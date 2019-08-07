Я бы доктором пошёл

В этом году студенткой факультета естественных наук, медицинского и психологического образования в ПсковГУ стала Татьяна Добровольская, правнучка известного печорского хирурга Георгия Улле. Она выбрала специальность «лечебное дело».

ЗНАМЕНИТЫЙ ПРАДЕДУШКА

— В начальной школе я писала исследовательскую работу «Улица моего прадедушки», — рассказывает девушка. — Встречалась со многими его пациентами, изучала дневниковые записи, разговаривала с бабушкой, которая рассказывала много интересных вещей о нем, читала газетные статьи.

Георгий Васильевич — а именно под этим отчеством знали его окружающие, хотя по-настоящему врача звали Георгий Готлибович — оказался на фронте с первых дней войны, был ранен и попал в окружение под Тарту. В июне 1942 года, когда лагерь в Тарту был ликвидирован, военнопленных перевели в Псков.

— В Пскове он работал врачом в госпитале для русских военнопленных, — рассказывает Татьяна. — Там же познакомился с моей прабабушкой. Впоследствии был направлен в Печоры, восстанавливать центральную районную больницу, заведовал хирургическим отделением.

После открытия в Печорах фельдшерско-акушерской школы, много лет преподавал в ней, совмещая с работой в больнице и поликлинике. Был донором сам и много сделал для того, чтобы Печорская больница в 70-е — 80-е годы стала школой передового опыта на Псковщине по переливанию крови.

На территории больницы стоит памятник доктору Улле, его установили на пожертвования благодарных пациентов.

— Я живу на улице, названной в честь прадедушки, — говорит девушка. — Живу в том же доме, где жили мои прадедушка и прабабушка. Многие вещи напоминают мне о них.

Жена Георгия Васильевича Зинаида Петровна тоже начинала работать хирургом, потом прошла курсы по офтальмологии и стала работать окулистом.

— У нас сохранился дневник моей прабабушки, в котором она рассказывает об ужасах Великой Отечественной войны, — рассказывает Татьяна. — В нем есть и стихотворения печерян, посвященные моему прадедушке, медали, ордена. И, конечно, зная о моих корнях, мне часто задавали вопрос, а не хочу ли я пойти по стопам своих предков.