Галина Невалённая: Для проведения профосмотров врачи готовы приехать куда угодно

Предупредить болезнь дешевле, чем лечить. Эту прописную истину из года в год повторяют псковские врачи и неустанно зазывают на диспансеризацию и профосмотры. С каждым годом люди на эти просьбы все активнее откликаются. Статистика показывает, что не зря. Только в прошлом году благодаря профосмотрам удалось спасти от онкологии около 30 жителей Пскова.

В большинстве своем это женщины, которые даже не подозревали о заболевании. У них на ранних стадиях выявили рак шейки матки и молочных желез. Раннее выявление позволяет надеяться на стопроцентное излечение.

Однако больше всего в ходе профосмотров у людей находят сердечно-сосудистые заболевания.

— Бывает так, что мы проводим ЭКГ, а оно показывает, что у человека уже был инфаркт, который он перенес на ногах, и даже не догадывается, — говорит главврач.

Ежегодно врачи выявляют от 3 000 до 5 000 людей, находящихся в зоне риска по каким-то заболеваниям.

Самые опасные из них — сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

— Иногда пациенты на нас обижаются, потому как приходят с четкой установкой того, что в рамках профосмотра им должны сделать, У нас же есть свой утвержденный перечень,

К примеру, сорокалетнему человеку показан общий анализ крови (ОАК), флюорография (ФЛГ), маммография (ММГ), электрокардиография (ЭКГ), измерение внутриглазного давления (ВГД), гинеколог, осмотр врачом-терапевтом, а еще у него проверят уровень холестерина и глюкозы, попросят сдать кал на скрытую кровь, чтобы исключить рак толстой кишки.

— Однако это не значит, что мы ограничиваемся наличием перечня. Если выявляем высокие риски, то назначаем второй этап обследования.