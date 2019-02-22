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Общество / Здоровье

Опасный гость

Бешеный енот пришел на ферму в Новоржевском районе и погиб в схватке с собакой — на счету Тотошки это уже четвертый убитый зверь

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Светлана Синцова
22 февраля 2019 года, 10:04
Фото: из личного архива Романа Безменова
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В деревне Мосеево Новоржевского района введен карантин в связи со случаем бешенства. Заболевание диагностировали у енота, погибшего в схватке с деревенской собакой. «Псковская правда» узнала подробности инцидента.

— У нас в одном дворе живут три крупные собаки, а во внутреннем дворе — небольшой метис по имени Бим. Но мы его зовем Тотошка, как собачку в «Волшебнике Изумрудного города». Енот сначала подошел со стороны первого двора, но большие собаки его напугали, он ушел, — вспоминает фермер, житель деревни Мосеево Роман Безменов.

По его словам, видно было, что зверек нездоров. Поэтому Роман сразу же позвонил в соответствующие службы. Приехали охотники, поставили капканы, но енот в тот день больше не появлялся. А через несколько дней вновь пришел к дому, но с противоположной стороны.

— На этот раз енот зашел с внутреннего двора и явно не ожидал там «подарка» в виде маленького Тотошки, — говорит фермер. — Я утром пошел кормить собаку, а этот друг уже готов, лежит!

«Неравнодушен» к енотам

Фермер позвонил ветеринарам, и мертвого енота забрали на экспертизу. При лабораторном исследовании у погибшего зверька было диагностировано бешенство. В связи с этим в деревне Мосеево введен карантин: место контакта с зараженным животным обработано, а также организована вакцинация всех домашних животных: кошек и собак.

Задушивший енота охотник Тотошка чувствует себя хорошо. Десять дней он будет находиться на карантине:

— Собака на цепи, я десять дней за ней наблюдаю, чтобы не было никаких изменений. Но вообще он привит от бешенства. И это уже четвертый енот на его счету. Причем один из енотов тоже был с бешенством. Тотошке шесть лет. Так что он закаленный в этом плане, — говорит Роман Безменов.

И поясняет, что нелюбовь к енотам у собаки появилась уже после первой стычки с этим зверьком.

— С первым енотом он подрался очень сильно. Енот подошел слишком близко, видимо, голодный был. И когда я вышел с палкой, чтобы отогнать его, собака восприняла это как сигнал к атаке. Они сцепились. Палку я ломал уже не знаю об кого! И енот его тогда как следует подрал. С того момента Тотошка «неравнодушен» к енотам, и ни один мимо него не проходит!

Хозяева называют храброго пса Тотошкой, как героя «Волшебника Изумрудного города».
Фото из личного архива Романа Безменова.

Профилактические меры

В профилактических целях на прививки от бешенства ездит в поликлинику и сам фермер:

— Контакта с енотом не было — я человек наученный, все делал в перчатках. Но так как я был в непосредственной близости, то пошел прививаться. Ведь, чтобы забрать енота, мне пришлось собаку пристегивать на цепь. Это же добыча, Тотошка ее не отдавал добровольно!

Роман говорит, что «40 уколов от бешенства — это страшилки». На самом деле прививок всего шесть: три нужно сделать в течение недели и еще три — через некоторое время. Поэтому в дальнейшем в целях профилактики проходить вакцинацию от бешенства будут не только домашние животные, но и семья фермера.

— У нас двое детей, поэтому всех домашних животных ежегодно прививаем. А теперь и мы тоже будем проходить вакцинацию. Заболевание неизлечимое. Тем более мы живем практически в лесу.

Подкормили вакциной

По состоянию на 15 февраля на карантине по бешенству в Псковской области находится три района: Себежский, Новоржевский и Бежаницкий. Там запрещены вывоз собак и кошек за пределы угрожаемой зоны, торговля домашними животными и отлов диких животных.

За последние три года в области зарегистрировали 54 случая бешенства: 22 — в 2016 году, 20 — в 2017 году, 12 — в 2018 году. Чаще всего бешенство фиксируют в Бежаницком, Новоржевском, Себежском, Порховском, Великолукском районах.

— В последние два года частоту заболеваемости удалось снизить благодаря вакцинации диких животных. Вакцина поступила в регион в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и оплачена из федерального бюджета, — рассказали «Псковской правде» в областном комитете по ветеринарии.

Вакцина представляет собой мясные брикеты с капсулой, поедая которую звери получают иммунитет. Ветеринарные врачи районных станций по борьбе с болезнями животных совместно с охотпользователями раскладывают ее по лесам. В 2019 году эту практику продолжат.

Также в регион по госпрограмме поступает вакцина для иммунизации домашних животных.

— Вакцинация домашних животных антирабической вакциной осуществляется бесплатно, — пояснили в комитете. — Современная вакцина дает стойкий иммунитет против бешенства сроком не менее одного года. Для этого владельцам животных необходимо предоставить животное в ветеринарное учреждение. Профилактическая вакцинация собак и кошек осуществляется с двухмесячного возраста. При обращении в учреждение желательно при себе иметь ветеринарный паспорт животного, куда будут внесены сведения о прививке. Ветеринарное законодательство обязывает владельцев вакцинировать домашних животных ежегодно. 

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