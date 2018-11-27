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Общество / Здоровье

Мы с тобой одной крови

За год в Псковской области омолодили базу доноров

Текст:
Наталья Баранова
27 ноября 2018 года, 08:55
Фото: предоставлено Псковским отделением Красного Креста
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Испытать свой организм и повысить иммунитет — за чем еще молодежь идет на станцию переливания крови.

— Я очень заинтересовался темой донорства, — говорит студент ПсковГУ Александр Фадеев. — Когда я в первый раз пошел сдавать кровь, то хотел не только помочь нуждающемуся человеку, но и испытать свой организм. Тем более я узнал, что сдача крови очень полезна: стимулирует выработку новых клеток и повышает иммунитет. После донации был невероятный подъем жизненных сил. В будущем планирую сдавать кровь регулярно.

Александр — один из нескольких сотен молодых людей, присоединившихся к донорскому движению в Псковской области благодаря проекту «Я твой донор!». Его реализовывали на деньги президентского гранта с конца 2017 года. Проект в первую очередь был рассчитан на молодую аудиторию. Помимо активной работы в интернете — сайт, приложение, хештеги — организаторы провели несколько донорских марафонов, тематические встречи, фестивали и спортивные состязания.

КСТАТИ

2000 почетных доноров России живут в Псковской области.

Участники проекта узнали: даже самое современное медицинское оборудование не спасет жизнь, если не будет донорской крови. Люди, попавшие в беду, нуждаются в донорской крови и плазме ежедневно.

— Кровь — незаменимый продукт. Без крови и ее компонентов медицина пока обойтись не может, — говорит главный врач Псковской областной станции переливания крови Любовь Малыхина. — Проект поднял на новую высоту движение безвозмездного донорства в нашем регионе. Дал очень хорошие результаты в плане обновления и омоложения донорской базы региона. А систематическое донорство стимулирует вести здоровый образ жизни.

У областной станции переливания крови есть сформированная база доноров, но кто-то может заболеть или переехать, поэтому прилив новых сил очень важен.

— Проект заканчивается 30 ноября. Но мы продолжим работать с молодежью, чтобы готовить доноров, и будем продолжать диалог с областной властью, чтобы ввести в нашем регионе звание «Почетный донор Псковской области», — сказал руководитель регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский. — Добро пожаловать в наши ряды! 

СПРАВКА

Сайт проекта. По хештегу #ятвойдонор в соцсетях можно найти информацию по проекту. «Я твой донор» - мобильное приложение для вызова доноров с нужной группой крови.

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Комментарии

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