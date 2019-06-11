Лежачих больных в Пскове будут обслуживать на дому

Раньше подобные выезды носили только заявительный характер, теперь специалисты разных служб объединятся и будут обеспечивать постоянное наблюдение своих подопечных.

ИДЕАЛЬНАЯ БРИГАДА

Выезжать на дом будем не в ущерб другим пациентам, несмотря на дефицит кадров. В идеале создадим выездную бригаду, которая будет работать в определенные дни, а в процессе усовершенствуем эту работу.

— Люди старше семидесяти лет, как правило, нуждаются не только в медицинской помощи, но и в комплексной медико-социальной поддержке, — отметила Галина Невалённая. — Мы обмениваемся информацией с социальными службами, так же поступают коллеги из соцзащиты. Мы будем и дальше нарабатывать базу, чтобы выстроить взаимодействие с инвалидами и очень пожилыми людьми для обслуживания на дому.

Эту работу выполняют по поручению губернатора Михаила Ведерникова, который заявил о необходимости организации медицинского сопровождения на дому маломобильных пациентов и пожилых граждан.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВРАЧ

Однако некоторые обследования, для которых, к примеру, нужны флюорограф или томограф, можно выполнить только в условиях поликлиники.

— Будем решать вопрос, чтобы с доставкой и социальным сопровождением устраивать комплексное обследование в поликлинике за несколько часов, — пообещала Галина Невалённая. — Также к дому пациента в случае необходимости может подъехать мобильный ФАП.

Для лежачих больных, которые не могут выйти из дома и пройти обследование в медицинском учреждении, пообещали решить вопрос с переносным аппаратом УЗИ.

— Маломобильные пациенты неохотно отзываются на призывы к диспансеризации, — посетовала Галина Невалённая. — Чем старше возраст, тем больше риск онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Задача профилактических осмотров — выявить самые сложные диагнозы, чтобы не привести к еще большей инвалидности.

В каждом из трех филиалов псковской поликлиники подготовят специалистов по гериатрии — специальных врачей и медсестер для пожилых. В 2020 году учреждение получит лицензию на этот вид медпомощи.

Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в областном госпитале ветеранов войн.