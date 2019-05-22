Заходи к нему лечиться

Вокруг нового здания осталось облагородить территорию. Главный врач Опочецкой межрайонной больницы Дмитрий Корось не пожалел выходного и лично сварил две скамейки. Теперь доктор рассчитывает на помощь местных жителей.

Потратил субботу. Гнул, варил, строгал, красил, изготовил из обрезков две скамейки. Все говорили: «Украдут!». Но не украли. Хотел бы привлечь к акции других жителей района личным примером. Может, кто-то еще что-нибудь сделает для этого ФАПа.

Дмитрий Корось,

главный врач Опочецкой межрайонной больницы

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в конце прошлого года. Старое здание обветшало и буквально вросло в землю. — Макушино — достаточно большая деревня, — продолжает Дмитрий Корось. — Здесь есть действующая средняя школа и сельхозпредприятие. Мы знали, что ФАП будет востребован. Новый ФАП обслуживает около 400 человек, жителей Макушино и еще восемнадцати деревень в радиусе восьми километров. Здание — модульную конструкцию — возвели буквально за полтора месяца, следом подвели коммуникации. — Такой ФАП даже в чистом поле может существовать автономно, нужно только электричество, но мы подвели еще и воду, — рассказывает Дмитрий Корось. — Конструкция на сваях, которые вкручиваются в землю. За полтора месяца здание можно построить под ключ.

КСТАТИ В 2018 году в Псковской области начали работать 16 модульных ФАПов, 2 мобильных ФАПа и 5 флюмаммов.

Фельдшер Татьяна Александрова работает в Опочецком районе 42 года, переехала сюда сразу после окончания Невельского медучилища. За более чем сорокалетний стаж работы из одного здания в другое перебиралась лишь три раза. Последнее место «прописки» — новый макушинский фельдшерско-акушерский пункт. — В старом здании текла крыша, пол сгнил так, что проваливался, печки топились плохо, — рассказывает Татьяна Фёдорова. — В новом помещении вода и горячая и холодная, хорошие окна сохраняют тепло. Процедурная и приемная отдельно, удобно работать. И пациенты довольны.

Вместе с новым зданием Татьяна Александрова получила и новое оборудование. ФАП пополнился новым дефибриллятором, современным гинекологическим креслом с механическим приводом, электрокардиографом, аппаратом для измерения объема легких, взрослыми и детскими весами, двумя новыми кушетками. В день Татьяна Александрова принимает от пяти до двадцати пяти пациентов, потом ходит по вызовам. Бывает, что односельчане поднимают и ночью из постели. Выходные иногда тоже бывают условные. Так, 9 мая случилось сразу три вызова: в одной семье ребенок заболел, взрослому стало плохо с сердцем, другого остеохондроз прихватил. — Кому укол поставить, кому сахар измерить, — рассказывает о своих трудовых буднях Татьяна Александрова. — Среди моих пациентов не только пенсионеры. У нас молодежи много, дети рождаются. В этом году еще один модульный ФАП появится в поселке Приозерный Опочецкого района, а в Красногородском районе, это тоже территория, подведомственная Опочецкой межрайонной больнице, — сразу три ФАПа. — Мы одну из санитарок отправили учиться на фельдшера, — говорит Дмитрий Корось. — Она и будет работать в Приозерном. В прошлом году так переучили двух медсестер, за счет этого решаем кадровую проблему.

ГДЕ Модульные ФАПы появятся в удаленных населенных пунктах Красногородского, Опочецкого, Плюсского, Порховского, Себежского и Стругокрасненского районов. Мобильные ФАПы будут закреплены за всеми межрайонными больницами, кроме Невельской, так как там уже работают два мобильных фельдшерских пункта. А три передвижных медицинских комплекса «Лучевая диагностика» направят в Островскую, Новосокольническую и Псковскую межрайонные больницы.