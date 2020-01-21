Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Минус 104 килограмма — не шутка! Это результат, которым можно гордиться и записать себе в актив. В 2018 году известному псковскому ведущему и лучшему Деду Морозу страны Александру Минину в областной больнице сделали лапароскопическую операцию, решившую проблему лишнего веса.

Год назад «Псковская правда» подробно рассказывала об этой истории. К тому моменту Александр сбросил 90 килограммов и придерживался строгой диеты. Сейчас результат улучшился до 104 килограммов – ровно половина от бывшего веса – а диета осталась в прошлом. Мы расспросили Александра, легко ли ему удается удерживать вес, как изменились его здоровье и мироощущение и от каких привычек пришлось отказаться.

- Операцию пришлось делать, потому что вес для меня был критический, - вспоминает шоумен. - Еще бы десять килограммов, говорили врачи, и операция мне уже не помогла бы. Возможно, жить оставалось года полтора.

При росте 203 см Александр Минин весил 208 килограммов. Пытался бороться с лишними килограммами при помощи различных диет. Максимум, что удавалось сбросить, — 25 килограммов. Но через пару месяцев предательские килограммы возвращались снова.

Поначалу после операции Александру пришлось выдержать строгую диету. Но полгода назад он вернулся к привычному режиму питания.

- Я сейчас живу жизнью обычного человека, но не злоупотребляю вредными продуктами, - продолжает Александр. - Если раньше газировка текла рекой, а ел я просто цистернами, особенно сладенькое — тортики, пирожные, майонез, то сейчас все строго дозировано, без былого фанатизма. Иногда позволяю себе и алкоголь.