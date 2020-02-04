Вирус в короне

Вся предыдущая неделя прошла под знаком нового коронавируса из Китая. Новости о числе заболевших и умерших сразу попадали в топ. «Псковская правда» тоже не осталась в стороне. В редакцию 31 января пришли врачи и рассказали о профилактике респираторных инфекций, в том числе и коронавируса. А несколькими днями раньше в администрации области состоялось заседание санитарной противоэпидемической коллегии. Медики и чиновники обсуждали, как не допустить распространение коронавирусной инфекции, если вдруг ее к нам в область все-таки завезут.

Только без паники

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на коллегии назвал ситуацию с распространением коронавируса новым вызовом, однако особо подчеркнул, что поводов для паники нет. - У большинства болезнь проходит в легкой форме. Коронавирус - это обычная респираторная инфекция, сопоставимая с гриппом. Летальность сейчас составляет 2,2 процента, и есть тенденция к ее снижению, - сказал глава Роспотребнадзора. Александр Нестерук также отметил, что большинство заболевших живут в Китае, и власти этой страны принимают беспрецедентные меры, чтобы не допустить распространение вируса. На нашей границе тоже усиливают меры безопасности, при необходимости там будут дежурить даже бригады медиков. С начала января граждане Китая через Псковскую область в Россию не въезжали. Студенты-китайцы, которые проходят обучение в Псковском университете, здоровы. - У нас в ПсковГУ учатся шестнадцать студентов из Китая. Они ездили домой на каникулы, но они все здоровы, - сообщил Александр Нестерук. Президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова рассказала «Псковской правде», что туристов, уехавших в Китай организованными группами из Псковской области, нет, но несколько человек в настоящее время путешествуют по Поднебесной самостоятельно. - Никаких сведений о том, что они в опасности или прекратили свой отдых преждевременно, нет! Скорее наоборот, сообщали, что все спокойно и на островах нет никаких подозрений на болезнь, тем более нет носителей вируса, - рассказала Гелена Самохвалова.



СПРАВКА На 3 февраля в России два официально зарегистрированных случая заболевания новым коронавирусом - в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших – китайцы.

Таблеток хватит на всех

В Псковской области разработали подробный план профилактики коронавируса. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на противоэпидемической коллегии. - Наша территория обозначена как стратегическая, учитывая границу. Если, не дай бог, будет чрезвычайная ситуация, мы готовы, - отметила Марина Гаращенко. - Мы стоим на страже здоровья людей. У нас все под контролем. По ее словам, запас лекарств есть в достаточном количестве как минимум на две недели. Пациентов при необходимости тоже есть где разместить. Марина Гаращенко также подчеркнула, что проследит, чтобы во всех аптеках были средства индивидуальной защиты и запас противовирусных препаратов. - Мы способны предотвратить развитие опасного заболевания на территории области. Все профилактические меры обеспечим в полном объеме, - резюмировала выступления коллег председатель санитарной противоэпидемической коллегии, первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Мойте руки, носите маски

На прошлой неделе в Псковской области 3729 человек заболели респираторными инфекциями, но эпидемиологический порог не превышен. Такие данные привел Александр Нестерук, в минувшую пятницу, уже на встрече с журналистами в пресс-центре «Псковской правды». Случаи гриппа у нас пока не регистрируют. Обычно в это время врачи наблюдают сезонный подъем заболеваемости. Однако в этом году из-за теплой погоды подъема не произошло. - Маска - единственное надежное средство, которое позволяет защитить органы дыхания в период подъема эпидпорога ОРЗ и гриппа, - сказал Александр Нестерук. - Маску нужно носить обязательно. Самые простые маски нужно менять через каждые два часа, самую хорошую, со специальной пропиткой, можно носить не более шести часов, использованную сразу выбрасывать. Александр Нестерук порекомендовал носить маски на работе, в общественном транспорте, в вузе. На улице, по словам врача, это делать необязательно, поскольку маловероятно, что заразишься. Также в целях профилактики Александр Нестерук порекомендовал часто мыть руки, особенно при посещении общественных мест, и протирать телефоны дезинфицирующими салфетками. Также важными мерами в борьбе со зловредными вирусами являются уборка и проветривание. В группе риска пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, напоминают врачи.



Больной врач - ЧП

Главный врач объединенной поликлиники Пскова Галина Невалённая порекомендовала не переохлаждаться, не перегреваться, достаточно спать. - Чистые руки - залог здоровья, - напомнила она. - А в общественном транспорте большой риск подцепить вирус. Одну-две остановки лучше пройдите пешком, сейчас не холодно. По словам Галины Невалённой, большого наплыва пациентов в поликлиники с ОРЗ пока нет. Почти половина населения в Псковской области в последние годы прививаются, поэтому и нет эпидемий. - Поликлиники готовы к сезонному подъему ОРЗ и гриппа, - сказала Галина Невалённая. - У нас достаточно масок для персонала и дезсредств, все работники привиты, при необходимости сможем сделать изолированный прием. Во всех трех поликлиниках есть кабинеты неотложной помощи, с симптомами не нужно стоять в общей очереди. - Главное - вовремя обратиться к врачу, он назначит лечение, самолечением заниматься не нужно, - говорит главный инфекционист области Ирина Сивачёва. - Мы всем коллективом ежесезонно прививаемся от гриппа и моем руки до шизофрении, и не пускаем людей с признаками болезни на работу. Я лично не помню, когда в последний раз болела. - Если у нас сотрудники заболели, это ЧП, - поддержала коллегу Галина Невалённая. - Это признак дурного тона, когда врач болеет ОРЗ. Больной врач должен сидеть дома, он может заразить не только коллег, но и пациентов. Врачи хором рекомендуют при первых признаках недомогания уйти с работы и несколько дней полежать дома.

СПРАВКА Под микроскопом вокруг коронавирусов виден ореол, отсюда и слово «корона» в названии.