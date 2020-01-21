Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты

Врачи через несколько проколов уменьшили его желудок и укоротили тонкую кишку, сшив их между собой

Текст:
Наталья Баранова
21 января 2020 года, 13:21
Фото: из личного архива Александра Минина
0

Минус 104 килограмма — не шутка! Это результат, которым можно гордиться и записать себе в актив. В 2018 году известному псковскому ведущему и лучшему Деду Морозу страны Александру Минину в областной больнице сделали лапароскопическую операцию, решившую проблему лишнего веса.

Год назад «Псковская правда» подробно рассказывала об этой истории. К тому моменту Александр сбросил 90 килограммов и придерживался строгой диеты. Сейчас результат улучшился до 104 килограммов – ровно половина от бывшего веса – а диета осталась в прошлом. Мы расспросили Александра, легко ли ему удается удерживать вес, как изменились его здоровье и мироощущение и от каких привычек пришлось отказаться.

- Операцию пришлось делать, потому что вес для меня был критический, - вспоминает шоумен. - Еще бы десять килограммов, говорили врачи, и операция мне уже не помогла бы. Возможно, жить оставалось года полтора.

При росте 203 см Александр Минин весил 208 килограммов. Пытался бороться с лишними килограммами при помощи различных диет. Максимум, что удавалось сбросить, — 25 килограммов. Но через пару месяцев предательские килограммы возвращались снова.

Поначалу после операции Александру пришлось выдержать строгую диету. Но полгода назад он вернулся к привычному режиму питания.

- Я сейчас живу жизнью обычного человека, но не злоупотребляю вредными продуктами, - продолжает Александр. - Если раньше газировка текла рекой, а ел я просто цистернами, особенно сладенькое — тортики, пирожные, майонез, то сейчас все строго дозировано, без былого фанатизма. Иногда позволяю себе и алкоголь.

Похудевший вдвое пскович отдал старый гардероб на благотворительность и уже полгода не придерживается диеты
Александр до операции и после.
Фото из личного архива Александра Минина.

Зато похудевшему приходится заново переживать давно забытые ощущения.

— Снова начал замерзать, - говорит он. - Если раньше мог ходить в куртке и футболке при минус 20 градусах и потел, сейчас такого нет. Сплю под двумя одеялами.

Вторая проблема — смена гардероба.

«Ты теперь с одного костюма можешь сшить себе два!» - пишут комментаторы под новыми фотографиями Александра в соцсетях. И не ошибаются. Старые вещи пришлось отдать в благотворительную организацию. Оставил себе только обувь. Многие вещи Александра умелая портниха благотворителей взялась перешить под детские костюмы. Концертные костюмы тоже пришлось ушивать. Неизменными остались лишь борода и парик. В ателье вещам дали вторую жизнь. В новом костюме наш герой чувствует себя очень комфортно. Взрослые и дети, для которых проводил утренники и вечеринки, тоже остались довольны.

- Чувствую, что заново родился, - делится Александр. - Изменения не только с физическим телом, но и на уровне психологии. Поменялось даже отношение ко многим вещам. Первую половину жизни я прожил как эгоист, для себя любимого, даже не понимая, что вокруг меня были люди, кому я был очень нужен. Теперь я понимаю, что вторую половину жизни Господь даровал мне, чтобы я не просто подарил ее своим близким, но прожил кардинально по-другому. Тем более что летом я стал дедом.

Александр похудел сразу после операции, не у всех так получается.

До операции давление Александра достигало критических показателей, врачи поставили диагноз «диабет». Сейчас сахар шоумена держится на отметке 4,8, и он не принимает никаких препаратов.

- Врачи снять диагноз «диабет» не могут, потому что нет такой практики. Диагноз считается пожизненным, как гипертония, - поясняет Александр. - Давление у меня стабилизировалось, но немного ослаб иммунитет. Если человек худеет на треть, реабилитация длится около года, объяснили мне врачи, при моем случае она будет длиться как минимум два. Должен уменьшиться объем крови, с семи литров до четырех с половиной. Сердце пока еще не адаптировалось к новому режиму. Анализы говорят, со мной все хорошо, реабилитация проходит по идеальному варианту.

Александру Минину уже можно ходить в спортзал и с помощью тренера начинать наращивать мышечную массу. Но начать врачи рекомендуют с Центра здоровья при областной больнице, чтобы приступать к тренировкам в щадящем режиме.

- Сейчас я не чувствую, что устаю, хочу работать и двигаться, потенциал появился, - говорит Александр. - Словно второе дыхание открылось. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Сухость во рту – сахар в крови

Общество / Здоровье
21 января 12:24

Сухость во рту – сахар в крови

Несложные исследования помогут разобраться в причинах
Ёлки-палки

Общество
20 января 11:12

Ёлки-палки

К следующему Новому году Псков получит новую главную елку и красивую современную ярмарку
Что изменилось в жизни псковичей с 1 января 2020 года

Общество
16 января 14:36

Что изменилось в жизни псковичей с 1 января 2020 года

На какую сумму увеличились пенсии, как продать квартиру и не платить налог, с каких посылок из Китая будут брать пошлину на таможне и почему больше необязательно возить с собой полис ОСАГО

  • При регистрации юрлица через МФЦ заявители будут освобождены от уплаты госшлины
  • Два дня зимы ждут Псковскую область на этой неделе
  • Жительница Псковского района перевела мошенникам 61 тысячу рублей
  • Сергей Лавров и иностранные журналисты попробовали псковские цукаты
  • С таким же успехом вы можете выбросить кошелек в урну — в Сбербанке напомнили об опасности утечки данных в соцсетях
  • Псковичей приглашают на экскурсию в Анастасиевскую часовню
  • Полиция продолжает поиск пропавшей великолучанки (ФОТО)
  • Псковичи могут сделать прививки от гриппа на территории «Семейного Магнита»
  • Останки убитых фашистами мирных жителей обнаружили поисковики в Пыталовском районе

    • 20 января

  • В Псковской области отремонтируют более 50 воинских захоронений
  • Два дела возбудили против псковички, напавшей на школьников
  • К Дню Победы псковские ветераны получат доплаты в 10 тысяч рублей
  • В Стругах Красных ликвидировали подпольную нарколабораторию
  • В Пскове в рейсовый автобус врезалась машина
  • Юрий Чайка покидает пост генпрокурора РФ
  • Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе
  • Второй этап обновления медицинского оборудования пройдет в регионе
  • На ремонт и оборудование школ искусств в Псковской области требуется 500 млн рублей
  • Новую систему оплаты труда врачей разрабатывают в Псковской области
  • Более 28 тысяч псковских младшеклассников обеспечат горячими завтраками
  • Михаил Ведерников призвал чиновников показать высокий уровень профессионализма
  • Более 1,7 млрд рублей получат псковские семьи с детьми
  • Фото Великих Лук времен Великой Отечественной войны выставили на продажу за 5 тысяч рублей
  • Банковскую комиссию за коммунальные платежи хотят отменить в России
  • В Палкинском районе из-за пьяного водителя пострадали девушки

    • 19 января

  • Пожилой пскович попытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами
  • Александр Козловский: Визит Володина еще один плюс в актив губернатора
  • Псковские депутаты просят коллег из Госдумы внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы поднять зарплаты бюджетникам
  • Александр Котов на встрече с Володиным предложил изменить методику расчета дотаций для регионов
  • Полиция ищет пропавшего великолучанина

    • Новости

    Ученые выяснили, какой праздник псковичи считают главным, и это не Новый год

    Культура
    Оксана Ковзеле 21 января 12:59

    Ученые выяснили, какой праздник псковичи считают главным, и это не Новый год

    Хэллоуин – сатанинская месса, праздник – это когда коллеги не мешают, Пушкинские дни популярны не меньше Дня города, а Петр и Феврония обогнали святого Валентина

    Последним ребенком уходящего года и первым в наступившем стали дочки

    Общество / Дети
    16 января 12:01

    Последним ребенком уходящего года и первым в наступившем стали дочки

    За новогодние каникулы в Псковской области родилось 70 детей
    Школа мечты для Пскова

    Общество / Образование
    16 января 11:22

    Школа мечты для Пскова

    Кристалл наверху, стеклянный купол, индивидуальные шкафчики и диваны, амфитеатр для домашки с видом на Великую - дети в Москве разработали проект школы для Пскова, которую предлагают построить на месте «Интуриста»