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Общество / Здоровье

Дело шьют

Жители Псковской области занялись изготовлением защитных масок

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Ольга Нефёдова
3 апреля 2020 года, 12:36
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В Псковской области, как впрочем, и по всей стране, не хватает индивидуальных средств защиты. В аптеках давно закончились медицинские маски, санитайзеры и даже резиновые перчатки не везде сыщешь. Власти закупают те же маски у поставщиков по драконовским ценам, помогают местным предприятиям перепрофилировать производство (об этом скоро также читайте в «Псковской правде»). Часть масок волонтеры раздают на улицах, что-то поступает в аптеки. Но хватает далеко не всем, тем более менять их надо довольно часто. Как быть? Выход из этой ситуации нашли сами жители региона.

Оказавшись в изоляции, они начали шить маски сами. Сначала люди это делали, чтобы уберечь от вируса своих детей, родителей, себя, а потом свою помощь предложили всем, кому она нужна.

Мастер-класс от Маши 

Среди них – многодетная мама, член Молодежного парламента Псковской области Мария Синькевич.

- Сначала стала шить маски для семьи, - рассказывает она. – Просто в аптеках не нашла и решила сделать собственными силами.

Мария с семьей живет в деревне Новая Уситва, что в 12 километрах от Палкино. Больше десяти лет работает в Псковском кооперативном техникуме. Сейчас находится в декретном отпуске, одновременно подрабатывая учителем математики и педагогом-организатором в Добычинской средней школе.

Швейная машинка была приобретена для пошива костюмов молодёжного клуба «Дети для детей» на средства областного гранта. В 2018 году я писала проект, который получил поддержку. Клуб работает на базе Добычинской школы. Во время карантина школа закрыта, поэтому шью дома.

Дело шьютМария Синькевич, учитель, член Молодежного парламента Псковской области

Первые 30 масок Мария сшила из обрезков ткани, оставшихся у нее от пошива пленок, да постельного белья. Своей идей она поделилась с вице-спикером областного Собрания депутатов Виктором Остренко. А тот, свою очередь, обратился на фабрику «Славянка» с просьбой поделиться обрезками ткани, и работа закипела. Уже через пару дней 50 масок были переданы для сотрудников соцзащиты Палкинского района. В ближайшее время будет изготовлено ее столько же, что покроет потребность территориального отдела.

Дело шьют
Первую партию масок передали в соцзащиту Палкинского района
фото из группы в ВК Псковского областного Собрания депутатов

- На соцзащиту мы вышли сами, благодаря председателю Молодёжного парламента Юлии Лысовой, - говорит Мария. - Она связалась с руководителем социальной службы Кристиной Калашниковой, что было отличной идеей. Ведь соцработники находятся в группе риска, работая с пожилыми людьми. Я ещё являюсь председателем Молодёжного совета при главе Палкинского района, за помощью ко мне обращаются и наши жители, поэтому отказать односельчанам не могу, - рассказывает она.

Мария даже подготовила мастер-класс по пошиву многоразовой маски из хлопковой ткани. Все не так сложно, как может показаться. На изготовление одной маски уходит от 15 до 20 минут.

- Сначала я раскраиваю кусок ткани, потом выполняю все остальные этапы и получается партия из 10-15 штук, - отметила оно. – Помощников, как таковых нет, разве что немного помогает дочка: обрезает нитки и выворачивает заготовки.

Потому что надо

Когда о том, чем в изоляции занимается Мария стало известно, у нее сразу же появились единомышленники в Молодёжном парламенте. Одна из них – Мария Осипова. Мария живет в поселке Белорусский, что в Пыталовском районе, а работает в районной газете «Наша жизнь». К пошиву масок она подключила маму – Валентину Григорьевну.

Мама моя находится на пенсии и у нее огромное желание помочь людям. Однако активным волонтерством заниматься не сможет, уже близка возрастом к группе риска.

Дело шьютМария Осипова, журналист, член Молодежного парламента Псковской области

Шьёт маски Валентина Григорьевна дома, у неё есть собственная швейная машинка. Несколько дней назад из Пскова в Пыталово привезли ткань. К этому моменту у нее были сделаны заготовки для 20 масок, их оставалось только прострочить.

- Вся наша семья сейчас старается помогать обществу как может, с мамы - материальная помощь в виде масок, с меня - информационная поддержка - говорит Мария.

Выпускающий редактор Псковского агентства информации Алена Комарова тоже сшила маски для своих коллег по медиахолдингу из обрезков ткани, которые нашлись дома (благо, Алена много и давно занимается рукоделием). Причем маски получились дизайнерские: яркие, с рисунком в виде корон, что называется, «в тему».

Дело шьют
Маски девушки шьют дома
фото из группы в ВК Псковского областного Собрания депутатов

К работе подключилась и член Молодежного парламента Елена Вариксоо.

- Узнала о ситуации в чате членов молодежного парламента, решила помочь, - рассказала Елена. – Вчера (1 апреля) сшила 10 масок, 15 раскроила, а сошью сегодня. Шью дома. Ткани у меня много в запасе - я шью национальные костюмы.

Предложений сшить маску поступает много и от самых простых жителей Пскова. Посты об этом люди размещают в соцсетях.

Дело шьют
Свою помощь предлагают все, кто только может
фото из соцсетей

«Уважаемые соседи! Если у вас совсем нет защитных масок, а вы считаете, что маска может вам понадобиться, в магазинчике на ул. Венской есть многоразовые маски. Мы их сшили не для продажи. Взять бесплатно маску можно у продавца, но не более 4 штук. Помните, что перед применением маску надо постирать, проутюжить и пропарить утюгом. Маски многоразовые. Внутри есть кармашек для фильтров. Можно вложить марлю или хлопковую ткань в несколько слоев. После применения процедуру стирки и утюжки повторить. Готовы сшить еще, но закончились резинки. Если у кого есть – пишите. Нашьем еще», - такой пост в группе ЖК «Европа» в «ВКонтакте» разместила Ольга Шеволдаева.

Как оказалось, на пост сразу же откликнулись соседи по району – приносили резинки и оставляли в почтовом ящике.

Идея, как мне кажется, вполне логичная, - говорит Ольга. - Если чего-то крайне необходимого не хватает, а я могу это сделать своими руками, то это я и сделаю. Просто так. Потому что надо. Сейчас многие швеи именно так и делают. И я очень-очень рада, что мы это можем. В каждом заложен огромный потенциал доброты и человечности, уверена в этом.

Дело шьютОльга Шеволдаева, псковичка


Кстати

Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области объявило конкурс на самую стильную маску в период карантина по коронавирусу. Информация можно найти в соцсети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Псковской области». За первое место победитель получит толстовку, ветровку и шапку «Доброволец Псковской области», за второе место корзину фруктов, а за третье место - килограмм апельсинов.




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