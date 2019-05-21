Галина Невалённая: Для проведения профосмотров врачи готовы приехать куда угодно

Предупредить болезнь дешевле, чем лечить. Эту прописную истину из года в год повторяют псковские врачи и неустанно зазывают на диспансеризацию и профосмотры. С каждым годом люди на эти просьбы все активнее откликаются. Статистика показывает, что не зря. Только в прошлом году благодаря профосмотрам удалось спасти от онкологии около 30 жителей Пскова.
В большинстве своем это женщины, которые даже не подозревали о заболевании. У них на ранних стадиях выявили рак шейки матки и молочных желез. Раннее выявление позволяет надеяться на стопроцентное излечение.
Галина Невалённая, Однако больше всего в ходе профосмотров у людей находят сердечно-сосудистые заболевания.
главврач Псковской городской поликлиники
— Бывает так, что мы проводим ЭКГ, а оно показывает, что у человека уже был инфаркт, который он перенес на ногах, и даже не догадывается, — говорит главврач.
Ежегодно врачи выявляют от 3 000 до 5 000 людей, находящихся в зоне риска по каким-то заболеваниям.
Самые опасные из них — сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
— Иногда пациенты на нас обижаются, потому как приходят с четкой установкой того, что в рамках профосмотра им должны сделать, У нас же есть свой утвержденный перечень,
К примеру, сорокалетнему человеку показан общий анализ крови (ОАК), флюорография (ФЛГ), маммография (ММГ), электрокардиография (ЭКГ), измерение внутриглазного давления (ВГД), гинеколог, осмотр врачом-терапевтом, а еще у него проверят уровень холестерина и глюкозы, попросят сдать кал на скрытую кровь, чтобы исключить рак толстой кишки.
— Однако это не значит, что мы ограничиваемся наличием перечня. Если выявляем высокие риски, то назначаем второй этап обследования.
За последние годы удалось неплохо укомплектовать поликлинику. Дефицит кадров хоть еще и остается — нужны участковые терапевты, кардиологи и эндокринологи — но на работу существенного влияния не оказывает.
Профосмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда еще возможно 100 % излечение.
Фото Андрея Степанова.
— Кадровый потенциал, силы и оборудование для проведения обследований у нас есть, только вот население недостаточно активно.
Хотя и здесь динамика налицо. Если по итогам прошлого года профосмотры прошли более 20 000 человек, за четыре месяца этого года уже 13 825.
— Наверное, мы все-таки достучались до жителей и они стали более ответственно относиться к своему здоровью.
Врачи идут на любые ухищрения, чтобы осмотрами охватить как можно больший процент населения. Медицинский автобус псковской поликлиники готов приехать в любое место, где его будут ждать люди.
— Я не шучу, когда говорю, что мы можем выехать в любой микрорайон и даже двор. Если инициативная группа скажет, приезжайте в наш двор, и мы будем понимать, что собирается 15-20 человек, то приедем.
Выездные медосмотры медики проводят и на предприятиях. Поликлиника готова подстроиться под коллектив и принять его рано утром, поздно вечером или даже в выходные.
— Мы используем любые формы взаимодействия, только чтобы людям было удобно.
Профилактические отделения работают даже по субботам. Записаться можно и в регистратуре лично, и по телефону, и через электронную почту. Лучшие же дни для прохождения профосмотров — вторник, среда и четверг, когда поликлиника менее загружена.
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
- В подразделении № 1 по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, отделение профилактики — кабинет № 63;
- В подразделении № 2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, отделение профилактики — кабинет № 33;
- В подразделении № 3 по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, отделение профилактики — кабинеты № 26, 27.