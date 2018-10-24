Медицина бессильна

К началу ноября в Псковской области должна завершиться вакцинация от гриппа. Однако, по данным на 20 октября, которые привел глава областного Роспотребнадзора Александр Нестерук, прививки сделали лишь 33,9 % (это примерно 215 тысяч) жителей нашей области. По плану врачи собирались привить 45% населения, и не менее 75% людей из групп риска. Такие цифры практически гарантируют коллективный иммунитет, а это значило бы, что высокой заболеваемости гриппом в нашей области не будет. Вакцина начала поступать в регион еще в середине августа, и Псковская область - один из семнадцати субъектов РФ, который получил вакцину в полном объеме.

БЕГАЕМ ЗА КАЖДЫМ

Вакцинацию завершили только в Себежском и Пустошкинском районах. В числе антилидеров: Псков, Гдовский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий районы.

Как только вакцинация заканчивается, к нам поступает тысяча обращений, а сейчас мы бегаем за каждым жителем с просьбой привиться. Игорь Потапов,

глава областного комитета здравоохранения

- Поликлиники готовы прививать, нет людей. Мы все время встречаем сопротивление со стороны жителей. Галина Неваленная , заведующая псковской поликлиникой

По словам Галины Неваленной, руководители крупных компаний тоже не слышат врачей. На таких крупных предприятиях, как «Псковпассажиравтотранс», «Теплосети», «Хлебокомбинат» и не думали прививаться. По прогнозам в этом году ждут грипп H1N1, похожего на свиной. Начало эпидемии гриппа врачи прогнозируют в конце декабря, продлиться она может до апреля. В прошлом году случаи гриппа регистрировали даже в мае, несмотря на хорошую погоду. Врачи не устают напоминать, что вовремя сделанная прививка - единственная надежная защита против гриппа. Тем, кто сомневается, стоит ли делать профилактический укол, медики напоминают: даже, если вы заболеете, грипп пройдет в легкой форме. Вакцина точно защитит от тяжелых осложнений и летального исхода.

КСТАТИ Весной этого года в Пскове от гриппа умерла беременная женщина, она была не привита.

ТЕМНОЕ ЦАРСТВО

По словам главного врача областного центра СПИД Ирины Сивачевой жители нашей области также очень неохотно сдают тесты на ВИЧ. Когда люди обращаются в поликлиники по месту жительства, им предлагают сдать такой анализ и подписать информированное согласие. Но это вызывает резкое неприятие и сопротивление. Количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в этом году выросло на 20%. Специалисты прогнозируют, что цифры к новому года превысят 100 новых случаев.

Особенность нашей области в том, что 80% наших пациентов - это социально адаптированные люди. При постановке диагноза они удивляются и возмущаются. Ирина Сивачева, главный врач областного центра СПИД

По мнению Галина Неваленной люди боятся этого диагноза, потому что долгое время в нашем обществе люди с ВИЧ подвергались стигматизации. Даже сама мысль о возможности такого диагноза вызывает ужас. Между тем, современная медицина позволяет людям с ВИЧ-инфекцией полноценно жить долгие годы и не ощущать признаков болезни, главное, вовремя начать принимать лекарства. - У нас отношение к ВИЧ как в средневековом темном царстве, - заметил Игорь Потапов. – ВИЧ – это не крест, с ним можно жить. Пока Псковская область относится к регионам с низким уровнем распространения ВИЧ. С 1991 года у нас зарегистрировано 1375 случаев ВИЧ-инфекции, сейчас на диспансерном учете стоят 978 человек. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, говорят специалисты. По соседству с нами Санкт-Петербург и Ленинградская область, где ВИЧ очень распространен. В большинстве случаев жители нашей области заражаются при незащищенных половых контактах. Еще одна головная боль медиков – распространение туберкулеза. Ситуация с этой болезнью в Псковской области хуже, чем в целом по России. Один больной туберкулезом заражает десять человек. А люди не хотят проходить флюорографическое обследование. За 8 месяцев этого года в Псковской области от туберкулеза умерли 35 человек. Они поступили в больницу, когда уже было слишком поздно.