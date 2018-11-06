Инсульт — логичный исход

• Удалите лишних людей из помещения; если это случилось на улице — попросите всех расступиться и не мешать притоку свежего воздуха.
• Приподнимите верхнюю часть тела и голову больного (примерно на 30 градусов). Лучше всего подложить подушку.
• Не перемещайте человека — это опасно. Больного на кровать не перекладывайте.
• Освободите шею от одежды или иных аксессуаров, которые могут ее сдавливать.
• Удалите изо рта съемные зубные протезы — при их наличии.
• Не подносите нашатырный спирт. Последствия могут быть ужасны — прекращение дыхания и смерть.
• Приложите холод к голове (холодная грелка и т. д.).
• Если началась рвота, поверните голову набок и удалите рвотные массы, иначе человек может задохнуться.
• Укройте больного одеялом.
• Следите за дыханием и пульсом, по возможности измерьте артериальное давление.
• Обратите внимание, что инсульт может сопровождаться эпилептическими припадками. В таком случае поверните человека на бок, в рот вставьте обернутую платком ложку, расческу, палочку и, слегка придерживая голову больного руками, вытирайте пену.