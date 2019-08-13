Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Закрепить на месте

Проблему кадров, зарплату и условия работы обсудили медики

Текст:
Наталья Баранова
13 августа 2019 года, 09:31
Фото: Андрей Степанов
0

Заведующая Псковской объединенной поликлиникой Галина Неваленная встретилась с подчиненными в неформальной обстановке.

За круглым столом встретились специалисты, которые пришли работать в поликлинику в этом году.

Дефицит кадров в медицине — не только отраслевая проблема. Пациенты-псковичи ощутили ее на себе: приходится ждать очереди к узким специалистам, не всегда получается взять номерок.

Если бы все офицеры приезжали в Псков с женами-врачами, проблем бы не было.


Закрепить на местеГалина Неваленная,
заведующая Псковской объединенной поликлиникой 
Елена Бойко, фельдшер из Белгорода, действительно, приехала в Псков вместе с мужем военным. Ездит по вызовам, иногда по субботам ведет прием в поликлинике.

— В Белгороде после окончания медицинского колледжа я три года отработала на «скорой», соответствующий опыт у меня есть, — говорит Елена. — Здесь меня все устраивает, при необходимости всегда помогают наставники.

Еще один «новенький» доктор — врач-терапевт с тридцатилетним стажем Оман Ботиров — из Узбекистана, выбрал Псковскую область за… климат.

— Сначала я работал в Краснодаре, но там климатические условия примерно такие же, как у нас в Узбекистане, а в Псковской области очень комфортно, да и зарплата больше, — приводит еще один аргумент в пользу переезда Оман Ботиров.

С начала этого года доктор работает на приеме во второй Псковской поликлинике.

По словам Галины Неваленной, средняя зарплата врачей и фельдшеров, ведущих прием, — 40-48 тысяч рублей, и все показатели дорожной карты выполняются. Но кадровую проблему, от которой страдают во всех регионах, сейчас можно решить только путем выдачи целевых направлений.

— По некоторым направлениям у нас очень хорошая укомплектованность, к примеру, нет дефицита в неврологах, травматологах, — рассказала Галина Неваленная. — Зато страдает участковая служба, эндокринология.

Практически никто из врачей сейчас не уходит на пенсию в 55-60 лет, есть в поликлинике и специалисты 70+. Большинство из них с удовольствием освоили работу на компьютере.

— Высокое число пациентов позволяет получить колоссальный опыт, — подбодрила врачей, зачастую испытывающих большие нагрузки, Галина Неваленная. — В поликлинике можно встретить такие редкие заболевания, которые не найдешь в ординатуре.

По словам Галины Неваленной, для молодых врачей всегда есть возможность получить дополнительную медицинскую специальность, пройти психологический тренинг, чтобы защитить себя от эмоционального выгорания.

Заведующая пообещала, что такие встречи станут регулярными, и она все сделает, чтобы закрепить кадры. 

СПРАВКА

67 медицинских работников приехали работать в Псковскую область из других регионов с 1 января 2019 года. 11 врачей и 56 медработников среднего звена приехали к нам из Санкт-Петербурга, Мурманской и Омской областей, Карелии, Беларуси, Таджикистана. Общая укомплектованность кадрами (с учетом совместительства) на 1 января составила: в поликлинических учреждениях и отделениях — 75 %, в стационарах — 87,4 %.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
За счастье и против «Дома-2»

Общество / Семья
13 августа 09:34

За счастье и против «Дома-2»

Закрыть скандальное телешоу, родить счастье самим, рассчитывать только на себя и бить в колокол после регистрации брака предложили на форуме молодых семей под Псковом
Место занято

Общество / Образование
13 августа 09:21

Место занято

Что делать, если не нашел себя в списке поступивших в университет, и какой подарок вуз подготовил для первокурсников с высоким баллом за ЕГЭ (ИНФОГРАФИКА)
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться

12 августа

  • Дополнительные бесплатные автобусы отвезут псковичей на закрытие конкурса «Десантный взвод – 2019»
  • На капитальный ремонт Себежской школы искусств потратят почти 10 миллионов рублей
  • Реставрация цепных мостов в Острове начнётся в этом году, уверен глава района Дмитрий Быстров
  • Псковские СМИ: Какие темы приковали внимание и почему на минувшей неделе
  • Оставленная без присмотра 6-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках
  • Льготы на проезд хотят дать учителям в Псковской области на время летних каникул
  • «Деревенский букет» подарили Татьяне Пахомовой жители Филиппково и Хотовани
  • Новые машины скорой помощи и школьные автобусы закупят для Псковской области
  • Сотни жителей Пустошки отметили День физкультурника игрой в волейбол и настольный теннис
  • Представители «Экопрома» ответят жителям Бора на вопросы, связанные с уборкой мусора
  • Десантников из Ирана и Венесуэлы впечатлила красота Словенских ключей в Изборске (ФОТО)
  • Десять лет тюрьмы грозит петербуржцу, похитившему в Псковской области кран и тягач

    • 11 августа

  • Экскурсия на раскоп и открытие выставки археологических находок ждут псковичей в День археолога
  • Двор Постникова и Варлаамовский угол откроют для посещения в октябре
  • Галина Неваленная: Занятия физкультурой приобретают популярность
  • Новоржев отпраздновал День города
  • В Великих Луках продолжается поиск 36-летнего мужчины - ФОТО
  • Михаил Ведерников поздравил строителей с профессиональным праздником
  • Псковские строители отмечают профессиональный праздник
  • Теплая дождливая погода ожидает в воскресенье псковичей

    • 10 августа

  • Медали «За любовь и верность» торжественно вручили двум супружеским парам из Пскова
  • Полицейские напомнили псковским водителям, что грозит за дачу взятки должностному лицу
  • В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)
  • Облачную и дождливую погоду обещают синоптики жителям Псковской области 10 августа
  • На реке Великой в Пскове развернулся спортивный праздник в честь Дня физкультурника
  • Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах
  • Галина Неваленная: Опытные медики должны передать свои знания молодому поколению
  • В середине сентября завершится благоустройство центральной площади в Бежаницах

    • 9 августа

  • Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
  • Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области

    • Новости

    Не слипнется

    Культура / Фестиваль
    Алексей Кедров 12 августа 10:24

    Не слипнется

    Взвар от Воеводы Шуйского, голосование за самый вкусный мед, благотворительный торт ждут гостей Медового фестиваля 17 августа

    Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

    Общество
    7 августа 10:32

    Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

    В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
    Я бы доктором пошёл

    Общество / Здоровье
    7 августа 10:48

    Я бы доктором пошёл

    Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове