Регион-60 на 60-м месте

В 2015 году, когда рейтинг трезвости провели впервые, наш регион занимал 48-е место, в 2016 году результат улучшился, мы поднялись на 41-е место, в 2017 году — падение на 50-ю строчку. Всего в рейтинге участвуют 85 субъектов России, так что в этом году наш регион с его 60-м местом даже не в серединке, а стремительно движется ко дну. Что это значит? В Опочке рано утром 26 ноября в троих школьников, стоявших на остановке, врезался пьяный лихач. Дети получили серьезные травмы. Одна девочка находится в коме. В крови водителя на момент освидетельствования обнаружили 0,91 промилле алкоголя, это выпитая бутылка водки. И таких историй в регионе десятки. По сообщению УГИБДД по Псковской области, за 10 месяцев этого года пьяные водители убили 29 и ранили 193 человека в 137 дорожно-транспортных происшествиях. В 52 авариях нетрезвые водители не имели прав на управление авто, в 10 случаях водители уже были лишены прав за нетрезвое состояние за рулем. Возраст водителей от 26 до 60 лет, в основном это были люди женатые, официально неработающие, рабочих специальностей, со средним или средним специальным образованием, большая часть из них — жители нашей области. Алкоголь — причина и многих других бед: пожары, убийства, несчастные случаи. При составлении рейтинга учитывается шесть критериев: число умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»; число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции; сила регионального антиалкогольного законодательства. Судя по результату, который получила Псковская область, провозглашенная в предыдущие годы кампания за трезвость псковичей провалена.

МЕРЫ ЕСТЬ, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

В Псковской области с 1 января 2013 года действуют ограничительные меры по продаже спиртного. Четыре раза в год: в конце мая — в День славянской письменности, когда проводятся последние звонки в школах, 1 июня — в День защиты детей, 27 июня — в День молодежи, когда проходят выпускные, 1 сентября — в День знаний, на территории региона запрещается продажа алкоголя. В обычные дни с 21 до 11 часов псковские магазины не продают винно-водочные изделия любой крепости. Алкоголь в Пскове не продают на городских праздниках вроде Дня города и Дня Победы. И все же официальные данные говорят, что россияне, и в их числе псковичи, не просто много пьют, а чрезмерно пьют крепкий алкоголь. К тому же культура его потребления очень низкая — выпить махом, занюхать рукавом, то есть не закусывать вообще, «пить в ночь с пятницы на понедельник». Цифра по крепкому алкоголю снижается, но не настолько, чтобы говорить об улучшении ситуации, поэтому в октябре в очередной раз заговорили о повышении цен на крепкий алкоголь. Минфин предложил повысить в следующем году минимальные розничные цены на коньяк, водку и бренди. Не надо быть великим экспертом, чтобы предположить, что те, кто увлекается такими напитками, может перейти на суррогаты, которые и так в России, по оценке экспертов, составляют 70 % от всей алкогольной продукции. К тому же никто не контролирует употребление, как модно нынче говорить, «крафтового» алкоголя, а по сути самогона, всевозможных спиртосодержащих «боярышников» и «стеклоочистителей». По официальным цифрам, в 2017 году от случайных отравлений алкоголем умерло 39 псковичей, за этот неполный год — 20.

РАСТУТ КАК ГРИБЫ

В областном центре с завидной регулярностью в каждом жилом микрорайоне открываются новые кафе, где можно на бегу закинуться стопкой–другой горячительного. «Наливайки», как их прозвали псковские общественники. Один лишь пример — дом на улице Михайловской, 1, на дальнем Завеличье. С момента его сдачи пять лет назад там открылось три подобных заведения, не считая одного кафе и трех сетевых магазинов, где продается алкоголь. Такие примеры с шаговой доступностью алкоголя можно обнаружить в любом микрорайоне города. В начале года на прямую линию в «Псковскую правду» поступило обращение от координатора федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Дмитрия Яковлева, который рассказал, что в 2017 году их команда составила карту «наливаек» в Пскове, так называемых псевдокафе, в которых круглосуточно можно приобрести алкоголь. — Порядка 50 заведений попали в этот список. По всем адресам были проведены антиалкогольные рейды совместно с правоохранительными органами, было выявлено большое количество нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. На данный момент мы наблюдаем негативную тенденцию, что ни одно из заведений не закрыто, а, наоборот, в городе открываются новые «наливайки», которые являются объектами социальной напряженности, так как многие заведения находятся в многоквартирных домах. Такая проблема распространяется на все крупные населенные пункты Псковской области, — рассказал общественник и попросил как-то бороться с этим в регионе. Ответ пришел от председателя госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, который фактически признался в своей беспомощности перед алкогольными потоками, дескать, «не обладает полномочиями по закрытию торговых объектов организаций-лицензиатов или прекращению деятельности индивидуальных предпринимателей по розничной продаже пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Комитетом в отношении нарушителей возможно применение только мер административного воздействия и иной правовой ответственности при наличии соответствующих оснований. Иных мер воздействия в отношении нарушителей не предусмотрено». Тем не менее, как отмечают эксперты, именно доступность алкоголя на каждом шагу является большим соблазном для его употребления. Его пьют меньше там, где меньше продают. Безусловно, это не главное лекарство от беды. Важны пример здорового образа жизни в семье, культ спорта и здорового питания, повышение уровня жизни, чтобы отдыхать можно было не только с бутылкой в обнимку. Но, похоже, в нашем регионе эти «витамины» не работают. Если тенденция падения на дно сохранится, уже через два с половиной года Псковскую область смогут назвать самой пьющей в стране.

САМЫЕ «ТРЕЗВЫЕ» РЕГИОНЫ

1. Чеченская Республика 2. Республика Ингушетия 3. Республика Дагестан 4. Карачаево-Черкесская Республика 5. Кабардино-Балкарская Республика 6. Белгородская область 7. Тюменская область 8. Ставропольский край 9. Волгоградская область 10. Республика Калмыкия