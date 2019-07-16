Наркоторговец погорел на пластике

Почему псковский наркоконтроль стал лучшим на Северо-Западе, как «отмывал» доходы от продажи наркотиков владелец одного из интернет-магазинов, какие наркотики самые популярные в Псковской области, что происходит после употребления психостимуляторов, рассказали специалисты по контролю за оборотом наркотиков в пресс-центре «Псковской правды». В Псковской области ситуация по наркотикам стабильная, борьба с их незаконным оборотом ведется эффективно. Такими новостями поделился с журналистами заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан.

Нам удается в определенной степени сдерживать ситуацию с наркотиками. В отличие от 2018 года, когда наблюдался взрывной рост числа интернет-магазинов по сбыту наркотиков, в этом году их количество уменьшилось. Все усилия были направлены на выявление фактов бесконтактного сбыта.

Рустам Кохан,

заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области

ВЫЧИСЛЯЙ

За полгода раскрыто 607 наркопреступлений, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 88 % — тяжкие, это сбыт наркотических средств. Изъято 28,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что в четыре раза больше, чем за то же время в прошлом году. В основном, это мефедрон — синтетический наркотик. — Нам удается отслеживать переводы денежных средств и пресекать факты легализации наркодоходов. В этом году расследуется уголовное дело организатора одного из интернет-магазинов, который переводил деньги от деятельности на карточки своих близких, — рассказал Рустам Кохан. Раскрываемость преступлений в сфере оборота наркотиков выросла на 20 %. А деятельность управления получила высокую оценку коллег. — Есть рейтинг подразделений, разработанный на основании более чем 20 критериев. Работа нашего управления оценивается неплохо: в этом рейтинге мы находимся на 15-м месте в России и на 1-м месте на Северо-Западе, — сообщил полицейский. — Для Псковской области это рекорд. В 2013-15 годах мы, как правило, не поднимались выше 65-го места по России. В начале года наркополицейкие пресекли деятельность трех подпольных лабораторий. Одна из них обнаружена в Пскове, там изъято 18 кг мефедрона. Вторая — в Бежаницком районе, где также производился мефедрон. И еще одна подпольная лаборатория в Новоржевском районе занималась выращиванием конопли. Характерным признаком нарколаборатории является повышенное потребление электроэнерии. Впрочем, информацию о незаконной деятельности могут сообщить и бдительные граждане. В первую очередь, подозрение должны вызывать арендаторы заброшенных домов в глухих деревнях. Например, молодой человек снимает дом в деревне и приезжает зимой непонятно зачем и для чего.

КСТАТИ 28,5 кг запрещенных веществ изъято полицией за полгода.

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

С заболеваемостью наркоманией в регионе ситуация тоже не ухудшается: на 1 января этого года зарегистрировано 633 наркозависимых и 784 человека, которые были замечены в употреблении наркотиков. Такие данные сообщила заместитель главного врача Псковского областного наркодиспансера Татьяна Антонова. Среди замеченных в употреблении, но без зависимости, были и несовершеннолетние — 21 подросток.

Подростки употребляли коноплю и психостимуляторы. В последнее время доля инъекционных опиумных наркотиков сошла на нет, зато стали популярны производные каннабиса и синтетические психостимулирующие препараты.

Татьяна Антонова,

заместитель главного врача Псковского областного наркодиспансера

— Опасность психостимуляторов в том, что к этим веществам быстро привыкаешь. Зависимость вырабатывается даже за несколько приемов. Мы чаще стали сталкиваться с ребятами, которые испытывают состояние интоксикационного психоза. Препараты вызывают галлюцинации, паранойю и высокую суицидальную готовность. Ничего интересного в этом нет. Прошлым летом от подобных наркотиков погибли двое молодых людей. — Они взяли в закладках эти препараты и употребили. Употребляли как кокаин, а оказался метадон. Сразу возникли острые нарушения: у одного произошла остановка дыхания и он погиб на месте, второй скончался в реанимации. Нормальные, красивые мальчишки, спортом занимались. Но вот такой максимализм, что в жизни все надо попробовать. А в этом году был случай, когда с передозировкой в реанимацию попала девочка, которой не было даже 15 лет. Наркотиком ее угостил молодой человек. — Она вдыхала эти соли, и у нее развился психоз. Но наши коллеги грамотно работают. Видя такие состояния, они делают забор мочи еще до того, когда начинают оказывать помощь. Мы тогда эту интоксикацию подтверждаем лабораторно и видим, чем она вызвана, — сказала Татьяна Антонова. Она отметила, что наркомания — тяжелая проблема, которая требует раннего вмешательства. — Подростки знакомятся с наркотиками через интернет, они это расценивают как игру. Родители должны знать, на каких сайтах бывают их дети и что их привлекает. Альтернативой должна быть детская занятость. Досуг должен быть интереснее, необходимо, чтобы подростки могли бесплатно посещать качественные секции.