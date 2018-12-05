Рецепт с курьером

СПРАВКА

8 (8112) 56-32-01 - Заместитель главного врача по медицинской части Елена Владимировна Абросимова. Ей можно позвонить или прийти лично — кабинет № 45 в поликлинике на ул. Коммунальной.

53-49-42 - Главный врач Галина Ивановна Невалённая тоже принимает лично — кабинет № 85 в поликлинике на ул. Индустриальной.