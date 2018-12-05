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Общество / Здоровье

Рецепт с курьером

Бумаги из поликлиники принесут домой

Текст:
Алексей Кедров
5 декабря 2018 года, 08:30
Фото: Андрей Степанов
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ВОПРОС

«Не могу попасть к терапевту Змановской. Из поликлиники на Коммунальной ее перевели на Киселева, 8. Чтобы получить рецепт, нужно сходить сначала на Киселева, потом на Коммунальную поставить печати, а потом опять к ней, чтобы расписалась. И только потом в аптеку. В последний раз я три с половиной часа оформляла рецепт. А ведь лекарства нужны совсем не здоровым людям! По электронной записи смогла 13 ноября записаться только на 22 ноября. По живой очереди за номерком нужно идти в 5 утра. Больному человеку с инвалидностью это под силу?»

Татьяна Снегирёва, Псков

ОТВЕТ

Действительно, участковый врач-терапевт Ольга Евгеньевна Змановская с 12 ноября ведет прием в офисе на улице Киселева, 8. Для удобства маломобильных пациентов, которые обслуживаются в офисах на улице Киселева, 8, на улице Красноармейской, 26 и на улице Коммунальной, 81, есть возможность выписать рецепт с помощью курьера. Оформленные рецепты можно получить на следующий день у лечащего врача или в указанное удобное время. Рецепт может принести на дом медсестра, или за ним придет кто-то из родственников или знакомых пациента. Об этом нужно заранее договориться со своим участковым врачом.

Галина Невалённая, заведующая псковской объединенной поликлиникой
По словам доктора, пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением, совместно с врачом могут запланировать дату следующего посещения, чтобы исключить необходимость обращения рано утром в часы пик.

— Регулярные посещения для выписки рецептов рекомендуем по возможности планировать в будние дни: вторник, среду, четверг, так как в понедельник и пятницу, по статистике, в поликлинику обращается больше экстренных и срочных пациентов, нуждающихся в приеме в день обращения, — добавляет Галина Невалённая. — По желанию пациента мы также можем перевести его от одного участкового врача к другому, чтобы было ближе и удобнее добираться. 

СПРАВКА

8 (8112) 56-32-01 - Заместитель главного врача по медицинской части Елена Владимировна Абросимова. Ей можно позвонить или прийти лично — кабинет № 45 в поликлинике на ул. Коммунальной.

53-49-42 - Главный врач Галина Ивановна Невалённая тоже принимает лично — кабинет № 85 в поликлинике на ул. Индустриальной.

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