Закрепить на месте

Дефицит кадров в медицине — не только отраслевая проблема. Пациенты-псковичи ощутили ее на себе: приходится ждать очереди к узким специалистам, не всегда получается взять номерок.

За круглым столом встретились специалисты, которые пришли работать в поликлинику в этом году.

Если бы все офицеры приезжали в Псков с женами-врачами, проблем бы не было.

Елена Бойко, фельдшер из Белгорода, действительно, приехала в Псков вместе с мужем военным. Ездит по вызовам, иногда по субботам ведет прием в поликлинике.

— В Белгороде после окончания медицинского колледжа я три года отработала на «скорой», соответствующий опыт у меня есть, — говорит Елена. — Здесь меня все устраивает, при необходимости всегда помогают наставники.

Еще один «новенький» доктор — врач-терапевт с тридцатилетним стажем Оман Ботиров — из Узбекистана, выбрал Псковскую область за… климат.

— Сначала я работал в Краснодаре, но там климатические условия примерно такие же, как у нас в Узбекистане, а в Псковской области очень комфортно, да и зарплата больше, — приводит еще один аргумент в пользу переезда Оман Ботиров.

С начала этого года доктор работает на приеме во второй Псковской поликлинике.

По словам Галины Неваленной, средняя зарплата врачей и фельдшеров, ведущих прием, — 40-48 тысяч рублей, и все показатели дорожной карты выполняются. Но кадровую проблему, от которой страдают во всех регионах, сейчас можно решить только путем выдачи целевых направлений.

— По некоторым направлениям у нас очень хорошая укомплектованность, к примеру, нет дефицита в неврологах, травматологах, — рассказала Галина Неваленная. — Зато страдает участковая служба, эндокринология.

Практически никто из врачей сейчас не уходит на пенсию в 55-60 лет, есть в поликлинике и специалисты 70+. Большинство из них с удовольствием освоили работу на компьютере.

— Высокое число пациентов позволяет получить колоссальный опыт, — подбодрила врачей, зачастую испытывающих большие нагрузки, Галина Неваленная. — В поликлинике можно встретить такие редкие заболевания, которые не найдешь в ординатуре.

По словам Галины Неваленной, для молодых врачей всегда есть возможность получить дополнительную медицинскую специальность, пройти психологический тренинг, чтобы защитить себя от эмоционального выгорания.

Заведующая пообещала, что такие встречи станут регулярными, и она все сделает, чтобы закрепить кадры.