Питание на выживание

Псковские СМИ 16 октября веерно получили рассылку от Марка Мордовцева. Выпускник школы № 1 Пскова, живет в Петербурге и работает тренером по плаванию. Развивает свой канал на YouTube. И, судя по всему, очень хочет получить свою минуту славы.

НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ

Журналисты получили ссылку на опубликованный 7 октября видеоролик с канала Марка «ЖИТЬ В КАЙФ TV Mark». В кадре молодой человек готовит обед за 5 рублей. Точнее, обещает это сделать, а фактически готовит две порции за 9 рублей 24 копейки. В меню: суп-пюре из гороха и картофеля (на самом деле горохово-картофельная каша), макароны с луково-морковной поджаркой, спассерованной на воде. Одна картофелинка, одна морковинка, луковица, крупы на развес – все из питерского «Ашана».

Комментаторы на канале Марка к его идее отнеслись не очень дружелюбно. Большинство сходится во мнении, что с такого питания можно быстро протянуть ноги. Так ли это? Какую услугу оказывает Марк агрессивным продвижением своего ролика тем, кто захочет последовать его примеру? Это способ подорвать себе здоровье или действительно отличный вариант экономного питания? За разъяснениями «Псковская правда» обратилась к специалисту. По нашей просьбе ролик Марка Мордовцева посмотрела врач-диетолог Псковской областной больницы Татьяна Егорова.

Татьяна Егорова отмечает: оценивать правильно рацион за целый день, а не вырванный из контекста обед. Необходимо учитывать вес, возраст, род занятий, заболевания. Основная ее претензия к конкретному обеду: нет белков (хотя бы вареного яйца), жиров (они необходимы для правильной работы желчного пузыря и получения жирорастворимых витаминов), витамина С, клетчатки, пищевых волокон (овощи, фрукты). Вердикт – обед неполноценный. Брать пример с этого рациона нельзя, подойдет он только «на случай войны». Преимущество такого обеда только в том, что это щадящий вариант для желудка, так как все продукты хорошо разварены.

- Из моркови и лука, пока они подвергались термической обработке, исчезло самое ценное, что там было, - поясняет диетолог. - В горохе содержится небольшое количество белка, но, боюсь, это 1-2 грамма от силы. Неизвестно, что за макароны. Если это класс А, то есть из твердых сортов пшеницы, то в них тоже присутствует белок, а если это класс С, то это мучное месиво.

Да и вряд ли взрослый мужчина таким обедом насытится, считает Татьяна Егорова. Очень вероятно, что после выключения камеры автор ролика нажарил себе хорошую порцию мяса.

- Это питание студента, который ждет, пока мама пришлет денег. Вариант на выживание, который подойдет молодому человеку с хорошим здоровьем и только на несколько дней. Не просмотром таких роликов общество должно заниматься, а бороться против нищеты, которая заставляет так питаться, - уверена диетолог.

- Такие обеды каждый день не готовлю, - сообщил Марк в беседе с корреспондентом «Псковской правды», - на это нужно время, купить, приготовить. Питаюсь в основном в столовых. Я же не предлагаю питаться тараканами и землей с улицы. В этом комплексе полностью натуральные продукты. Многие питаются лапшой быстрого приготовления, вот это действительно вредно и опасно для здоровья. Еще сладкая газировка, чипсы, сухарики - то, чем питается молодежь. Я всего лишь показываю лайфхак, как можно недорого покушать, и не призываю так питаться ежедневно. Есть также множество других дешевых продуктов: греча, рис, каши, можно менять рацион каждый день. У каждого своя голова на плечах и свои возможности. Такие рецепты могут быть полезны в первую очередь студентам и пенсионерам.

Молодой человек не скрывает, что снял ролик на потребу публике (и было бы странно, будь оно иначе):

- Людям интересен такой эксперимент, так как многие не верят, что возможно пообедать за 5 рублей, и с любопытством начинают смотреть видео, а потом сильно удивляются, что у меня получилось и это действительно возможно. Людям всегда интересно либо все самое дорогое, либо все самое дешевое. Это как кликбейт — хочется посмотреть, правда это или нет.