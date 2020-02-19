Почему болит голова от холода и от нагрузки

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Периодически болит голова в районе линии роста волос надо лбом, - рассказала позвонившая в редакцию псковичка Карина Красилина. - Даже не болит, а как будто горит. Хочется приложить что-то холодное, хотя бы руку. Иногда замечаю, что болеть начинает от холода или от интенсивной умственной деятельности. Стоит ли начинать беспокоиться?»

Взаимосвязь боли с переохлаждением и умственной нагрузкой говорит о нарушении кровотока в капиллярах, которые как раз очень чувствительны к таким условиям, отмечает Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ. Важно контролировать артериальное давление, так как спазм капилляров может привести к его повышению. Шейный остеохондроз и заболевания щитовидной железы также могут сопровождаться подобными симптомами.