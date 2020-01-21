Сухость во рту – сахар в крови

«Стала беспокоить сухость во рту, - поделилась Светлана Юрьевна из Печорского района. - Сахар крови 6,3 ммоль\л. Это уже диабет или нет? Какие анализы нужно сдать дополнительно?»

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Сухость во рту, действительно, часто возникает при повышении сахара в крови. Разобраться же в причинах такого повышения поможет комплексное обследование: нужно определить количество гликозилированного гемоглобина, инсулина и С-пептида для выявления инсулинорезистентности. При формировании сахарного диабета II типа после еды в крови повышается уровень сахара, а поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин. Из-за этого снижается чувствительность клеточной оболочки, отвечающей за распознавание гормона. И даже когда это гормон проникает в клетку, глюкоза не снижается. Также надо определить глюкозотолерантность: анализ крови на глюкозу сдается натощак и через 2 часа после еды.

Если в этих исследованиях будут выявлено отклонения от нормальных величин, нужно незамедлительно посетить эндокринолога для подбора диеты и, при необходимости, сахароснижающие препаратов.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексные анализы на состояние и эндокринной системы.