Если видны вены на ногах

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Посинела кожа на щиколотке, - спрашивает Валентина Павлова из Палкино. - Видны вены, и стало больно наступать на ногу. С чем это может быть связано и как лечить?»
Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
Так может проявляться варикозная болезнь сосудов нижних конечностей. Кровоток в подкожных венах нарушается, в них образуются тромбы, сосуд воспаляется. Это очень опасное состояние, которое требует незамедлительного обращения к врачу. Нужно определить состояние свертывающей системы крови, сделать ультразвуковое исследование сосудов.
Елена Аверьянова
Если есть хронические недуги в виде сахарного диабета или гипертонической болезни, то осложнения варикозной болезни способны вызвать резкое ухудшение этих заболеваний. Врач-флеболог на основе клинико-инструментальных и лабораторных данных определит возможность консервативной терапии, когда при помощи медикаментозных средств можно улучшить кровоток.
В ряде случаев специалистом сразу принимается решение об оперативном лечении, когда несостоятельность клапанов подкожных вен может привести к тяжелым осложнениям в виде тромбофлебитов. Объем и вид оперативного вмешательства определяется хирургом, исходя из степени нарушения кровоснабжения.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное исследование свертывающей системы крови и состояния сосудов.
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