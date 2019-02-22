Опасный гость

В деревне Мосеево Новоржевского района введен карантин в связи со случаем бешенства. Заболевание диагностировали у енота, погибшего в схватке с деревенской собакой. «Псковская правда» узнала подробности инцидента. — У нас в одном дворе живут три крупные собаки, а во внутреннем дворе — небольшой метис по имени Бим. Но мы его зовем Тотошка, как собачку в «Волшебнике Изумрудного города». Енот сначала подошел со стороны первого двора, но большие собаки его напугали, он ушел, — вспоминает фермер, житель деревни Мосеево Роман Безменов. По его словам, видно было, что зверек нездоров. Поэтому Роман сразу же позвонил в соответствующие службы. Приехали охотники, поставили капканы, но енот в тот день больше не появлялся. А через несколько дней вновь пришел к дому, но с противоположной стороны. — На этот раз енот зашел с внутреннего двора и явно не ожидал там «подарка» в виде маленького Тотошки, — говорит фермер. — Я утром пошел кормить собаку, а этот друг уже готов, лежит!

«Неравнодушен» к енотам

Фермер позвонил ветеринарам, и мертвого енота забрали на экспертизу. При лабораторном исследовании у погибшего зверька было диагностировано бешенство. В связи с этим в деревне Мосеево введен карантин: место контакта с зараженным животным обработано, а также организована вакцинация всех домашних животных: кошек и собак. Задушивший енота охотник Тотошка чувствует себя хорошо. Десять дней он будет находиться на карантине: — Собака на цепи, я десять дней за ней наблюдаю, чтобы не было никаких изменений. Но вообще он привит от бешенства. И это уже четвертый енот на его счету. Причем один из енотов тоже был с бешенством. Тотошке шесть лет. Так что он закаленный в этом плане, — говорит Роман Безменов. И поясняет, что нелюбовь к енотам у собаки появилась уже после первой стычки с этим зверьком. — С первым енотом он подрался очень сильно. Енот подошел слишком близко, видимо, голодный был. И когда я вышел с палкой, чтобы отогнать его, собака восприняла это как сигнал к атаке. Они сцепились. Палку я ломал уже не знаю об кого! И енот его тогда как следует подрал. С того момента Тотошка «неравнодушен» к енотам, и ни один мимо него не проходит!

Профилактические меры

В профилактических целях на прививки от бешенства ездит в поликлинику и сам фермер: — Контакта с енотом не было — я человек наученный, все делал в перчатках. Но так как я был в непосредственной близости, то пошел прививаться. Ведь, чтобы забрать енота, мне пришлось собаку пристегивать на цепь. Это же добыча, Тотошка ее не отдавал добровольно! Роман говорит, что «40 уколов от бешенства — это страшилки». На самом деле прививок всего шесть: три нужно сделать в течение недели и еще три — через некоторое время. Поэтому в дальнейшем в целях профилактики проходить вакцинацию от бешенства будут не только домашние животные, но и семья фермера. — У нас двое детей, поэтому всех домашних животных ежегодно прививаем. А теперь и мы тоже будем проходить вакцинацию. Заболевание неизлечимое. Тем более мы живем практически в лесу.

Подкормили вакциной