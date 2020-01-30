Как вылечить изжогу

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Часто беспокоит неприятный запах изо рта утром, - рассказал о своей проблеме Сергей Павлов, житель поселка Дедовичи. - Да и изжога появляется, особенно после позднего ужина. С чем это может быть связано?»
Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
Так проявляется рефлюкс-эзофагит, когда еда из желудка снова попадает в пищевод. Это может вызвать воспаление слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Елена Аверьянова
Для того чтобы выявить причины такого состояния, нужно выполнить фиброгастродуоденоскопию, в ряде случаев может потребоваться и рентгенологическое исследование желудка с контрастированием для исключения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Лечение состоит из диеты, препаратов для нормализации моторики желудка и снижения кислотности. Но основную роль играет изменение образа жизни: частое дробное питание, недопустимость сухих перекусов. Также нельзя ложиться сразу после еды, чтобы не вызвать рецидивов заболевания.
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СПРАВКА
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