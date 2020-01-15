«Начинаю задыхаться, как только меняется погода. Если сильный ветер, то вообще одышка мучает, не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ингаляторы помогают только на несколько часов. Какая связь между погодой и дыханием и как вылечиться?»

В новую рубрику «Доктор нужен вовремя», появившуюся в этом году в «Псковской правде», обратилась псковичка Маргарита Семеновна Ярцева:

Не откладывайте визит к врачу! Такие симптомы говорят о хронической гипоксии, когда все системы организма работают в условиях резкого дефицита кислорода. Это неизбежно приводит к необратимым изменениям в первую очередь в наиболее чувствительных к гипоксии органах: головном мозге, миокарде, легких и почках..

Поэтому, если смена погоды вызывает такие приступы, необходима консультация пульмонолога, чтобы провести комплексное обследование и назначить лечение, полностью снимающее данные симптомы, и, что наиболее важно, подобрать препараты для профилактики приступов. Причинами нехватки кислорода могут быть заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем: от бронхиальной астмы до хронической сердечной недостаточности. Терапия тоже будет полностью зависеть от этиологического фактора. Самолечение будет только ухудшать состояние и приведет к прогрессированию заболевания. Все препараты должны быть назначены врачом, поскольку есть заболевания, при которых даже вдыхание определенных препаратов для снятия бронхоспазма может вызвать осложнения.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексные анализы на состояние дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.