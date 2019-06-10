Скрытая угроза

Наш регион никогда не относился к числу тех, где ВИЧ-инфекция приобретала массовый характер. Однако поводов для радости нет. Выросло новое поколение потенциальных носителей инфекции. Особую тревогу у медиков вызывают те, кому за 30.
Больше всего случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявляется в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Есть случаи, когда заражаются люди за 50 лет, и даже за 60. А вот среди молодых людей 15-19 лет болезнь практически не выявляют.
Не зря мы все-таки с молодежью работаем, это дает свои результаты. Они тестирование куда охотнее проходят. А вот люди старшего возраста забывают о том, что могут заразиться. Считают, что это их не коснется. Еще и страшно оскорбляются, когда мы предлагаем им провериться. Я в таких случаях повторяю одну и ту же фразу: ВИЧ-инфекция касается того, кто уверен, что эта инфекция его не коснется.
Ираида Сивачева,На третьей неделе мая традиционно проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв СПИДа. В этом году все желающие могли пройти тестирование в одном из торговых комплексов Пскова. Что интересно, самое активное участие в нем приняли молодые люди до 30 лет. Всего же было протестировано 762 человека, все результаты были отрицательными.
главный врач Центра СПИД
- С одной стороны, это хороший показатель, - отметила Ираида Сивачева. – Но с другой, нам хотелось бы находить заболевание на ранней стадии, пока оно не перешло в СПИД.
За 5 месяцев этого года в Псковской области выявлено 55 новых случаев заболевания, 44 заболевших - жители Псковской области.
- С нашей точки зрения, это много, - призналась врач. - В прошлом году мы протестовали 24 % населения и обнаружили 125 вновь заразившихся. Заболеваемость выросла на 4,8 %. Наиболее серьезная ситуация в Дновском, Дедовичском и Великолуском районе.
Всего же с 1991 года выявлено 1214 случаев заболевания. В этом году специалисты надеятся протестировать 25 % населения.
«Не хотят» проверять себя на наличие болезни жители Пскова, Пыталовского, Дедовичского, Усвятского и Великолукского районов. А вот жители Гдовского и Порховского районов, а также Великих Лук делают это куда охотнее и чаще.
Например, руководители великолукских организаций и предприятий сами просят провести тестирование на ВИЧ прямо на рабочих местах, привлекая сотрудников и население.
Терапию получают все пациенты, которым она показана. Большая их часть все рекомендации по лечению соблюдает, но есть такая категория людей, которые выступают против лечения и уходят в стадию СПИДа, становясь еще и источником опасности для окружающих. Таких людей в регионе около 12 %.
КСТАТИ
Превалирующий путь заражения по-прежнему половой. Но есть случаи, когда жители инфицируются при употреблении наркотиков. Таких в этом году около 12 %.
Тестирование на ВИЧ-инфекцию молодежь проходит охотнее, чем люди старшего возраста.
Псковская область выгодно отличается от других субъектов - здесь низкое количество употребляющих наркотики.
- Постоянный мониторинг позволяет говорить, что в области невысок процент стоящих на учете, снижается количество лиц, употребляющих наркотики внутривенно, - рассказал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан. - Но надо быть честным - статистика несколько отличается от реальности. Например, все чаще практикуются иные способы приема наркотических средств.
В регионе предпринимаются меры для пресечения распространения наркотиков. В частности, пресечена деятельность 8 интернет-магазинов, распространявших опасные вещества, 32 человека, имеющие к этому отношения, привлечены к ответственности. Недавно впервые в регионе состоялся суд над участниками организационной преступной группы. Решение суда вскоре вступит в силу.