13:49

«Ломанулись со страшной силой»

Как изменились из-за коронавируса объемы передачи данных у сотовых операторов в Псковской области и что будет с трафиком дальше?
Опекун для рыси

Общество
28 апреля 11:12

Опекун для рыси

В ситуации пандемии страдают не только люди, но и животные
Наш человек в Идрице

Общество
27 апреля 14:20

Наш человек в Идрице

Старт виртуальной эстафете «Псковской правды» дал многократный участник забегов на призы газеты, живущий на Родине Знамени Победы

  • Нерабочими объявил Владимир Путин 6, 7 и 8 мая
  • День работника скорой помощи появится в России
  • Объём производства мяса, молока и яиц вырос в Псковской области
  • Отопление в Пскове пока отключать не будут
  • Сергей Белов уходит с должности прокурора Псковской области
  • Вопрос о выпадающих доходах бюджета поднял псковский губернатор на совещании у замглавы Правительства
  • Псковская область может стать пилотным регионом для госпрограммы по газификации
  • Почти на 2,4 млрд рублей увеличатся доходы Псковской области
  • Три ставки сокращены в информационно-аналитическом отделе псковской гордумы
  • Пскович, выживший после заражения коронавирусом: Те, кто отрицает COVID 19, вы – конченые
  • В онлайн-режиме стартовала акция «Бессмертный полк»
  • Об особенностях работы в условиях коронавируса рассказали в ТФОМС Псковской области
  • Представитель псковского женского центра: Самоизоляция усугубила ситуацию с домашним насилием
  • Псковские старшеклассники могут выиграть крупный грант на обучение
  • Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области
  • Рабочие из Киргизии рассказали, как живут в невельском обсерваторе
  • Автомобиль сбил ребёнка в Пскове и скрылся

    • 27 апреля

  • Панно с изображением солдата на доме на улице Юбилейной обновили в Пскове
  • Строительство моста через реку Шесть в Пушкинскогорском районе начнётся в ближайшие дни
  • Предложения губернатора по газификации Псковской области подержаны на федеральном уровне
  • Псковичка разъезжала нетрезвой по городу и устроила скандал в магазине
  • На этой неделе районы Псковской области получат средства на компенсацию педагогам
  • Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медиков до ведения соцстрахования
  • С Днём российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Котов
  • Почему в Новосокольниках оказались строители из Киргизии, рассказал подрядчик
  • Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы
  • Два автомобиля угнал подросток в Пскове
  • Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом
  • До 128 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области
  • 200-250 рабочих планируется задействовать на строительстве больницы в Новосокольниках

    • Новости

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Спорт
    Алексей Кедров 26 апреля 11:43

    Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

    Традиция, которой уже 75 лет, не прервется

    Как я не полетел

    Общество
    24 апреля 10:15

    Как я не полетел

    Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
    Ледовый поход

    Общество / Знай наших!
    23 апреля 14:31

    Ледовый поход

    Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы