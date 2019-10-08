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Общество / Здоровье

Псковичи закатывают рукава

Врачи настоятельно рекомендуют привиться от гриппа

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Мария Соколова
8 октября 2019 года, 10:13
Фото: Андрей Степанов
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У медиков есть традиция. Каждый год осенью они ловят на улицах псковичей и колят им прививку от гриппа. А потом отпускают на волю. Шутки шутками, а иногда думаешь: лучше и правда ловили бы и заставляли. Несознательных хватает, которые считают, что вакцинация — это так, сказки. Сперва считают, а потом заболевают и едва не протягивают ноги. И вот это уже не шутка.

Врачи заставлять никого не собираются.

О том, как проходит вакцинация от вируса гриппа в Псковской области, рассказала на конференции в пресс-центре «Псковской правды» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина:

Задачи вакцинации от гриппа — это обеспечить наличие иммунной прослойки. Грипп передается воздушно-капельным путем, и вакцинация не даст 100 % гарантию, что никто не заболеет. Самое главное — расползется ли вирус гриппа и приведет к эпидемии среди населения или нет.


Псковичи закатывают рукаваНадежда Рагозина,
заместитель председателя областного комитета по здравоохранению 
Псковичи, рассказывает она, прививаются не очень охотно. Основной ответ, мол, я же не болел в прошлом году или «я делал прививку, но все равно заболел». Специалисты знают ответы и на такие заявления:

— Все помнят свиной грипп в 2009 году. После этого была проведена большая кампания по прививке населения. И в 2013-2014 году, когда этот же свиной грипп вернулся, эпидемии уже не было. Потому что люди стали прививаться.

КСТАТИ

В регион поступило 183 тысячи доз вакцины для взрослых и 43 200 доз для детей. Уже привился 111 031 человек. 

Другими словами, если вы не привились, но привились ваши коллеги — значит, вирус гриппа они не принесут и вы, соответственно, не заболеете, пока контактируете с ними.

— Это не значит, что человек, который сделал прививку, не заболеет гриппом. Может и заболеть, но перенесет его в более легкой форме, так как у организма уже есть иммунитет на этот тип вируса. Мы делаем вакцинацию от гриппа, чтобы избежать осложнений.

Кстати, иммунитет держится год, затем его надо обновлять, то есть снова делать прививку.

Когда правильнее прививаться? На самом деле чем раньше, тем лучше.

— Начало осени — самое время, чтобы сформировался иммунитет, — рассказывает Надежда Рагозина. — Последних пациентов мы прививаем «под елочку», это не правильно. Грипп обычно приходит в январе-феврале-марте. И если человек привился в декабре, в январе иммунитета у него еще нет.

Особенно важно прививаться лицам старше 60 лет, дошкольникам и школьникам, всем часто болеющим ОРВИ, людям, которые страдают хроническими соматическими заболеваниями — в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, сахарным диабетом, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, хроническим заболеванием почек.

КСТАТИ

В этом году, как и в прошлом, используют вакцину Совигрипп — инактивированную гриппозную с консервантом и без него.

— Грипп — заболевание тяжелое, но не смертельное. Но если гриппом заболевает человек с хронической сердечной недостаточностью или больной онкологией, или лежачий после инсульта — для этих категорий грипп может стать смертельным, — подчеркнула Надежда Рагозина.

Но есть и противопоказания. Нельзя прививаться от гриппа тем, у кого аллергия на куриный белок или другие компоненты вакцины, у кого уже наблюдалась сильная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, отек в месте введения вакцины. При беременности и детям до 18 лет нельзя применять вакцину с консервантом (без — можно и нужно). И не прививают младенцев до полугода.

Бывают и временные противопоказания: это ОРВИ, хронические заболевания в стадии обострения, острые лихорадочные состояние, инфекционные и неинфекционные заболевания. 

КСТАТИ

Не менее 30 % людей должно быть привито, чтобы не случилось эпидемии гриппа.

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