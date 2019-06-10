Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Скрытая угроза

Псковская область относится к числу благополучных по ВИЧ-инфекции. Надолго ли?

Текст:
Ольга Нефёдова
10 июня 2019 года, 14:26
Фото: спидцентр.рф
0

Наш регион никогда не относился к числу тех, где ВИЧ-инфекция приобретала массовый характер. Однако поводов для радости нет. Выросло новое поколение потенциальных носителей инфекции. Особую тревогу у медиков вызывают те, кому за 30.

Больше всего случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявляется в возрастной группе 30-39 лет и 40-49 лет. Есть случаи, когда заражаются люди за 50 лет, и даже за 60. А вот среди молодых людей 15-19 лет болезнь практически не выявляют.

Не зря мы все-таки с молодежью работаем, это дает свои результаты. Они тестирование куда охотнее проходят. А вот люди старшего возраста забывают о том, что могут заразиться. Считают, что это их не коснется. Еще и страшно оскорбляются, когда мы предлагаем им провериться. Я в таких случаях повторяю одну и ту же фразу: ВИЧ-инфекция касается того, кто уверен, что эта инфекция его не коснется.


Ираида Сивачева,
главный врач Центра СПИД 
Кликните на картинку, чтобы увеличить.
Инфографика предоставлена Министерством здравоохранения РФ.

ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ

На третьей неделе мая традиционно проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв СПИДа. В этом году все желающие могли пройти тестирование в одном из торговых комплексов Пскова. Что интересно, самое активное участие в нем приняли молодые люди до 30 лет. Всего же было протестировано 762 человека, все результаты были отрицательными.

- С одной стороны, это хороший показатель, - отметила Ираида Сивачева. – Но с другой, нам хотелось бы находить заболевание на ранней стадии, пока оно не перешло в СПИД.

За 5 месяцев этого года в Псковской области выявлено 55 новых случаев заболевания, 44 заболевших - жители Псковской области.

- С нашей точки зрения, это много, - призналась врач. - В прошлом году мы протестовали 24 % населения и обнаружили 125 вновь заразившихся. Заболеваемость выросла на 4,8 %. Наиболее серьезная ситуация в Дновском, Дедовичском и Великолуском районе.

Всего же с 1991 года выявлено 1214 случаев заболевания. В этом году специалисты надеятся протестировать 25 % населения.

«Не хотят» проверять себя на наличие болезни жители Пскова, Пыталовского, Дедовичского, Усвятского и Великолукского районов. А вот жители Гдовского и Порховского районов, а также Великих Лук делают это куда охотнее и чаще.

Например, руководители великолукских организаций и предприятий сами просят провести тестирование на ВИЧ прямо на рабочих местах, привлекая сотрудников и население.

Терапию получают все пациенты, которым она показана. Большая их часть все рекомендации по лечению соблюдает, но есть такая категория людей, которые выступают против лечения и уходят в стадию СПИДа, становясь еще и источником опасности для окружающих. Таких людей в регионе около 12 %.

КСТАТИ

Тестирование на ВИЧ-инфекцию молодежь проходит охотнее, чем люди старшего возраста.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ

Превалирующий путь заражения по-прежнему половой. Но есть случаи, когда жители инфицируются при употреблении наркотиков. Таких в этом году около 12 %.

Псковская область выгодно отличается от других субъектов - здесь низкое количество употребляющих наркотики.

- Постоянный мониторинг позволяет говорить, что в области невысок процент стоящих на учете, снижается количество лиц, употребляющих наркотики внутривенно, - рассказал замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан. - Но надо быть честным - статистика несколько отличается от реальности. Например, все чаще практикуются иные способы приема наркотических средств.

В регионе предпринимаются меры для пресечения распространения наркотиков. В частности, пресечена деятельность 8 интернет-магазинов, распространявших опасные вещества, 32 человека, имеющие к этому отношения, привлечены к ответственности. Недавно впервые в регионе состоялся суд над участниками организационной преступной группы. Решение суда вскоре вступит в силу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
7 июня 10:58

Наталья Мельникова: Следим за оценками людей

Сколько псковичей получили с мая президентские доплаты, кто получает пенсию по старым правилам и что положено новой категории льготников — предпенсионерам

Общество / Мода
7 июня 10:50

Неожиданный поворот

Сегодня мы ищем новый образ для Анастасии Михайловой из Пскова (ФОТО)

Общество
5 июня 18:00

Почта нового формата

На улице Труда открылось модернизированное почтовое отделение на 23 тысячи псковичей
  • В День России и на Троицу псковские автобусы изменят режим работы (РАСПИСАНИЕ)
  • В Сети появилась полная программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
  • Дорогой внедорожник арестовали у жителя Псковской области за долги по алиментам
  • Почти 800 тысяч рублей потратят на проведение Всероссийского Олимпийского Дня в Великих Луках
  • Вывозить отходы в Островском районе будут с помощью нового мусоровоза
  • Жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России
  • Более 60 литров псковского сбитня выпили участники Петербургского международного экономического форума
  • Следить за Международной встречей воздухоплавателей в Великих Луках можно будет в интернете
  • «Псковская правда» разыгрывает в своем Instagram два абонемента в фитнес-клуб
  • Школу в Красногородском районе возьмут под видеонаблюдение благодаря прокуратуре
  • Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили женщину: разыскиваются свидетели
  • Полиция закончила поиски петербурженки и псковича, пропавших на прошлой неделе
  • Полуторагодовалый ребенок погиб после падения со второго этажа в Стругах Красных
  • Прокурор Псковской области Сергей Белов ждёт вопросы от жителей Великих Лук
  • Работу водителем-полицейским предлагают жителям Псковской области в возрасте до 35 лет

    • 9 июня

  • Более 27 тысяч человек побывали в Михайловском в День пушкинской поэзии и русской культуры
  • «Ленфильм» снимет в Псковской области фильмы о героях войны и партизанском движении
  • Гедиминас Таранда: Народ удивлен и восхищен
  • Руководитель УВМ УМВД России по Псковской области встретится в Пушгорах с местными жителями
  • Полиция ищет псковича, который ушел с дачи
  • Полиция ищет очевидцев наезда на девочку-велосипедистку
  • Несовершеннолетний пойдет под суд за то, что тяжело ранил товарища

    • 8 июня

  • На Дня Пушкинской поэзии в Михайловском дети с удовольствием играют с городки
  • Владимир Толстой: Мы счастливые люди, так как все мы – гости Пушкина
  • Михаил Ведерников официально открыл Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
  • В Пушкинских Горах на шествии районов можно увидеть избушку на курьих ножках и русский дух
  • В Печорах пропала жительница Санкт-Петербурга, которая ушла из Дома паломника и не вернулась
  • Дорожники 10 июня приступят к ремонту дороги Изборск-до границы с Эстонской Республикой
  • Из Пскова в Сочи теперь можно летать два раза в неделю – по вторникам и субботам
  • Псковская область получила в подарок от мэрии Москвы три туристических автобуса

    • Новости

    Культура / Литература
    Светлана Синцова 7 июня 10:53

    Вместе спасём планету

    Экологической грамоте научат детей книги в жанре фэнтези

    Общество
    6 июня 09:00

    «С удовольствием валялись в сене»

    Удивительное письмо пришло в редакцию. Подписали его сразу несколько семей из соседней Ленобласти

    Общество / Жизнь замечательных людей
    5 июня 14:49

    В сотне лучших

    Фотоработы псковского студента оценило жюри престижной всероссийской премии