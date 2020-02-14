Скачет давление – что делать

«Резко меняется давление, когда встаю утром с постели, - пожаловалась в редакцию Нина Трофимовна Селезнева из пскова. - Поднимается до 160/100, а потом также резко снижается. Головокружение, шум в ушах. Как лечиться?»

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Такие «качели» характерны для патологии брахиоцефальных сосудов, когда артерии и вены в шейном отделе позвоночника меняют свой тонус из-за внешних или внутренних препятствий для кровотока. Это может быть компрессия со стороны шейных позвонков при остеоартрозе или отложения атеросклеротических масс в виде бляшек на внутренней стороне артерии.

Доктор советует: обследование нужно начать с ультразвукового дуплексного сканирования сосудов, анализов крови на свертываемость и липидный спектр. Стандартная гипотензивная терапия может усугубить проблему, так как скачок артериального давления кратковременный и при перемене положения тела резкое снижение давления в сосудах может даже привести к обмороку.

Лечение заключается в восстановлении кровотока в шейном отделе, нормализации холестерина и свертываемости крови.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное исследование свертывающей системы крови и состояния сосудов.