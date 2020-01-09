Как сберечь губы зимой

«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.

«У сына постоянно сохнут, отекают и обветриваются губы на холоде, - обратилась в редакцию Елена Семёнова из Усвятского района. - Что сделать, чтобы вылечиться?»

Отвечает терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ Елена Аверьянова:

- В первую очередь нужно установить причину заболевания. Такое состояние может быть связано с аллергической реакцией на низкую температуру воздуха - холодовой крапивницей, инфекциями кожи и ротовой полости, нарушением обмена веществ. Нужно обратиться к лечащему врачу для назначения комплексного обследования, так как при неблагоприятных погодных условиях (морозе и сильном ветре) отек губ может распространиться на гортань и вызвать острое нарушение дыхания. Если в уголках рта при этом образуются язвочки («заеды»), то это может говорить о гиповитаминозе.