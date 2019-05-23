Брюки клещ

Длинные майские выходные располагали к прогулкам на свежем воздухе. Решил устроить марш-бросок в лес и я. Под курортом «Хилово» вышел на лесную дорогу — и пошел. Весь такой городской пижон, в кроссовках, джинсах, помахивая палкой, углублялся в лес в сторону мертвой уже деревушки Вячёк. Шесть километров по дороге туда, шесть обратно. Красиво, лес, безлюдно, спокойно. Заброшенные каменные строения деревушки, речка Уза. Май.

На сорок первом году жизни они меня настигли. Втроем. А так всех хорошо начиналось...

Вернулся назад, приехал в Псков поздно вечером и дома обнаружил их. Моих маленьких членистоногих друзей в количестве трех штук. Которые мирно впились в мои ноги.

Ничто так не стимулирует к поиску информации, как личный мотив. На часах двенадцатый час ночи, а избавиться от неприятных «соседей» очень хочется. А впереди — еще два с половиной дня выходных.

Первая остановка: городской травмпункт. Здесь меня избавляют от клещей, сажают их в пробирки, торжественно вручают: сдадите на анализ. По всем вопросам - а что же делать, может, пока дело дойдет до врача, попринимать что-нибудь? - отправляют к инфекционисту. Который будет в понедельник.

До понедельника хочется дожить.

Друзья в социальных сетях подсказывают, что в инфекционной больнице на выходных можно обратиться в приемный покой. Что и делаю на следующий день с утра. Здесь милый врач принимает меня и еще несколько таких же пострадавших от Эльвир и Валер (так по именам другой мой знакомый называет клещей). Все понятно объясняет, какие лекарства надо принимать, пока клещей не проверят на инфекции. Пересказывать не буду, не доктор.

От коллеги по несчастью узнаю, что, оказывается, санэпидемлаборатория на Гоголя, 21а, принимает в работу клещей до 14 часов, несмотря на выходной день. Плачу за анализы больше 3300 рублей (тест на четыре инфекции одного клеща стоит 1119 рублей, совсем немало) в банкомате и расстаюсь с тремя Эльвирами.

Остается только ждать.

Результаты готовы в начале недели, и один из клещей, к сожалению, руки перед едой не мыл.

Так что теперь мне предстоит курс лечения. Что не так страшно, если все сделать вовремя.

Какие выводы я сделал из этой, казалось бы, рядовой истории.

Во-первых, я оказался легкомысленным. Пошел в лес, нарушив все правила: не в глухой одежде и головном уборе, не обработав себя репеллентами. Вернувшись из похода, не проверил себя сразу на наличие нежелательных друзей. В общем, пока гром не грянет...

Во-вторых, к сожалению, в Пскове нет единого окна, куда можно было бы обратиться пострадавшим от укусов и получить комплексную помощь: удалить насекомое, получить информацию о том, что делать в первую очередь, и сдать клещей на анализы. Приходится ездить в три разных места.

В-третьих, к клещам надо относиться серьезно. Не стоит недооценивать угрозы: нашел, вытащил, выбросил и забыл. Иногда «авось» не случается и последствия наступают серьезные. Страшилок мне друзья накидали предостаточно.

В-четвертых, имеет смысл заранее привиться от энцефалита, потратив на это деньги, чем потом гораздо больше потратить на лечение. А клещи Валеры и Эльвиры не дремлют и хотят с вами дружить. Оно вам надо?