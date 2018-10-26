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Общество / Здоровье

Вклад ОМС в ресурсы здравоохранения

Что такое нормированный страховой запас и на какие цели его расходуют

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Валентина Альбова
26 октября 2018 года, 08:00
Фото: prourinu.ru
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Медицинские организации получают дополнительные возможности для диагностики и лечения заболеваний.

В соответствии с действующим законодательством территориальными фондами ОМС формируется нормированный страховой запас (НСЗ). Средства НСЗ используются в том числе на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, повышение квалификации медицинских работников.

Так, за счет средств НСЗ для Псковской городской поликлиники приобретен цифровой флюорографический аппарат. Он предназначен для проведения массового профилактического рентгенологического обследования населения и помогает своевременно выявлять легочные заболевания, в том числе такие опасные, как туберкулез и онкология. Аппарат обладает высокой разрешающей способностью, при этом лучевая нагрузка на организм пациента по сравнению с пленочными флюорографами ниже в несколько раз. Все изображения моментально попадают на дисплей рабочего места специалиста. Флюорограф оснащен программным обеспечением для изучения и анализа изображений, а также для его записи на электронные носители информации. Медики с новым аппаратом работают быстрее и могут принять больше пациентов.

Всего за девять месяцев нынешнего года для медицинских организаций Псковской области приобретено 14 единиц медицинского оборудования на общую сумму 13,25 млн рублей.

Среди прочего приобретены стоматологические установки для семи медицинских организаций на сумму 2,5 млн рублей. Кроме того, в Псковскую стоматологическую поликлинику приобретен радиовизиограф. Для Островской межрайонной больницы приобретен наркозно-дыхательный аппарат.

Отремонтировано 11 единиц медицинского оборудования на общую сумму 4,15 млн рублей. Повысили квалификацию 26 медицинских работников. 

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