В перинатальном центре Пскова после жалоб отменят экскурсии для будущих мам

В редакцию «Псковской правды» обратилась псковичка Наталья Митрофаненко с жалобой на работу Псковского перинатального центра. Девушка рассказала, как 16 октября не смогла попасть на экскурсию по медицинскому учреждению для будущих мам. В полдень в фойе перинатального центра находилось около 40 беременных.

Довольно душно, стульев почти нет - сидели только шесть девушек. Остальные стоят. В 12:30 экскурсия еще не началась. Затем, наконец, выдали десять одноразовых халатов в гардеробе. Другие девушки, как вы понимаете, благополучно оставались в фойе для дальнейшего ожидания.

Наталья Митрофаненко

Через час девушка решила высказать претензии главному врачу, но он оказался на больничном, с главной акушеркой также поговорить не удалось. - Времени ждать у меня больше не было, да и желание пропало, честно говоря. Возникает слишком много вопросов, - говорит Наталья. - Почему экскурсия началась с таким опозданием? Безусловно, все понимают, что врачи и акушеры нагружены работой. Но почему нельзя было хотя бы предупредить о задержке? Если экскурсия была не удобна для персонала, почему её попросту не отменить заранее? Почему нельзя сделать предварительную запись, чтобы можно было приходить к своему времени, а не ждать 1 час 10 минут стоя? Что в положении не добавляет комфорта. Нет никакого желания ругаться и предъявлять претензии. Но когда же мы дождёмся человеческого отношения? Понимания и уважения?

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«Псковская правда» обратилась за комментарием к и.о. главного врача Псковского перинатального центра Елене Ковалевой. - Проведение экскурсий — это инициатива администрации перинатального центра, - пояснила медик. - Мы это делали для того, чтобы создать пациенткам положительные эмоции перед родоразрешением, чтобы они не боялись приходить в перинатальный центр на роды. Хотели как лучше — получилось как всегда. Она сообщила, что экскурсию проводят доктора, которые оказывают экстренную медицинскую помощь. - Да, мы ориентируемся на 12 часов. Но тот доктор, который за это отвечает, вчера был в операционной и не пришел вовремя, - объяснила и.о. руководителя учреждения. - Надо такие вещи понимать. Не очень приятно это: мы стараемся для людей, а получаем отрицательные отзывы.

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Также Елена Ковалева напомнила, что перинатальный центр - это медицинское учреждение, оказывающее медицинскую помощь. Поэтому одновременно по его помещениям невозможно провести «всех пациентов в том количестве, в котором они приходят». - Экскурсии у нас проводятся регулярно, можно прийти в любой другой день. Это происходит не один раз в полугодие, - аргументировала Елена Ковалева. - Тем не менее, народу приходит много, и мы вынуждены водить группами, поскольку мы - работающее учреждение и оказываем экстренную медицинскую помощь. Да, когда это возможно, я подключаю другой персонал, но сейчас с кадрами у нас не очень хорошо, все заняты, все работают, поэтому как могли вчера, так и постарались. Мы не в музее, никакой электронной записи мы делать не будем. У нас экскурсоводов нет - есть люди, которые «стоят у станка». У пациенток может случиться кровотечение, и доктор не придет в 12.00. Надо с пониманием к этому относиться. Мы сделаем выводы. Раз женщинам неудобно, наверное, мы этого делать не будем. Экскурсии мы проводить не обязаны, это делает не каждый перинатальный центр. Мы уже приняли решение, что скорее всего мы прекратим эти экскурсии.