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Общество / Здоровье

Почему болит голова от холода и от нагрузки

Помогут пиявки, контрастный душ, исключение алкоголя и исследование сосудов

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Редакция
19 февраля 2020 года, 10:23
Фото: vix.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Периодически болит голова в районе линии роста волос надо лбом, - рассказала позвонившая в редакцию псковичка Карина Красилина. - Даже не болит, а как будто горит. Хочется приложить что-то холодное, хотя бы руку. Иногда замечаю, что болеть начинает от холода или от интенсивной умственной деятельности. Стоит ли начинать беспокоиться?»

Взаимосвязь боли с переохлаждением и умственной нагрузкой говорит о нарушении кровотока в капиллярах, которые как раз очень чувствительны к таким условиям, отмечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Важно контролировать артериальное давление, так как спазм капилляров может привести к его повышению. Шейный остеохондроз и заболевания щитовидной железы также могут сопровождаться подобными симптомами.

В первую очередь нужно исследовать кровеносные сосуды, свертывающую систему крови и липидный спектр, а также состояние эндокринных органов. Лечение будет определяться выявленными нарушениями. Чтобы состояние дискомфорта не прогрессировало, не допускайте переохлаждения, носите головной убор в холодное время года, исключите алкоголь. Часто хороший эффект дают контрастный душ и гирудотерапия - лечение медицинскими пиявками.

Почему болит голова от холода и от нагрузкиЕлена Аверьянова

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное исследование свертывающей системы крови и состояния сосудов.  

Почему болит голова от холода и от нагрузки
Почему болит голова от холода и от нагрузки
СПРАВКА

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Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6. 

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Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
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