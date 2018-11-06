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Общество / Здоровье

Инсульт — логичный исход

Как избежать страшного заболевания

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Ольга Нефёдова
6 ноября 2018 года, 10:55
Фото: mirzoev.me
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В Псковской области растет число инсультов. Каждый год прирост составляет 5 %. Несмотря на подъем заболеваемости, в Псковской области на 14 % снизилась смертность от инсультов по сравнению с прошлым годом. Врачи научились контролировать состояние больных дистанционно — специальный аппарат передает показания врачу на мобильный дважды в день.

Медики утверждают, что главная причина заболевания — неуважительное отношение человека к своему здоровью.

Последние годы количество инсультов увеличивается каждый год на 5 %. Это общемировая тенденция. К сожалению, заболеваемость онкологией и инсультами будет только расти. Это связано и с не очень уважительным отношением человека к себе. Надо всегда помнить, что врачи не лечат болезни, они могут только стабилизировать ситуацию, а остальное во многом зависит от пациента.

Сергей Калашников, заместитель главного врача Псковской областной больницы по сосудистому центру

ВРАЧ НАПОМНИТ

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое 80 % больных делает глубокими инвалидами, если им вовремя не помогли.

Есть люди, наиболее подверженные этому заболеванию. В их числе те, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или кровью. Также среди факторов риска курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина и сахарный диабет.

Но ведущей причиной инсультов специалисты называют высокое давление.

Беда в том, что пациенты уделяют этому недостаточно внимания, нет приверженности к лечению. Если есть эпизоды повышенного давления, то надо понимать, что это на всю жизнь. А не так, как считают наши пациенты: сегодня выспался, давление нормальное, принимать лекарство не надо. Такое отношение как раз и приводит к тому, что неконтролируемые цифры артериального давления доводят до инсульта.

Галина Невалённая, главный врач Псковской объединенной поликлиники
Если давление выше 140/90, нужно срочно обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. 

— В поликлинике мы даже практикуем дистанционное наблюдение за такими пациентами, — рассказала Галина Невалённая. — С помощью специального аппарата дважды в день им измеряется давление, его параметры сразу передаются по сотовой связи терапевту, который в случае критической ситуации пациенту позвонит, спросит о самочувствие, напомнит о лекарстве. Таким образом мы добиваемся приверженности лечению.

ЖИВЫМ НЕ УЙТИ

80% больных инсультом в Псковской области — это пациенты старше 75 лет. Однако есть случаи, когда с инсультом в больницы поступают молодые люди от 20 лет.

— Инсульт — это расплата за долголетие, — убежден Сергей  Калашников. — Мы понимает, что живыми нам из жизни не уйти, а уходить как-то надо. Инсульт — естественный исход большинства накопленных хронических заболеваний: нелеченная гипертония, атеросклеротические процессы, сахарный диабет, наследственная предрасположенность, вредные привычки.

Предупредить всегда легче, чем потом вылечить. И в этом может здорово выручить диспансеризация. Чем раньше человек узнает, что у него высокие цифры давления, повышенный уровень холестерина или сахара в крови, есть избыточный вес, а также существуют другие факторы риска, тем раньше он обратится за помощью и тем больше шансов избежать инсульта.

Предотвратить инсульт можно. Для этого нужно следить за уровнем холестерина, бросить курить, вести здоровый образ жизни, спать не меньше 6 часов в день, правильно питаться.

Если же инсульт все же случился, то залогом дальнейшей полноценной жизни и полного восстановления будет своевременное обращение к врачу и эффективное лечение. При асимметрии лица, возникновении неловкости движения в конечностях, нарушениях речи или понимания слов нужно срочно вызвать скорую помощь. До ее приезда врачи рекомендуют не давать никаких лекарств и не перемещать человека. 

ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ ПОМОЩИ

• Удалите лишних людей из помещения; если это случилось на улице — попросите всех расступиться и не мешать притоку свежего воздуха.

• Приподнимите верхнюю часть тела и голову больного (примерно на 30 градусов). Лучше всего подложить подушку.

• Не перемещайте человека — это опасно. Больного на кровать не перекладывайте.

• Освободите шею от одежды или иных аксессуаров, которые могут ее сдавливать.

• Удалите изо рта съемные зубные протезы — при их наличии.

• Не подносите нашатырный спирт. Последствия могут быть ужасны — прекращение дыхания и смерть.

• Приложите холод к голове (холодная грелка и т. д.).

• Если началась рвота, поверните голову набок и удалите рвотные массы, иначе человек может задохнуться.

• Укройте больного одеялом.

• Следите за дыханием и пульсом, по возможности измерьте артериальное давление.

• Обратите внимание, что инсульт может сопровождаться эпилептическими припадками. В таком случае поверните человека на бок, в рот вставьте обернутую платком ложку, расческу, палочку и, слегка придерживая голову больного руками, вытирайте пену.

КСТАТИ

Вакцинация от гриппа выходит на завершающий этап. В этом году подъем заболеваемости ожидается в декабре-январе. Кто не сделал прививку, еще успеет. Иммунитет, как правило, вырабатывается за неделю-полторы. Врачи особенно призывают привиться пожилое население, людей из групп риска, имеющих хронические заболевания и тех, кто активно взаимодействует с другими людьми, например в силу профессии (педагоги, продавцы и т. д.).

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