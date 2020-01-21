Сухость во рту – сахар в крови

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Стала беспокоить сухость во рту, - поделилась Светлана Юрьевна из Печорского района. - Сахар крови 6,3 ммоль\л. Это уже диабет или нет? Какие анализы нужно сдать дополнительно?»
Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова.
Сухость во рту, действительно, часто возникает при повышении сахара в крови. Разобраться же в причинах такого повышения поможет комплексное обследование: нужно определить количество гликозилированного гемоглобина, инсулина и С-пептида для выявления инсулинорезистентности. При формировании сахарного диабета II типа после еды в крови повышается уровень сахара, а поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин. Из-за этого снижается чувствительность клеточной оболочки, отвечающей за распознавание гормона. И даже когда это гормон проникает в клетку, глюкоза не снижается. Также надо определить глюкозотолерантность: анализ крови на глюкозу сдается натощак и через 2 часа после еды.
Елена Аверьянова
Если в этих исследованиях будут выявлено отклонения от нормальных величин, нужно незамедлительно посетить эндокринолога для подбора диеты и, при необходимости, сахароснижающие препаратов.
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