Заходи к нему лечиться

Вокруг нового здания осталось облагородить территорию. Главный врач Опочецкой межрайонной больницы Дмитрий Корось не пожалел выходного и лично сварил две скамейки. Теперь доктор рассчитывает на помощь местных жителей.
Вокруг нового здания осталось облагородить территорию. Главный врач Опочецкой межрайонной больницы Дмитрий Корось не пожалел выходного и лично сварил две скамейки. Теперь доктор рассчитывает на помощь местных жителей.
Потратил субботу. Гнул, варил, строгал, красил, изготовил из обрезков две скамейки. Все говорили: «Украдут!». Но не украли. Хотел бы привлечь к акции других жителей района личным примером. Может, кто-то еще что-нибудь сделает для этого ФАПа.
— Макушино — достаточно большая деревня, — продолжает Дмитрий Корось. — Здесь есть действующая средняя школа и сельхозпредприятие. Мы знали, что ФАП будет востребован.
Новый ФАП обслуживает около 400 человек, жителей Макушино и еще восемнадцати деревень в радиусе восьми километров. Здание — модульную конструкцию — возвели буквально за полтора месяца, следом подвели коммуникации.
— Такой ФАП даже в чистом поле может существовать автономно, нужно только электричество, но мы подвели еще и воду, — рассказывает Дмитрий Корось. — Конструкция на сваях, которые вкручиваются в землю. За полтора месяца здание можно построить под ключ.
В 2018 году в Псковской области начали работать 16 модульных ФАПов, 2 мобильных ФАПа и 5 флюмаммов.
— В старом здании текла крыша, пол сгнил так, что проваливался, печки топились плохо, — рассказывает Татьяна Фёдорова. — В новом помещении вода и горячая и холодная, хорошие окна сохраняют тепло. Процедурная и приемная отдельно, удобно работать. И пациенты довольны.
В день Татьяна Александрова принимает от пяти до двадцати пяти пациентов, потом ходит по вызовам. Бывает, что односельчане поднимают и ночью из постели. Выходные иногда тоже бывают условные. Так, 9 мая случилось сразу три вызова: в одной семье ребенок заболел, взрослому стало плохо с сердцем, другого остеохондроз прихватил.
— Кому укол поставить, кому сахар измерить, — рассказывает о своих трудовых буднях Татьяна Александрова. — Среди моих пациентов не только пенсионеры. У нас молодежи много, дети рождаются.
В этом году еще один модульный ФАП появится в поселке Приозерный Опочецкого района, а в Красногородском районе, это тоже территория, подведомственная Опочецкой межрайонной больнице, — сразу три ФАПа.
— Мы одну из санитарок отправили учиться на фельдшера, — говорит Дмитрий Корось. — Она и будет работать в Приозерном. В прошлом году так переучили двух медсестер, за счет этого решаем кадровую проблему.
Модульные ФАПы появятся в удаленных населенных пунктах Красногородского, Опочецкого, Плюсского, Порховского, Себежского и Стругокрасненского районов. Мобильные ФАПы будут закреплены за всеми межрайонными больницами, кроме Невельской, так как там уже работают два мобильных фельдшерских пункта. А три передвижных медицинских комплекса «Лучевая диагностика» направят в Островскую, Новосокольническую и Псковскую межрайонные больницы.
Новые ФАПы и передвижные медкомплексы приобретают в рамках национального проекта «Здравоохранение» по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». На эти цели из федерального бюджета Псковская область получит более 210 млн рублей.