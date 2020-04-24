Сода вместо санитайзера

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«У меня аллергия, в том числе и на спиртосодержащие растворы для дезинфекции, - рассказала псковичка Дарья Вихрова. - Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?»

Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ, напоминает, что при поливалентной (многокомпонентной) аллергии в первую очередь важно в погоне за чистотой и уничтожением микробов не навредить собственному здоровью.