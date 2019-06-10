Скрытая угроза

Больше всего случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявляется в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Есть случаи, когда заражаются люди за 50 лет, и даже за 60. А вот среди молодых людей 15-19 лет болезнь практически не выявляют.

Наш регион никогда не относился к числу тех, где ВИЧ-инфекция приобретала массовый характер. Однако поводов для радости нет. Выросло новое поколение потенциальных носителей инфекции. Особую тревогу у медиков вызывают те, кому за 30.

Не зря мы все-таки с молодежью работаем, это дает свои результаты. Они тестирование куда охотнее проходят. А вот люди старшего возраста забывают о том, что могут заразиться. Считают, что это их не коснется. Еще и страшно оскорбляются, когда мы предлагаем им провериться. Я в таких случаях повторяю одну и ту же фразу: ВИЧ-инфекция касается того, кто уверен, что эта инфекция его не коснется.

ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ

На третьей неделе мая традиционно проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв СПИДа. В этом году все желающие могли пройти тестирование в одном из торговых комплексов Пскова. Что интересно, самое активное участие в нем приняли молодые люди до 30 лет. Всего же было протестировано 762 человека, все результаты были отрицательными.

- С одной стороны, это хороший показатель, - отметила Ираида Сивачева. – Но с другой, нам хотелось бы находить заболевание на ранней стадии, пока оно не перешло в СПИД.

За 5 месяцев этого года в Псковской области выявлено 55 новых случаев заболевания, 44 заболевших - жители Псковской области.

- С нашей точки зрения, это много, - призналась врач. - В прошлом году мы протестовали 24 % населения и обнаружили 125 вновь заразившихся. Заболеваемость выросла на 4,8 %. Наиболее серьезная ситуация в Дновском, Дедовичском и Великолуском районе.

Всего же с 1991 года выявлено 1214 случаев заболевания. В этом году специалисты надеятся протестировать 25 % населения.

«Не хотят» проверять себя на наличие болезни жители Пскова, Пыталовского, Дедовичского, Усвятского и Великолукского районов. А вот жители Гдовского и Порховского районов, а также Великих Лук делают это куда охотнее и чаще.

Например, руководители великолукских организаций и предприятий сами просят провести тестирование на ВИЧ прямо на рабочих местах, привлекая сотрудников и население.

Терапию получают все пациенты, которым она показана. Большая их часть все рекомендации по лечению соблюдает, но есть такая категория людей, которые выступают против лечения и уходят в стадию СПИДа, становясь еще и источником опасности для окружающих. Таких людей в регионе около 12 %.