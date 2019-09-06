Катя держится солдатом

После операции на мозге Кате Ивановой предстоит долгое лечение. Операцию и нынешнее лечение полностью оплатило государство. Но нужно еще специальное питание — девочка начинает есть только через несколько дней после сеанса химиотерапии, нужны памперсы и деньги на поездки в Петербург.

ПЛАНЕТА ОСТАНОВИЛАСЬ

Жизнь для семьи маленькой Кати перевернулась 22 мая этого года. Диагноз Кати: медуллобластома левого полушария мозжечка.

— Моя девочка — долгожданный ребенок, — рассказывает Мария. — В мае 2017 года я стала счастливой мамой. Катя, как и все дети, развивалась хорошо. Росла, познавала мир.

Но в середине апреля 2019 года я стала замечать, что моя дочка стала хуже ходить, а через месяц и вовсе, без посторонней помощи, не могла уже самостоятельно вставать и переворачиваться в положения лежа. Катя часто хваталась за голову и плакала, разучилась ходить по лестнице. Врачи по месту жительства ничем не смогли помочь. Получив направление к ортопеду и неврологу, 20 мая я с дочкой поехала в Псков, в детскую областную клиническую больницу. 22 мая Кате сделали КТ головного мозга. Выяснилось, что на мозжечке крупное образование. Для нашей семьи планета остановилась. 28 мая Катю приняла взрослая областная больница, где дочке сделали МРТ. Когда тебе говорят, что у твоего ребенка опухоль, начинают сыпать медицинскими терминами, говорить, что времени мало, нужна срочная операция, и прячут глаза, — это страшно. Никого не хотелось видеть, ни с кем не хотелось разговаривать. Хотелось спрятаться. Никакими словами и эмоциями не передать внутреннее состояние. Я до последнего надеялась, что мы уедем домой. Но нас встретили врачи онкологического отделения.

30 мая Катю экстренно прооперировали в Санкт-Петербурге в клинике Алмазова. Но девочке предстоит еще длительное лечение. После каждой химии Катя с мамой приезжают домой, родственников в Петербурге у них нет. А дома и родные стены помогают.

— Дома папа с братом, Кате становится легче, — говорит ее мама. — Она у меня умница! Держится солдатом.