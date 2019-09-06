Катя держится солдатом

После операции на мозге Кате Ивановой предстоит долгое лечение. Операцию и нынешнее лечение полностью оплатило государство. Но нужно еще специальное питание — девочка начинает есть только через несколько дней после сеанса химиотерапии, нужны памперсы и деньги на поездки в Петербург.
Жизнь для семьи маленькой Кати перевернулась 22 мая этого года. Диагноз Кати: медуллобластома левого полушария мозжечка.
— Моя девочка — долгожданный ребенок, — рассказывает Мария. — В мае 2017 года я стала счастливой мамой. Катя, как и все дети, развивалась хорошо. Росла, познавала мир.
Но в середине апреля 2019 года я стала замечать, что моя дочка стала хуже ходить, а через месяц и вовсе, без посторонней помощи, не могла уже самостоятельно вставать и переворачиваться в положения лежа. Катя часто хваталась за голову и плакала, разучилась ходить по лестнице. Врачи по месту жительства ничем не смогли помочь. Получив направление к ортопеду и неврологу, 20 мая я с дочкой поехала в Псков, в детскую областную клиническую больницу. 22 мая Кате сделали КТ головного мозга. Выяснилось, что на мозжечке крупное образование. Для нашей семьи планета остановилась. 28 мая Катю приняла взрослая областная больница, где дочке сделали МРТ. Когда тебе говорят, что у твоего ребенка опухоль, начинают сыпать медицинскими терминами, говорить, что времени мало, нужна срочная операция, и прячут глаза, — это страшно. Никого не хотелось видеть, ни с кем не хотелось разговаривать. Хотелось спрятаться. Никакими словами и эмоциями не передать внутреннее состояние. Я до последнего надеялась, что мы уедем домой. Но нас встретили врачи онкологического отделения.
30 мая Катю экстренно прооперировали в Санкт-Петербурге в клинике Алмазова. Но девочке предстоит еще длительное лечение. После каждой химии Катя с мамой приезжают домой, родственников в Петербурге у них нет. А дома и родные стены помогают.
— Дома папа с братом, Кате становится легче, — говорит ее мама. — Она у меня умница! Держится солдатом.
Катя с мамой Марией сейчас постоянно ездят в Петербург и обратно, там малышка проходит курсы химиотерапии. Деньги нужны на дополнительное питание, памперсы и прочие текущие расходы.
В последние месяцы маленькой Кате пришлось сдавать очень много анализов, принимать много лекарств, проходить длительные болезненные процедуры, после них она плачет и отказывается даже присесть на горшок. Сейчас в день девочке нужно больше десяти памперсов. После химиотерапии подходят далеко не все продукты. Катя потихоньку начинает есть только на третий день.
— Я молю Бога, чтобы нам не потребовались дополнительные платные процедуры, — говорит мама Кати. — Сейчас сложно предсказать, сколько еще продлится лечение. Все будет зависеть от того, как поведет себя организм.
Организовать сбор денег Марию уговорили друзья. Она до последнего надеялась, что семья справится сама. Но, увы, финансовое бремя оказалось непосильным.
Сейчас Катя с мамой снова в Петербурге. Приехали делать вторую химию второго блока. Всего таких блоков четыре. И в каждом по четыре курса.
— На начало каждой химии Катюшке делают люмбальную пункцию. А перед началом каждого следующего блока должны делать МРТ, — рассказывает Мария. — Все лечение зависит от результатов анализов и обследования. На данный момент химиотерапия проходит по квоте, но что нас ожидает дальше — я, к сожалению, не знаю. Сейчас конкретной суммы сбора нет, но денег уходит очень много. Остается только надеяться и молиться.
ВАЖНО
Реквизиты для помощи Кате Ивановой.
Карта Сбербанка (оформлена на Иванову Марию Григорьевну, маму Катюши) 2202 2010 4080 3633. Карта привязана к номеру телефона +7 911 350 18 33.
Мария Иванова просит обратить особое внимание: кроме этого номера телефона и карты нет никаких дополнительных реквизитов. От имени Марии в интернете уже пытались действовать мошенники. Якобы родственники Кати открыли дополнительный сбор средств на другую карту.
— Ни родственники, ни друзья не подключались к сбору средств, — подчеркивает Мария. — Есть одна-единственная карта — моя.
Семья Кати Ивановой от всего сердца благодарит всех, кто готов откликнуться на их призыв о помощи.