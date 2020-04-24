Сода вместо санитайзера

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«У меня аллергия, в том числе и на спиртосодержащие растворы для дезинфекции, - рассказала псковичка Дарья Вихрова. - Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?»
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ, напоминает, что при поливалентной (многокомпонентной) аллергии в первую очередь важно в погоне за чистотой и уничтожением микробов не навредить собственному здоровью.
Можно обрабатывать поверхности раствором хозяйственного мыла - оно достаточно эффективно смывает вирусы и бактерии, а также является малоаллергенным. Похожим эффектом обладает раствор пищевой соды.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
Задача всех антисептиков - разрушить наружную оболочку вируса, не давая ему прикрепиться к поверхности. Обработку нужно проводить в респираторе, чтобы не спровоцировать бронхоспазм. Что касается защиты от самой аллергии, то, конечно, необходимо обязательно определить весь спектр аллергенов, на которые реагирует организм.
Дело в том, что в разгар инфекционных эпидемий обостряются все хронические недуги, и любая вирусное или бактериальное заражение вполне может превратиться в каскад инфекционно-аллергических реакций. Такие патофизиологические «виражи» способны резко ухудшить состояние и привести к осложнениям со стороны дыхательной системы: бронхиту, приступам бронхиальной астмы, пневмонии, отеку легких.
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