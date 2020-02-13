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Общество / Здоровье

«Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской области

Главный санитарный врач рассказал о гуляющих в регионе нескольких видах гриппа

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Мария Соколова
13 февраля 2020 года, 12:34
Фото: Дарья Хваткова
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В школах, детсадах, больницах Пскова вводится «масочный» режим для сотрудников. Постановление «О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ» подписал 11 февраля глава администрации Пскова Александр Братчиков. «Псковская правда» узнала, кто в области теперь будет ходить в масках, чтобы не заболеть.

Сейчас заболеть в Пскове очень и очень легко. На прошлой неделе обследовали 31 человека с симптомами ОРВИ, и в семи случаях у заболевших был выявлен грипп — это больше, чем каждый пятый.

«Масочный режим» - что это значит для жителей Псковской областиНестерук Александр Васильевич, Главный государственный санитарный врач по Псковской области 

Как подчеркнул Александр Нестерук, среди заболевших в Пскове представлена вся палитра гриппа — четыре вируса гриппа Б, грипп HlNl и H3N2. Жители области подвергаются очень серьезному риску инфицирования, и именно это побудило главного государственного врача области и главу администрации Пскова ввести «масочный» режим на объектах высокого риска инфицирования — в медицинских, образовательных, социальных учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания, организациях, которые оказывают услуги населению, отделения связи, предприятия бытового обслуживания.

«Псковская правда» уточнила, во всех ли школах, садиках и столовых сотрудники должны быть в масках?

- Внутри помещений — да, ответил Александр Нестерук. - Обеспечивать себя масками должны сами граждане, нигде никаких постановлений о бесплатном обеспечении масок нет. Например, нас очень беспокоит транспортное предприятие, у кондукторов и водителей есть огромный риск заболеть, представьте, сколько больных они перевезут. Я считаю, что это обязанность администрации этой организации обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Школьников не отстранят от занятий, если они не будут соблюдать меры защиты, но мы советуем, чтобы это было.

Как подчеркнул главный врач области, инфицирование в основном происходит в закрытых помещениях, на улице очень сложно подцепить вирус. А вот если вы пользуетесь общественным транспортом, где все кашляют и сморкаются, где трогаете ручки и поручни, дверные ручки, а потом заносите инфекцию на губы и так далее.

- Поэтому человек, который заботится о своем здоровье и руководитель, который заботится о здоровье коллективов, должны и «масочный» режим обеспечивать, и уборку проводить с дезинфицирующими средствами: протирать выключатели, дверные ручки, а телефоны и клавиатуру протирать дезинфицирующими салфетками. Сейчас надо в обязательном порядке заниматься мерами профилактики. Этот период продлится не так долго, но всем надо беречься по максимуму, - дал наставления главный врач Псковской области.

По словам собеседника, сейчас в Пскове зарегистрировано более 2584 случая заболеваний ОРВИ.

Напомним, что четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области уже закрыты на карантин.

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