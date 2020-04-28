«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«В марте перенес двустороннюю вирусную пневмонию, - рассказал пскович Николай Смирнов. - До сих пор остается сухой кашель и иногда не хватает воздуха. На компьютерной томографии в легких - поствоспалительные фиброзные очаги. Как снова стать здоровым?

Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ, напоминает, что эти симптомы часто присутствуют в раннем восстановительном периоде после перенесенной пневмонии.