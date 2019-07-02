Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!»

Сутки смотрела на капельку, лекарство не подвезли, алое горячее пятно на месте укола – псковская журналистка Виктория Голубкова поделилась с читателями историей своей борьбы с онкологией

Текст:
Редакция
2 июля 2019 года, 12:51
Фото:
0

Главный редактор сайта ЦДИ, известная псковская журналистка Виктория Голубкова в соцсетях рассказала о том, как проходит ее лечение от онкозаболевания. Напомним, ранее местные СМИ выступили в поддержку сбора средств на лечение коллеги в чешской клинике. Почему ей пришлось отправить заграницу и как проходило до этого лечение в Пскове и в Санкт-Петербурге, она рассказала своим подписчикам. «Псковская правда» полностью публикует текст поста.

«Друзья, всем привет! Многие из вас серьезно повлияли на ход событий, происходящих в моей жизни. Как у меня дела — рассказываю.

С января этого года я живу с диагнозом «рак». Январь праздничный, белый и пушистый, а для меня он был черным. (Как мне ставили диагноз — это отдельная песня, обязательно спою). Обо всем этом знали только самые близкие, и то не все. Я уже было решила целиком и полностью довериться псковским медикам, как прямо из новогоднего отпуска к нам домой примчался Максим Костиков, и я немедленно почувствовала себя на рабочей планерке. Он и завел нас с мужем, из болота покорности вытащил, заставил рассмотреть несколько вариантов, где лечиться, короче, мы не обсудили только тематический план на неделю для ЦДИ. Вскоре после этого мне добавили еще один рак, а чуть позже врачи диаметрально разошлись в диагнозах. Это все январь.

Далее чудесный случай, я забыла какую-то справку в поликлинике, позвонила подруге моей, врачу Маше Отрадновой, чтобы попросить ее поискать бумагу, разрыдалась, рассказала. В общем, большое спасибо Маринке (да, для меня она Марина), ее коллеге и подруге Светлане Лемешевой, доктору Светлане Григорьевой - в конце января я оказалась в Петербурге, «на Песочке», хотя на самом деле это прям курортный поселок Песочный, где находится три, кажется, крупных клиники. Только в Петербурге я узнала, что есть в природе такие вещи, как КТ и МРТ. В Псковском онкодиспансере этих видов исследования как бы не существует. Таков мой опыт и опыт тех нескольких пациентов, с которыми я общалась. Ни одному из нас не предложили в Пскове вот это самое. Светлана Гаврилова [накануне стало известно о кончине известного псковского фотохудожника Светланы Гавриловой – ред.], Царство ей небесное, столкнулась с тем же... Аппараты сломаны? Работать с ними некому? [В июне жители Псковской области пожаловались во время прямой линии президенту Владимиру Путину на нехватку специалистов и очереди за номерками, куда надо вставать в пять утра - ред.]

Так вот, три недели заняли обследования, новая биопсия, я смотрела, как работают в Питере. Моя благодарность докторам Вадиму Кунину, Александру Мыслику, Оксане Лобейко. Неравнодушные, заинтересованные делом, работой вот этой тяжелой люди! В общем, в концу февраля мне уже назначили курс химиотерапии. Первый курс занял пять дней, из них на три последних дня организм перевел себя в жесткий эконом-режим. Я могла только лежать, желательно пластом. Соседняя палата угостила черным хлебом — нюхала его и еще кусок антоновского яблока, врученный другой соседкой, питерской интеллигентной старушкой в бигуди. Вот так на нюхе и выехала.

На второй химии был сюрприз — один из трех нужных препаратов не довезли в больницу. Причем, я так поняла, не только в эту. Пришлось возвращаться в Псков за таблетками вместо капельницы, схема нарушена, сроки тоже.

После контрольной КТ выяснилось, что химии не оказали должного эффекта, будут другие препараты. В конце апреля приехала в Санкт-Петербург на третий курс. Подсоединили меня к капельнице, и медбрат научил: «Считайте — раааз, двааа, триии. И на четвертый раз капелька должна капать. Вот тут колесико, регулируйте темп». И я сутки смотрела на капельку. Ночью спала, конечно, но мало и тревожно, капелька такое дело. Моя химиотерапевт в день моего поступления как раз уволилась, и я за нее порадовалась. Молодая женщина, двое детей, работала с 8 утра до 11 вечера.

Четвертый курс я попросила провести мне в Пскове. Ну а что, схема также, всего сутки, с капелькой мы уже на «ты». Но все почему-то оказалось по-другому, с бешеным количеством каких-то таблеток (то ли 60, то ли 90), двумя днями терапии и привешенной на шею помпой, которая сама регулирует темп (последнее, конечно, здорово, и здорово, что такие помпы в Пскове дают бесплатно). Ну правда катетер, поставленный в вену на руке, очень быстро съехал, как я потом поняла. Потому что через два дня я пришла снимать катетер с распухшей ниже локтя ну не в полтора, но в 1.25 раза рукой малинового цвета. Видимо, лекарство шпарило не туда.

За больничным я приехала на следующий день с новым «не понос, так золотуха».

Вот, что с этим делать? - демонстрирую сидящим в холле отделения медсестрам волдырь, возникший на месте укола, по центру алого горячего пятна.

А, это химический ожог. Как водяная мозоль. Дома проколите, и все, - приветливо улыбнулись медсестры.

Когда я впорхнула в машину и затараторила - «Да это всего химический ожог, надо просто проколоть», у мужа реально вытянулось лицо.

А что они сами не прокололи???

Короче, три раза дома прокалывали, упорный ожог оказался.

Было много других впечатлений, которые позволили мне сформулировать вывод, который и так все знают, - врачей мало, больных много. Денег на здравоохранение тоже не фонтан.

Между третьей и четвертой (звучит как тост) химиями я наконец-то осознала правоту слов, сказанных Максимом Костиковым в январе. И решилась на заграницу и сбор средств. Максим человек интеллигентный, поэтому сказал только «Ну наконец-то». И благодаря ему все закрутилось.

Говорят, что слова «люблю», «благодарю» и прочие такого рода не нужно произносить с нагрузкой типа «очень», это вроде как избыточно. Так вот, я очень-очень-очень благодарна всем, кто принял участие в моей судьбе. Ваш шквал поддержки и доброты обрушился на меня, и это было неожиданно и грандиозно. Муж не даст соврать - я рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!» Именно так, с тремя восклицательными знаками.

Я от всей души благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который поддержал этот сбор-проект, главу аппарата администрации региона Сергея Дмитриева, благотворительный Фонд развития Святой равноапостольной княгини Ольги и, конечно, всех, кто написал мне или позвонил, перечислил деньги, кто молится за меня. Это жители Пскова, Питера, Москвы, других городов и стран. Кого-то я сразу благодарила лично, но знаю далеко не всех, кто помогает мне. Вот здесь я хочу сказать большое, большое, большое спасибо вам. Это невероятная роскошь — такой опыт.

Рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!»
Виктория Голубкова (слева) вскоре вновь отправится в Прагу.
Фото из личного архива.

В июне я прошла курс химиотерапии в Праге, в клинике «Мотол». Как я туда попала — это тоже отдельная история. Очень необычная, правда, Наташа Жарко? Расскажу потом. Из свежих впечатлений — мой навык подсчета капелек не пригодился, капельницы электронные. Руку не раздуло и не покрасило в цвет заката — поставили катетер под ключицу, с которым я и хожу. Врач приходила каждый день в 7.30, что для меня, не избалованной визитами докторов, все время было утренним чудом. Вообще, врачи очень много разговаривают с больными, не то что терпеливо, а вообще доброжелательно. Медсестры и санитарки приходили раз по пять в день, мало ли что больным потребуется. Когда я запереживала, а будут ли вовремя препараты, врач ответила, что сбоев в поставках не помнит. К жителям Чехии именно такое же отношение, наблюдала лично.

Через неделю отправлюсь на продолжение лечения, оно затянется, я так понимаю, еще надолго, выводы пока делать рано. Буду рассказывать, как и что.

Такие дела. Будьте здоровы и будьте счастливы!»

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция «Псковской правды» посылает Виктории Голубковой лучи добра и выражает самые горячие слова поддержки. От всего сердца каждый из нас надеется, что эта история завершится выздоровлением, как и история каждого онкобольного, ведущего борьбу с тяжелым недугом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Безграничная история: Псковская область готовится к Кургану Дружбы

Общество / Важная дата
1 июля 16:48

Безграничная история: Псковская область готовится к Кургану Дружбы

Традиционная встреча расширяет свои границы
Дом с портретом

Общество
26 июня 10:12

Дом с портретом

На смену коням и динозаврам приходят писатели
У вас будет ремонт

Общество / Коммуналка
26 июня 10:01

У вас будет ремонт

Как новый руководитель Фонда капремонта собирается увеличивать собираемость платежей, решать кадровую проблему и перестраивать работу с подрядчиками
  • Псковичи собирают деньги для пострадавших от паводка жителям Иркутской области
  • Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом
  • 10 псковских спасателей отправились помогать в затопленную Иркутскую область

    • 1 июля

  • Псковский губернатор заявил о помощи Иркутской области
  • Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Пскова во время Ганзы
  • Псковские гребцы отличились на Чемпионате России по академической гребле
  • На территории Кургана Дружбы воссоздадут партизанский лагерь
  • Пять интерактивных площадок будут работать на Кургане Дружбы

    • 30 июня

  • Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзейских дней Нового времени в Пскове
  • Флаг Новой Ганзы Псков передал немецкому Брилону
  • Сорок тысяч псковичей и гостей города посмотрели ганзейский салют
  • В охране общественного порядка на Ганзе в Пскове задействовано около 700 полицейских
  • Ганза в Пскове завершится передачей ганзейского флага и праздничным концертом
  • В воскресенье псковичей и гостей города ждет теплая погода
  • Ганзейский салют в Пскове длился больше 10 минут

    • 29 июня

  • Кинофестиваль «Западные ворота»: расписание фильмов на 29 июня
  • Красные дорожки, Ганза и кино: 28 июня в Пскове официально открыли фестиваль «Западные ворота»
  • На выставке промышленников в Пскове более 40 предприятий представляют свои площадки
  • 29 июня: куда пойти в Пскове на Международных Ганзейских днях
  • В Псковской области прекратили свою деятельность 5 районных судов

    • 28 июня

  • На горячую линию компании «Экопром» поступило около 80 тысяч звонков
  • Средневековье захватывает Псков
  • Как идет подготовка к юбилейной встрече на Кургане Дружбы обсудят в «Псковской правде»
  • Программа Международных Ганзейских дней на 28 июня
  • Пригласительные на концерт сводного хора в Псковском кремле может получить каждый

    • 27 июня

  • Международный фестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове во время Ганзейских дней
  • Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
  • Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет удержать молодежь
  • Ольга Голодец – гостям Ганзы: Традиции помогают укрепить взаимопонимание наших стран
  • Михаил Ведерников – участникам Ганзы: За эти четыре дня мы приобретём крепкие связи

    • Новости

    ОрГАНЗАнизация

    Культура / Событие
    Мария Соколова 1 июля 17:22

    ОрГАНЗАнизация

    14 сцен. 200 тысяч гостей. 4 дня гуляний. Корреспонденты «Псковской правды» узнали, что такое никельхарпа, нашли топор взаимопонимания и сделали свой буллет-тайм

    «Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

    Общество
    24 июня 17:18

    «Папа + Мама»: в Пскове неизвестные изуродовали несколько авто

    Что делать, если вы обнаружили свой автомобиль с повреждениями – советы экспертов
    Дорога к храму

    Общество
    24 июня 16:23

    Дорога к храму

    К церкви Сергия с Залужья подойти можно, если не боишься ушибов