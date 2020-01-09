Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Как сберечь губы зимой

Они могут не только пересохнуть, но и отечь из-за аллергии на холод, а дальше - проблемы с дыханием

Текст:
Редакция
9 января 2020 года, 11:12
Фото: Андрей Степанов
0

«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.

«У сына постоянно сохнут, отекают и обветриваются губы на холоде, - обратилась в редакцию Елена Семёнова из Усвятского района. - Что сделать, чтобы вылечиться?»

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:

- В первую очередь нужно установить причину заболевания. Такое состояние может быть связано с аллергической реакцией на низкую температуру воздуха - холодовой крапивницей, инфекциями кожи и ротовой полости, нарушением обмена веществ. Нужно обратиться к лечащему врачу для назначения комплексного обследования, так как при неблагоприятных погодных условиях (морозе и сильном ветре) отек губ может распространиться на гортань и вызвать острое нарушение дыхания. Если в уголках рта при этом образуются язвочки («заеды»), то это может говорить о гиповитаминозе.

Лечение будет определяться выявленными отклонениями в анализах. Для того чтобы не усугублять проблему, достаточно выполнять несколько несложных правил: не облизывать губы на улице, обязательно пользоваться жирным кремом или гигиенической помадой без ароматических добавок, не допускать пересыхания слизистой ротовой полости, дышать носом, прикрывать на морозе губы теплым шарфом..

Как сберечь губы зимойЕлена Аверьянова

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексные анализы на состояние эндокринной и иммунной систем, содержание витаминов в биологических жидкостях, на инфекционные и аллергические заболевания.

Как сберечь губы зимой
Как сберечь губы зимой
СПРАВКА

Вопросы доктору можно задать по телефону: 8 (8112) 57-31-23.

Клиника «Профессор» . 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, 6. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Пушистый террор

Общество
9 января 13:56

Пушистый террор

Жители поселка Смуравьево из Гдовского района пожаловались на соседку-кошатницу.

Штрафы за дым

Общество / Закон
9 января 09:44

Штрафы за дым

Как курение может повредить не только здоровью, но и кошельку
Полный боекомплект

Общество
30 декабря 10:09

Полный боекомплект

Десантный полк из Пскова получил боевой орден Кутузова в мирное время, он стал последним из возможных в копилке дивизии.
  • На новогодних каникулах 17 тысяч человек побывали в Изборске
  • Карантин из-за оспы овец и коз ввели в Порховском районе
  • В Псковской области на пожарах в прошлом году погибли 76 человек
  • В Псковском и Порховском районах во время ремонта мостов организуют временные переправы
  • Самые качественные продукты в России мороженое, печенье и растительное масло
  • В этом году Рижский проспект отремонтируют от пл. Ленина до ул. Юбилейной
  • В 2020 году в Псковской области размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала составляет 11057 рублей
  • В этом году финансирование сферы здравоохранения в Псковской области вырастет на 200 млн
  • В Псковской области в прошлом году открыли 13 новых модульных ФАПов
  • На невельчанина за незаконный отстрел трех кабанов завели уголовное дело
  • Батальонный комплект боевых машин нового поколения поступит на вооружение в псковскую дивизию
  • Сил, удачи и терпения пожелал губернатор псковичам в новом году
  • Каждому районному дому культуры передадут новый автобус
  • Трезвый водитель насмерть сбил пешехода в Псковском районе
  • В этом году будет восемь коротких рабочих недель

    • 8 января

  • Юлия Пересильд поделилась фото из Псковского Кремля
  • Фантастическая мелодрама ждет зрителей на сцене Псковского театра
  • Теплая зима в Пскове продолжается
  • В Тегеране разбился украинский пассажирский самолёт

    • 7 января

  • Пятитысячная купюра в признаками подделки изъята в Великих Луках
  • О необходимости соблюдать ПДД напомнили псковским водителям в преддверии Рождества
  • Юлия Пересильд сообщила о возобновлении показа «Каштанки» на сцене псковского драмтеатра
  • Фестиваль волшебных шаров пройдет сегодня в Финском парке Пскова
  • Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечивали безопасность на 89 рождественских мероприятиях
  • Михаил Ведерников пожелал псковичам счастья и душевного тепла
  • Сегодня православные псковичи празднуют Рождество

    • 6 января

  • Митрополит Тихон поздравил с наступающим Рождеством
  • Полиция разыскивает пропавшего великолучанина
  • Росгвардия задержала псковичку за кражу из магазина
  • Сегодня утром в торговом комплексе «ПИК-60» в одной из подсобок произошел пожар

    • Новости

    100 ярких фактов 2019 года

    Общество
    Редакция 30 декабря 10:26

    100 ярких фактов 2019 года

    Что обсуждала, за чем следила, чем восхищалась Псковская область в уходящем году

    Жить будем до 80 лет и дальше

    Общество
    28 декабря 11:05

    Жить будем до 80 лет и дальше

    Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11

    Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

    Общество / Образование
    27 декабря 12:37

    Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

    Перед этим были три месяца тренировок и стертые в мозоли руки