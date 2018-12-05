Рецепт с курьером

Татьяна Снегирёва, Псков
Действительно, участковый врач-терапевт Ольга Евгеньевна Змановская с 12 ноября ведет прием в офисе на улице Киселева, 8. Для удобства маломобильных пациентов, которые обслуживаются в офисах на улице Киселева, 8, на улице Красноармейской, 26 и на улице Коммунальной, 81, есть возможность выписать рецепт с помощью курьера. Оформленные рецепты можно получить на следующий день у лечащего врача или в указанное удобное время. Рецепт может принести на дом медсестра, или за ним придет кто-то из родственников или знакомых пациента. Об этом нужно заранее договориться со своим участковым врачом.
— Регулярные посещения для выписки рецептов рекомендуем по возможности планировать в будние дни: вторник, среду, четверг, так как в понедельник и пятницу, по статистике, в поликлинику обращается больше экстренных и срочных пациентов, нуждающихся в приеме в день обращения, — добавляет Галина Невалённая. — По желанию пациента мы также можем перевести его от одного участкового врача к другому, чтобы было ближе и удобнее добираться.
8 (8112) 56-32-01 - Заместитель главного врача по медицинской части Елена Владимировна Абросимова. Ей можно позвонить или прийти лично — кабинет № 45 в поликлинике на ул. Коммунальной.
53-49-42 - Главный врач Галина Ивановна Невалённая тоже принимает лично — кабинет № 85 в поликлинике на ул. Индустриальной.