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Общество / Здоровье

Как вылечить изжогу

И что делать с неприятным запахом изо рта

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Редакция
30 января 2020 года, 10:35
Фото: Дарья Хваткова
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Часто беспокоит неприятный запах изо рта утром, - рассказал о своей проблеме Сергей Павлов, житель поселка Дедовичи. - Да и изжога появляется, особенно после позднего ужина. С чем это может быть связано?»

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.

Так проявляется рефлюкс-эзофагит, когда еда из желудка снова попадает в пищевод. Это может вызвать воспаление слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Как вылечить изжогуЕлена Аверьянова

Для того чтобы выявить причины такого состояния, нужно выполнить фиброгастродуоденоскопию, в ряде случаев может потребоваться и рентгенологическое исследование желудка с контрастированием для исключения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Лечение состоит из диеты, препаратов для нормализации моторики желудка и снижения кислотности. Но основную роль играет изменение образа жизни: частое дробное питание, недопустимость сухих перекусов. Также нельзя ложиться сразу после еды, чтобы не вызвать рецидивов заболевания.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное исследование желудочно-кишечного тракта

Как вылечить изжогу
Как вылечить изжогу
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор» . 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6. 

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Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
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И что делать с неприятным запахом изо рта
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