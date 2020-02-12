Если видны вены на ногах

«Посинела кожа на щиколотке, - спрашивает Валентина Павлова из Палкино. - Видны вены, и стало больно наступать на ногу. С чем это может быть связано и как лечить?»

Так может проявляться варикозная болезнь сосудов нижних конечностей. Кровоток в подкожных венах нарушается, в них образуются тромбы, сосуд воспаляется. Это очень опасное состояние, которое требует незамедлительного обращения к врачу. Нужно определить состояние свертывающей системы крови, сделать ультразвуковое исследование сосудов.

Если есть хронические недуги в виде сахарного диабета или гипертонической болезни, то осложнения варикозной болезни способны вызвать резкое ухудшение этих заболеваний. Врач-флеболог на основе клинико-инструментальных и лабораторных данных определит возможность консервативной терапии, когда при помощи медикаментозных средств можно улучшить кровоток.

В ряде случаев специалистом сразу принимается решение об оперативном лечении, когда несостоятельность клапанов подкожных вен может привести к тяжелым осложнениям в виде тромбофлебитов. Объем и вид оперативного вмешательства определяется хирургом, исходя из степени нарушения кровоснабжения.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное исследование свертывающей системы крови и состояния сосудов.