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Общество / Здоровье

Скачет давление – что делать

«Качели» могут привести к обмороку даже при смене положения тела

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Редакция
14 февраля 2020 года, 10:52
Фото: news.cgtn.com
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Резко меняется давление, когда встаю утром с постели, - пожаловалась в редакцию Нина Трофимовна Селезнева из пскова. - Поднимается до 160/100, а потом также резко снижается. Головокружение, шум в ушах. Как лечиться?»

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Такие «качели» характерны для патологии брахиоцефальных сосудов, когда артерии и вены в шейном отделе позвоночника меняют свой тонус из-за внешних или внутренних препятствий для кровотока. Это может быть компрессия со стороны шейных позвонков при остеоартрозе или отложения атеросклеротических масс в виде бляшек на внутренней стороне артерии.

Скачет давление – что делатьЕлена Аверьянова

Доктор советует: обследование нужно начать с ультразвукового дуплексного сканирования сосудов, анализов крови на свертываемость и липидный спектр. Стандартная гипотензивная терапия может усугубить проблему, так как скачок артериального давления кратковременный и при перемене положения тела резкое снижение давления в сосудах может даже привести к обмороку.

Лечение заключается в восстановлении кровотока в шейном отделе, нормализации холестерина и свертываемости крови.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное исследование свертывающей системы крови и состояния сосудов.  

Скачет давление – что делать
Скачет давление – что делать
СПРАВКА

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Клиника «Профессор» . 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6. 

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