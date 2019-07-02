Рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!»

Главный редактор сайта ЦДИ, известная псковская журналистка Виктория Голубкова в соцсетях рассказала о том, как проходит ее лечение от онкозаболевания. Напомним, ранее местные СМИ выступили в поддержку сбора средств на лечение коллеги в чешской клинике. Почему ей пришлось отправить заграницу и как проходило до этого лечение в Пскове и в Санкт-Петербурге, она рассказала своим подписчикам. «Псковская правда» полностью публикует текст поста.

«Друзья, всем привет! Многие из вас серьезно повлияли на ход событий, происходящих в моей жизни. Как у меня дела — рассказываю.

С января этого года я живу с диагнозом «рак». Январь праздничный, белый и пушистый, а для меня он был черным. (Как мне ставили диагноз — это отдельная песня, обязательно спою). Обо всем этом знали только самые близкие, и то не все. Я уже было решила целиком и полностью довериться псковским медикам, как прямо из новогоднего отпуска к нам домой примчался Максим Костиков, и я немедленно почувствовала себя на рабочей планерке. Он и завел нас с мужем, из болота покорности вытащил, заставил рассмотреть несколько вариантов, где лечиться, короче, мы не обсудили только тематический план на неделю для ЦДИ. Вскоре после этого мне добавили еще один рак, а чуть позже врачи диаметрально разошлись в диагнозах. Это все январь.

Далее чудесный случай, я забыла какую-то справку в поликлинике, позвонила подруге моей, врачу Маше Отрадновой, чтобы попросить ее поискать бумагу, разрыдалась, рассказала. В общем, большое спасибо Маринке (да, для меня она Марина), ее коллеге и подруге Светлане Лемешевой, доктору Светлане Григорьевой - в конце января я оказалась в Петербурге, «на Песочке», хотя на самом деле это прям курортный поселок Песочный, где находится три, кажется, крупных клиники. Только в Петербурге я узнала, что есть в природе такие вещи, как КТ и МРТ. В Псковском онкодиспансере этих видов исследования как бы не существует. Таков мой опыт и опыт тех нескольких пациентов, с которыми я общалась. Ни одному из нас не предложили в Пскове вот это самое. Светлана Гаврилова [накануне стало известно о кончине известного псковского фотохудожника Светланы Гавриловой – ред.], Царство ей небесное, столкнулась с тем же... Аппараты сломаны? Работать с ними некому? [В июне жители Псковской области пожаловались во время прямой линии президенту Владимиру Путину на нехватку специалистов и очереди за номерками, куда надо вставать в пять утра - ред.]

Так вот, три недели заняли обследования, новая биопсия, я смотрела, как работают в Питере. Моя благодарность докторам Вадиму Кунину, Александру Мыслику, Оксане Лобейко. Неравнодушные, заинтересованные делом, работой вот этой тяжелой люди! В общем, в концу февраля мне уже назначили курс химиотерапии. Первый курс занял пять дней, из них на три последних дня организм перевел себя в жесткий эконом-режим. Я могла только лежать, желательно пластом. Соседняя палата угостила черным хлебом — нюхала его и еще кусок антоновского яблока, врученный другой соседкой, питерской интеллигентной старушкой в бигуди. Вот так на нюхе и выехала.

На второй химии был сюрприз — один из трех нужных препаратов не довезли в больницу. Причем, я так поняла, не только в эту. Пришлось возвращаться в Псков за таблетками вместо капельницы, схема нарушена, сроки тоже.

После контрольной КТ выяснилось, что химии не оказали должного эффекта, будут другие препараты. В конце апреля приехала в Санкт-Петербург на третий курс. Подсоединили меня к капельнице, и медбрат научил: «Считайте — раааз, двааа, триии. И на четвертый раз капелька должна капать. Вот тут колесико, регулируйте темп». И я сутки смотрела на капельку. Ночью спала, конечно, но мало и тревожно, капелька такое дело. Моя химиотерапевт в день моего поступления как раз уволилась, и я за нее порадовалась. Молодая женщина, двое детей, работала с 8 утра до 11 вечера.

Четвертый курс я попросила провести мне в Пскове. Ну а что, схема также, всего сутки, с капелькой мы уже на «ты». Но все почему-то оказалось по-другому, с бешеным количеством каких-то таблеток (то ли 60, то ли 90), двумя днями терапии и привешенной на шею помпой, которая сама регулирует темп (последнее, конечно, здорово, и здорово, что такие помпы в Пскове дают бесплатно). Ну правда катетер, поставленный в вену на руке, очень быстро съехал, как я потом поняла. Потому что через два дня я пришла снимать катетер с распухшей ниже локтя ну не в полтора, но в 1.25 раза рукой малинового цвета. Видимо, лекарство шпарило не туда.

За больничным я приехала на следующий день с новым «не понос, так золотуха».

Вот, что с этим делать? - демонстрирую сидящим в холле отделения медсестрам волдырь, возникший на месте укола, по центру алого горячего пятна.

А, это химический ожог. Как водяная мозоль. Дома проколите, и все, - приветливо улыбнулись медсестры.

Когда я впорхнула в машину и затараторила - «Да это всего химический ожог, надо просто проколоть», у мужа реально вытянулось лицо.

А что они сами не прокололи???

Короче, три раза дома прокалывали, упорный ожог оказался.

Было много других впечатлений, которые позволили мне сформулировать вывод, который и так все знают, - врачей мало, больных много. Денег на здравоохранение тоже не фонтан.

Между третьей и четвертой (звучит как тост) химиями я наконец-то осознала правоту слов, сказанных Максимом Костиковым в январе. И решилась на заграницу и сбор средств. Максим человек интеллигентный, поэтому сказал только «Ну наконец-то». И благодаря ему все закрутилось.

Говорят, что слова «люблю», «благодарю» и прочие такого рода не нужно произносить с нагрузкой типа «очень», это вроде как избыточно. Так вот, я очень-очень-очень благодарна всем, кто принял участие в моей судьбе. Ваш шквал поддержки и доброты обрушился на меня, и это было неожиданно и грандиозно. Муж не даст соврать - я рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!» Именно так, с тремя восклицательными знаками.

Я от всей души благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который поддержал этот сбор-проект, главу аппарата администрации региона Сергея Дмитриева, благотворительный Фонд развития Святой равноапостольной княгини Ольги и, конечно, всех, кто написал мне или позвонил, перечислил деньги, кто молится за меня. Это жители Пскова, Питера, Москвы, других городов и стран. Кого-то я сразу благодарила лично, но знаю далеко не всех, кто помогает мне. Вот здесь я хочу сказать большое, большое, большое спасибо вам. Это невероятная роскошь — такой опыт.