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Общество / Здоровье

Галина Невалённая: Для проведения профосмотров врачи готовы приехать куда угодно

Главврач Псковской городской поликлиники рассказала о преимуществах выездных медосмотров

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Ольга Нефёдова
21 мая 2019 года, 11:50
Фото: Андрей Степанов
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Предупредить болезнь дешевле, чем лечить. Эту прописную истину из года в год повторяют псковские врачи и неустанно зазывают на диспансеризацию и профосмотры. С каждым годом люди на эти просьбы все активнее откликаются. Статистика показывает, что не зря. Только в прошлом году благодаря профосмотрам удалось спасти от онкологии около 30 жителей Пскова.

В большинстве своем это женщины, которые даже не подозревали о заболевании. У них на ранних стадиях выявили рак шейки матки и молочных желез. Раннее выявление позволяет надеяться на стопроцентное излечение.


Галина Невалённая,
главврач Псковской городской поликлиники 
Однако больше всего в ходе профосмотров у людей находят сердечно-сосудистые заболевания.

— Бывает так, что мы проводим ЭКГ, а оно показывает, что у человека уже был инфаркт, который он перенес на ногах, и даже не догадывается, — говорит главврач.

Ежегодно врачи выявляют от 3 000 до 5 000 людей, находящихся в зоне риска по каким-то заболеваниям.

Самые опасные из них — сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

— Иногда пациенты на нас обижаются, потому как приходят с четкой установкой того, что в рамках профосмотра им должны сделать, У нас же есть свой утвержденный перечень,

К примеру, сорокалетнему человеку показан общий анализ крови (ОАК), флюорография (ФЛГ), маммография (ММГ), электрокардиография (ЭКГ), измерение внутриглазного давления (ВГД), гинеколог, осмотр врачом-терапевтом, а еще у него проверят уровень холестерина и глюкозы, попросят сдать кал на скрытую кровь, чтобы исключить рак толстой кишки.

— Однако это не значит, что мы ограничиваемся наличием перечня. Если выявляем высокие риски, то назначаем второй этап обследования.

Профосмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда еще возможно 100 % излечение.
Фото Андрея Степанова.
За последние годы удалось неплохо укомплектовать поликлинику. Дефицит кадров хоть еще и остается — нужны участковые терапевты, кардиологи и эндокринологи — но на работу существенного влияния не оказывает.

— Кадровый потенциал, силы и оборудование для проведения обследований у нас есть, только вот население недостаточно активно.

Хотя и здесь динамика налицо. Если по итогам прошлого года профосмотры прошли более 20 000 человек, за четыре месяца этого года уже 13 825.

— Наверное, мы все-таки достучались до жителей и они стали более ответственно относиться к своему здоровью.

Врачи идут на любые ухищрения, чтобы осмотрами охватить как можно больший процент населения. Медицинский автобус псковской поликлиники готов приехать в любое место, где его будут ждать люди.

— Я не шучу, когда говорю, что мы можем выехать в любой микрорайон и даже двор. Если инициативная группа скажет, приезжайте в наш двор, и мы будем понимать, что собирается 15-20 человек, то приедем.

Выездные медосмотры медики проводят и на предприятиях. Поликлиника готова подстроиться под коллектив и принять его рано утром, поздно вечером или даже в выходные.

— Мы используем любые формы взаимодействия, только чтобы людям было удобно.

Профилактические отделения работают даже по субботам. Записаться можно и в регистратуре лично, и по телефону, и через электронную почту. Лучшие же дни для прохождения профосмотров — вторник, среда и четверг, когда поликлиника менее загружена. 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

- В подразделении № 1 по адресу: г. Псков,  ул. Кузнецкая, д. 19, отделение профилактики — кабинет № 63;

- В подразделении № 2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, отделение профилактики — кабинет № 33;

- В подразделении № 3 по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, отделение профилактики — кабинеты № 26, 27.

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