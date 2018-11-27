Мы с тобой одной крови

Испытать свой организм и повысить иммунитет — за чем еще молодежь идет на станцию переливания крови.

— Я очень заинтересовался темой донорства, — говорит студент ПсковГУ Александр Фадеев. — Когда я в первый раз пошел сдавать кровь, то хотел не только помочь нуждающемуся человеку, но и испытать свой организм. Тем более я узнал, что сдача крови очень полезна: стимулирует выработку новых клеток и повышает иммунитет. После донации был невероятный подъем жизненных сил. В будущем планирую сдавать кровь регулярно.

Александр — один из нескольких сотен молодых людей, присоединившихся к донорскому движению в Псковской области благодаря проекту «Я твой донор!». Его реализовывали на деньги президентского гранта с конца 2017 года. Проект в первую очередь был рассчитан на молодую аудиторию. Помимо активной работы в интернете — сайт, приложение, хештеги — организаторы провели несколько донорских марафонов, тематические встречи, фестивали и спортивные состязания.