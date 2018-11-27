Мы с тобой одной крови

Испытать свой организм и повысить иммунитет — за чем еще молодежь идет на станцию переливания крови.
— Я очень заинтересовался темой донорства, — говорит студент ПсковГУ Александр Фадеев. — Когда я в первый раз пошел сдавать кровь, то хотел не только помочь нуждающемуся человеку, но и испытать свой организм. Тем более я узнал, что сдача крови очень полезна: стимулирует выработку новых клеток и повышает иммунитет. После донации был невероятный подъем жизненных сил. В будущем планирую сдавать кровь регулярно.
Александр — один из нескольких сотен молодых людей, присоединившихся к донорскому движению в Псковской области благодаря проекту «Я твой донор!». Его реализовывали на деньги президентского гранта с конца 2017 года. Проект в первую очередь был рассчитан на молодую аудиторию. Помимо активной работы в интернете — сайт, приложение, хештеги — организаторы провели несколько донорских марафонов, тематические встречи, фестивали и спортивные состязания.
КСТАТИ
Участники проекта узнали: даже самое современное медицинское оборудование не спасет жизнь, если не будет донорской крови. Люди, попавшие в беду, нуждаются в донорской крови и плазме ежедневно.
2000 почетных доноров России живут в Псковской области.
— Кровь — незаменимый продукт. Без крови и ее компонентов медицина пока обойтись не может, — говорит главный врач Псковской областной станции переливания крови Любовь Малыхина. — Проект поднял на новую высоту движение безвозмездного донорства в нашем регионе. Дал очень хорошие результаты в плане обновления и омоложения донорской базы региона. А систематическое донорство стимулирует вести здоровый образ жизни.
У областной станции переливания крови есть сформированная база доноров, но кто-то может заболеть или переехать, поэтому прилив новых сил очень важен.
— Проект заканчивается 30 ноября. Но мы продолжим работать с молодежью, чтобы готовить доноров, и будем продолжать диалог с областной властью, чтобы ввести в нашем регионе звание «Почетный донор Псковской области», — сказал руководитель регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский. — Добро пожаловать в наши ряды!
СПРАВКА
Сайт проекта. По хештегу #ятвойдонор в соцсетях можно найти информацию по проекту. «Я твой донор» - мобильное приложение для вызова доноров с нужной группой крови.