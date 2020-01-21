Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Минус 104 килограмма — не шутка! Это результат, которым можно гордиться и записать себе в актив. В 2018 году известному псковскому ведущему и лучшему Деду Морозу страны Александру Минину в областной больнице сделали лапароскопическую операцию, решившую проблему лишнего веса.
Год назад «Псковская правда» подробно рассказывала об этой истории. К тому моменту Александр сбросил 90 килограммов и придерживался строгой диеты. Сейчас результат улучшился до 104 килограммов – ровно половина от бывшего веса – а диета осталась в прошлом. Мы расспросили Александра, легко ли ему удается удерживать вес, как изменились его здоровье и мироощущение и от каких привычек пришлось отказаться.
- Операцию пришлось делать, потому что вес для меня был критический, - вспоминает шоумен. - Еще бы десять килограммов, говорили врачи, и операция мне уже не помогла бы. Возможно, жить оставалось года полтора.
При росте 203 см Александр Минин весил 208 килограммов. Пытался бороться с лишними килограммами при помощи различных диет. Максимум, что удавалось сбросить, — 25 килограммов. Но через пару месяцев предательские килограммы возвращались снова.
Поначалу после операции Александру пришлось выдержать строгую диету. Но полгода назад он вернулся к привычному режиму питания.
- Я сейчас живу жизнью обычного человека, но не злоупотребляю вредными продуктами, - продолжает Александр. - Если раньше газировка текла рекой, а ел я просто цистернами, особенно сладенькое — тортики, пирожные, майонез, то сейчас все строго дозировано, без былого фанатизма. Иногда позволяю себе и алкоголь.
Зато похудевшему приходится заново переживать давно забытые ощущения.
— Снова начал замерзать, - говорит он. - Если раньше мог ходить в куртке и футболке при минус 20 градусах и потел, сейчас такого нет. Сплю под двумя одеялами.
Вторая проблема — смена гардероба.
«Ты теперь с одного костюма можешь сшить себе два!» - пишут комментаторы под новыми фотографиями Александра в соцсетях. И не ошибаются. Старые вещи пришлось отдать в благотворительную организацию. Оставил себе только обувь. Многие вещи Александра умелая портниха благотворителей взялась перешить под детские костюмы. Концертные костюмы тоже пришлось ушивать. Неизменными остались лишь борода и парик. В ателье вещам дали вторую жизнь. В новом костюме наш герой чувствует себя очень комфортно. Взрослые и дети, для которых проводил утренники и вечеринки, тоже остались довольны.
- Чувствую, что заново родился, - делится Александр. - Изменения не только с физическим телом, но и на уровне психологии. Поменялось даже отношение ко многим вещам. Первую половину жизни я прожил как эгоист, для себя любимого, даже не понимая, что вокруг меня были люди, кому я был очень нужен. Теперь я понимаю, что вторую половину жизни Господь даровал мне, чтобы я не просто подарил ее своим близким, но прожил кардинально по-другому. Тем более что летом я стал дедом.
Александр похудел сразу после операции, не у всех так получается.
До операции давление Александра достигало критических показателей, врачи поставили диагноз «диабет». Сейчас сахар шоумена держится на отметке 4,8, и он не принимает никаких препаратов.
- Врачи снять диагноз «диабет» не могут, потому что нет такой практики. Диагноз считается пожизненным, как гипертония, - поясняет Александр. - Давление у меня стабилизировалось, но немного ослаб иммунитет. Если человек худеет на треть, реабилитация длится около года, объяснили мне врачи, при моем случае она будет длиться как минимум два. Должен уменьшиться объем крови, с семи литров до четырех с половиной. Сердце пока еще не адаптировалось к новому режиму. Анализы говорят, со мной все хорошо, реабилитация проходит по идеальному варианту.
Александру Минину уже можно ходить в спортзал и с помощью тренера начинать наращивать мышечную массу. Но начать врачи рекомендуют с Центра здоровья при областной больнице, чтобы приступать к тренировкам в щадящем режиме.
- Сейчас я не чувствую, что устаю, хочу работать и двигаться, потенциал появился, - говорит Александр. - Словно второе дыхание открылось.