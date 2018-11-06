Инсульт — логичный исход

В Псковской области растет число инсультов. Каждый год прирост составляет 5 %. Несмотря на подъем заболеваемости, в Псковской области на 14 % снизилась смертность от инсультов по сравнению с прошлым годом. Врачи научились контролировать состояние больных дистанционно — специальный аппарат передает показания врачу на мобильный дважды в день.

Последние годы количество инсультов увеличивается каждый год на 5 %. Это общемировая тенденция. К сожалению, заболеваемость онкологией и инсультами будет только расти. Это связано и с не очень уважительным отношением человека к себе. Надо всегда помнить, что врачи не лечат болезни, они могут только стабилизировать ситуацию, а остальное во многом зависит от пациента.

ВРАЧ НАПОМНИТ

Есть люди, наиболее подверженные этому заболеванию. В их числе те, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или кровью. Также среди факторов риска курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина и сахарный диабет.

Беда в том, что пациенты уделяют этому недостаточно внимания, нет приверженности к лечению. Если есть эпизоды повышенного давления, то надо понимать, что это на всю жизнь. А не так, как считают наши пациенты: сегодня выспался, давление нормальное, принимать лекарство не надо. Такое отношение как раз и приводит к тому, что неконтролируемые цифры артериального давления доводят до инсульта.

— В поликлинике мы даже практикуем дистанционное наблюдение за такими пациентами, — рассказала Галина Невалённая. — С помощью специального аппарата дважды в день им измеряется давление, его параметры сразу передаются по сотовой связи терапевту, который в случае критической ситуации пациенту позвонит, спросит о самочувствие, напомнит о лекарстве. Таким образом мы добиваемся приверженности лечению.

ЖИВЫМ НЕ УЙТИ

80% больных инсультом в Псковской области — это пациенты старше 75 лет. Однако есть случаи, когда с инсультом в больницы поступают молодые люди от 20 лет.

— Инсульт — это расплата за долголетие, — убежден Сергей Калашников. — Мы понимает, что живыми нам из жизни не уйти, а уходить как-то надо. Инсульт — естественный исход большинства накопленных хронических заболеваний: нелеченная гипертония, атеросклеротические процессы, сахарный диабет, наследственная предрасположенность, вредные привычки.

Предупредить всегда легче, чем потом вылечить. И в этом может здорово выручить диспансеризация. Чем раньше человек узнает, что у него высокие цифры давления, повышенный уровень холестерина или сахара в крови, есть избыточный вес, а также существуют другие факторы риска, тем раньше он обратится за помощью и тем больше шансов избежать инсульта.

Предотвратить инсульт можно. Для этого нужно следить за уровнем холестерина, бросить курить, вести здоровый образ жизни, спать не меньше 6 часов в день, правильно питаться.

Если же инсульт все же случился, то залогом дальнейшей полноценной жизни и полного восстановления будет своевременное обращение к врачу и эффективное лечение. При асимметрии лица, возникновении неловкости движения в конечностях, нарушениях речи или понимания слов нужно срочно вызвать скорую помощь. До ее приезда врачи рекомендуют не давать никаких лекарств и не перемещать человека.