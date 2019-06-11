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Общество / Здоровье

Лежачих больных в Пскове будут обслуживать на дому

Медики уже начали создавать базу данных пожилых пациентов

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Наталья Баранова
11 июня 2019 года, 11:54
Фото: Михаил Глущенко
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Раньше подобные выезды носили только заявительный характер, теперь специалисты разных служб объединятся и будут обеспечивать постоянное наблюдение своих подопечных. 

ИДЕАЛЬНАЯ БРИГАДА

За лето обещают составить списки таких пациентов и обзвонить каждого.

Выезжать на дом будем не в ущерб другим пациентам, несмотря на дефицит кадров. В идеале создадим выездную бригаду, которая будет работать в определенные дни, а в процессе усовершенствуем эту работу. 


Галина Невалённая,
главный врач объединенной псковской городской поликлиники 
— Всех лежачих распределят между врачами, обзвонят в ближайшее время и  проинформируют об имеющейся возможности, — сказал главный врач областного госпиталя ветеранов Игорь Феоктистов. —  Если будет нужна консультация узкого специалиста, будем решать в индивидуальном порядке. Мы имеем возможность направить на дом хирурга, офтальмолога и невролога. 

Эту работу выполняют по поручению губернатора Михаила Ведерникова, который заявил о необходимости организации медицинского сопровождения на дому маломобильных пациентов и пожилых граждан. 

— Люди старше семидесяти лет, как правило, нуждаются не только в медицинской помощи, но и в комплексной медико-социальной поддержке, — отметила Галина Невалённая. — Мы обмениваемся информацией с социальными службами, так же поступают коллеги из соцзащиты. Мы будем и дальше нарабатывать базу, чтобы выстроить взаимодействие с инвалидами и очень пожилыми людьми для обслуживания на дому.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВРАЧ

Однако некоторые обследования, для которых, к примеру, нужны флюорограф или томограф, можно выполнить только в условиях поликлиники.

— Будем решать вопрос, чтобы с доставкой и социальным сопровождением устраивать комплексное обследование в поликлинике за несколько часов, — пообещала Галина Невалённая. — Также к дому пациента в случае необходимости может подъехать мобильный ФАП.

Для лежачих больных, которые не могут выйти из дома и пройти обследование в медицинском учреждении, пообещали решить вопрос с переносным аппаратом УЗИ.

— Маломобильные пациенты неохотно отзываются на призывы к диспансеризации, — посетовала Галина Невалённая. — Чем старше возраст, тем больше риск онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Задача профилактических осмотров — выявить самые сложные диагнозы, чтобы не привести к еще большей инвалидности.

В каждом из трех филиалов псковской поликлиники подготовят специалистов по гериатрии — специальных врачей и медсестер для пожилых.  В 2020 году учреждение получит лицензию на этот вид медпомощи. 

Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в областном госпитале ветеранов войн. 

СПРАВКА

Организация сопровождения маломобильных и пожилых жителей Пскова: 53-10-50, 53-49-42.

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