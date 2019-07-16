Наркоторговец погорел на пластике

Почему псковский наркоконтроль стал лучшим на Северо-Западе, как «отмывал» доходы от продажи наркотиков владелец одного из интернет-магазинов, какие наркотики самые популярные в Псковской области, что происходит после употребления психостимуляторов, рассказали специалисты по контролю за оборотом наркотиков в пресс-центре «Псковской правды».
В Псковской области ситуация по наркотикам стабильная, борьба с их незаконным оборотом ведется эффективно. Такими новостями поделился с журналистами заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан.
Нам удается в определенной степени сдерживать ситуацию с наркотиками. В отличие от 2018 года, когда наблюдался взрывной рост числа интернет-магазинов по сбыту наркотиков, в этом году их количество уменьшилось. Все усилия были направлены на выявление фактов бесконтактного сбыта.
Рустам Кохан,За полгода раскрыто 607 наркопреступлений, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 88 % — тяжкие, это сбыт наркотических средств. Изъято 28,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что в четыре раза больше, чем за то же время в прошлом году. В основном, это мефедрон — синтетический наркотик.
заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области
— Нам удается отслеживать переводы денежных средств и пресекать факты легализации наркодоходов. В этом году расследуется уголовное дело организатора одного из интернет-магазинов, который переводил деньги от деятельности на карточки своих близких, — рассказал Рустам Кохан.
Раскрываемость преступлений в сфере оборота наркотиков выросла на 20 %. А деятельность управления получила высокую оценку коллег.
— Есть рейтинг подразделений, разработанный на основании более чем 20 критериев. Работа нашего управления оценивается неплохо: в этом рейтинге мы находимся на 15-м месте в России и на 1-м месте на Северо-Западе, — сообщил полицейский. — Для Псковской области это рекорд. В 2013-15 годах мы, как правило, не поднимались выше 65-го места по России.
В начале года наркополицейкие пресекли деятельность трех подпольных лабораторий. Одна из них обнаружена в Пскове, там изъято 18 кг мефедрона. Вторая — в Бежаницком районе, где также производился мефедрон. И еще одна подпольная лаборатория в Новоржевском районе занималась выращиванием конопли.
Характерным признаком нарколаборатории является повышенное потребление электроэнерии. Впрочем, информацию о незаконной деятельности могут сообщить и бдительные граждане. В первую очередь, подозрение должны вызывать арендаторы заброшенных домов в глухих деревнях. Например, молодой человек снимает дом в деревне и приезжает зимой непонятно зачем и для чего.
КСТАТИ
С заболеваемостью наркоманией в регионе ситуация тоже не ухудшается: на 1 января этого года зарегистрировано 633 наркозависимых и 784 человека, которые были замечены в употреблении наркотиков. Такие данные сообщила заместитель главного врача Псковского областного наркодиспансера Татьяна Антонова.
28,5 кг запрещенных веществ изъято полицией за полгода.
Среди замеченных в употреблении, но без зависимости, были и несовершеннолетние — 21 подросток.
Подростки употребляли коноплю и психостимуляторы. В последнее время доля инъекционных опиумных наркотиков сошла на нет, зато стали популярны производные каннабиса и синтетические психостимулирующие препараты.
Татьяна Антонова,— Опасность психостимуляторов в том, что к этим веществам быстро привыкаешь. Зависимость вырабатывается даже за несколько приемов. Мы чаще стали сталкиваться с ребятами, которые испытывают состояние интоксикационного психоза. Препараты вызывают галлюцинации, паранойю и высокую суицидальную готовность. Ничего интересного в этом нет.
заместитель главного врача Псковского областного наркодиспансера
Прошлым летом от подобных наркотиков погибли двое молодых людей.
— Они взяли в закладках эти препараты и употребили. Употребляли как кокаин, а оказался метадон. Сразу возникли острые нарушения: у одного произошла остановка дыхания и он погиб на месте, второй скончался в реанимации. Нормальные, красивые мальчишки, спортом занимались. Но вот такой максимализм, что в жизни все надо попробовать.
А в этом году был случай, когда с передозировкой в реанимацию попала девочка, которой не было даже 15 лет. Наркотиком ее угостил молодой человек.
— Она вдыхала эти соли, и у нее развился психоз. Но наши коллеги грамотно работают. Видя такие состояния, они делают забор мочи еще до того, когда начинают оказывать помощь. Мы тогда эту интоксикацию подтверждаем лабораторно и видим, чем она вызвана, — сказала Татьяна Антонова.
Она отметила, что наркомания — тяжелая проблема, которая требует раннего вмешательства.
— Подростки знакомятся с наркотиками через интернет, они это расценивают как игру. Родители должны знать, на каких сайтах бывают их дети и что их привлекает. Альтернативой должна быть детская занятость. Досуг должен быть интереснее, необходимо, чтобы подростки могли бесплатно посещать качественные секции.
КСТАТИ
633 наркозависимых живут в Псковской области.