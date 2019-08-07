Я бы доктором пошёл

В этом году студенткой факультета естественных наук, медицинского и психологического образования в ПсковГУ стала Татьяна Добровольская, правнучка известного печорского хирурга Георгия Улле. Она выбрала специальность «лечебное дело».
В этом году студенткой факультета естественных наук, медицинского и психологического образования в ПсковГУ стала Татьяна Добровольская, правнучка известного печорского хирурга Георгия Улле. Она выбрала специальность «лечебное дело».
Георгий Васильевич — а именно под этим отчеством знали его окружающие, хотя по-настоящему врача звали Георгий Готлибович — оказался на фронте с первых дней войны, был ранен и попал в окружение под Тарту. В июне 1942 года, когда лагерь в Тарту был ликвидирован, военнопленных перевели в Псков.
— В Пскове он работал врачом в госпитале для русских военнопленных, — рассказывает Татьяна. — Там же познакомился с моей прабабушкой. Впоследствии был направлен в Печоры, восстанавливать центральную районную больницу, заведовал хирургическим отделением.
После открытия в Печорах фельдшерско-акушерской школы, много лет преподавал в ней, совмещая с работой в больнице и поликлинике. Был донором сам и много сделал для того, чтобы Печорская больница в 70-е — 80-е годы стала школой передового опыта на Псковщине по переливанию крови.
На территории больницы стоит памятник доктору Улле, его установили на пожертвования благодарных пациентов.
— Я живу на улице, названной в честь прадедушки, — говорит девушка. — Живу в том же доме, где жили мои прадедушка и прабабушка. Многие вещи напоминают мне о них.
Жена Георгия Васильевича Зинаида Петровна тоже начинала работать хирургом, потом прошла курсы по офтальмологии и стала работать окулистом.
— У нас сохранился дневник моей прабабушки, в котором она рассказывает об ужасах Великой Отечественной войны, — рассказывает Татьяна. — В нем есть и стихотворения печерян, посвященные моему прадедушке, медали, ордена. И, конечно, зная о моих корнях, мне часто задавали вопрос, а не хочу ли я пойти по стопам своих предков.
— Помню, думала: «А что если и вправду стоит связать свою жизнь с медициной, помогать людям, быть тем, кто всегда готов протянуть руку в беде?» — вспоминает она. — Ведь в детстве, играя с младшим братом, часто примеряла на себя роль доктора.
К девятому классу она определилась с решением: хочу быть врачом. Родные и близкие в этом поддержали.
— Одна из моих бабушек, которая раньше работала врачом-лаборантом, была особенно рада этому решению и теперь с нетерпением ждет, когда я, наконец, смогу примерить белый халат, — улыбается девушка.
Но в отличие от знаменитого прадедушки Татьяна хочет стать психотерапевтом.
— С самого детства я очень любила читать, — говорит она. — А в более сознательном возрасте увлеклась серьезной литературой. Мне безумно нравилось анализировать неоднозначных героев с трудным характером, тяжелой судьбой и даже с психическими отклонениями. Такие персонажи всегда были для меня самыми интересными, и, думаю, именно с этого началась моя любовь к психиатрии.
Вуз Татьяна выбрала не колеблясь, тем более жить и работать намерена в Псковской области.
— Моя мама училась в тогда еще Псковском педагогическом институте, закончила его с красным дипломом, — рассказывает девушка. — Она всегда с теплотой отзывалась об этом месте. В прошлом году мы были на дне открытых дверей факультета естественных наук, медицинского и психологического образования. Я считаю, что ПсковГУ ничуть не уступает столичным университетам.
Поступала по целевому направлению от Печорской районной больницы. Со своей золотой медалью и результатами ЕГЭ по трем предметам (русский язык, химия и биология) возглавила рейтинговую таблицу.
— Окончу учиться, обязательно вернусь в ту больницу, в которой долгие годы работали мои прабабушка и прадедушка, — уверяет она.
Почти 360 заявлений было подано на специальность «лечебное дело» в Псковский госуниверситет. Направление пользуется популярностью, конкурс жесточайший, бюджетных мест всего 40. После того, как 27 человек были зачислены по особой и целевой квоте, осталось всего 13 бюджетных мест. У двадцати первых в списке абитуриентов сумма баллов по предметам выше 240, у первой пятерки — от 270 до 279.