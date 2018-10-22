Питание на выживание

Нашумевшее видео псковича «Псковская правда» посмотрела вместе с диетологом.
Псковские СМИ 16 октября веерно получили рассылку от Марка Мордовцева. Выпускник школы № 1 Пскова, живет в Петербурге и работает тренером по плаванию. Развивает свой канал на YouTube. И, судя по всему, очень хочет получить свою минуту славы.
Журналисты получили ссылку на опубликованный 7 октября видеоролик с канала Марка «ЖИТЬ В КАЙФ TV Mark». В кадре молодой человек готовит обед за 5 рублей. Точнее, обещает это сделать, а фактически готовит две порции за 9 рублей 24 копейки. В меню: суп-пюре из гороха и картофеля (на самом деле горохово-картофельная каша), макароны с луково-морковной поджаркой, спассерованной на воде. Одна картофелинка, одна морковинка, луковица, крупы на развес – все из питерского «Ашана».
Комментаторы на канале Марка к его идее отнеслись не очень дружелюбно. Большинство сходится во мнении, что с такого питания можно быстро протянуть ноги. Так ли это? Какую услугу оказывает Марк агрессивным продвижением своего ролика тем, кто захочет последовать его примеру? Это способ подорвать себе здоровье или действительно отличный вариант экономного питания? За разъяснениями «Псковская правда» обратилась к специалисту. По нашей просьбе ролик Марка Мордовцева посмотрела врач-диетолог Псковской областной больницы Татьяна Егорова.
Татьяна Егорова отмечает: оценивать правильно рацион за целый день, а не вырванный из контекста обед. Необходимо учитывать вес, возраст, род занятий, заболевания. Основная ее претензия к конкретному обеду: нет белков (хотя бы вареного яйца), жиров (они необходимы для правильной работы желчного пузыря и получения жирорастворимых витаминов), витамина С, клетчатки, пищевых волокон (овощи, фрукты). Вердикт – обед неполноценный. Брать пример с этого рациона нельзя, подойдет он только «на случай войны». Преимущество такого обеда только в том, что это щадящий вариант для желудка, так как все продукты хорошо разварены.
- Из моркови и лука, пока они подвергались термической обработке, исчезло самое ценное, что там было, - поясняет диетолог. - В горохе содержится небольшое количество белка, но, боюсь, это 1-2 грамма от силы. Неизвестно, что за макароны. Если это класс А, то есть из твердых сортов пшеницы, то в них тоже присутствует белок, а если это класс С, то это мучное месиво.
Да и вряд ли взрослый мужчина таким обедом насытится, считает Татьяна Егорова. Очень вероятно, что после выключения камеры автор ролика нажарил себе хорошую порцию мяса.
- Это питание студента, который ждет, пока мама пришлет денег. Вариант на выживание, который подойдет молодому человеку с хорошим здоровьем и только на несколько дней. Не просмотром таких роликов общество должно заниматься, а бороться против нищеты, которая заставляет так питаться, - уверена диетолог.
- Такие обеды каждый день не готовлю, - сообщил Марк в беседе с корреспондентом «Псковской правды», - на это нужно время, купить, приготовить. Питаюсь в основном в столовых. Я же не предлагаю питаться тараканами и землей с улицы. В этом комплексе полностью натуральные продукты. Многие питаются лапшой быстрого приготовления, вот это действительно вредно и опасно для здоровья. Еще сладкая газировка, чипсы, сухарики - то, чем питается молодежь. Я всего лишь показываю лайфхак, как можно недорого покушать, и не призываю так питаться ежедневно. Есть также множество других дешевых продуктов: греча, рис, каши, можно менять рацион каждый день. У каждого своя голова на плечах и свои возможности. Такие рецепты могут быть полезны в первую очередь студентам и пенсионерам.
Молодой человек не скрывает, что снял ролик на потребу публике (и было бы странно, будь оно иначе):
- Людям интересен такой эксперимент, так как многие не верят, что возможно пообедать за 5 рублей, и с любопытством начинают смотреть видео, а потом сильно удивляются, что у меня получилось и это действительно возможно. Людям всегда интересно либо все самое дорогое, либо все самое дешевое. Это как кликбейт — хочется посмотреть, правда это или нет.
«Бомж обед за 5 рублей самый дешевый обед в мире| Как приготовить своими руками | Выжить в России» - так называется ролик Марка. За первые 10 дней он набрал более 30 тысяч просмотров.
Рассылка в СМИ Пскова сопровождалась текстовым описанием процесса подготовки к видео и приготовления обеда. Правда, Марк «забыл» упомянуть, что текст скопирован из газеты «Метро» (самое популярное издание Санкт-Петербурга, а возможно и всего Северо-Запада, выходит тиражом 300 000 экземпляров и распространяется бесплатно). Издание первым заприметило молодого человека и опубликовало заметку о его лайфхаке. Но этого питерскому псковичу оказалось мало, и он решил бомбардировать издания родного города. Просмотры-то растут после каждого упоминания в СМИ.
В комментариях к ролику кто-то указал на то, что идея не нова, подобное видео есть на канале «Дневник еврея». «Псковская правда» сходила на этот канал. Семь месяцев назад там появился ролик, набравший уже 1,3 млн просмотров. Сюжет повторяется точь-в-точь вплоть до покупки продуктов именно в «Ашане» и конкретных позиций меню. Совпадает даже способ, каким авторы двух роликов демонстрируют в кадре чек от покупки. Разве что «Дневник еврея» снят более качественно и картинка приятнее глазу. Да и название для своего ролика бывший пскович выбрал неслучайно. Именно так автор «Дневника еврея» называет свои ролики, меняется только шокирующе маленькая сумма, в которую обходится один прием пищи. Эксперименты «Дневника еврея» (обед за 10 рублей на двоих, питание на тысячу рублей в месяц, сколько можно прожить на 500 рублей) уже не раз попадали в фокус СМИ, писали о «Дневнике еврея» в том числе такие издания, как «Регнум» и «Лента.ру». Вот и Марк решил пойти по проторенной дорожке.
Чужой контент Марку использовать не впервой. Ранее на его канале помимо собственного контента (соревнования по плаванию, путешествия в Грецию, Вьетнам, Турцию) появлялись ролики, сделанные чужими руками, посвященные кончине Иосифа Кобзона, подтягиваниям тогда еще президента Медведева, пенсионной реформе, нашумевшему бою Нурмагомедова с МакГрегором. Может, и ладно? Пусть цветут все цветы? Путь к народной славе у каждого свой, а многие великие художники начинали с копирования своих предшественников. Свою минуту славы Марк Мордовцев, несомненно, получил.
Сергей Соколов:
«Вот из-за таких умников потом депутаты и министры говорят, что пенсионеры могут прожить на 3500 в месяц! Обед-то всего 10 рублей. И то на двоих!»
Николай Борисов:
«Купить комп и дорогой мобильник, каждый месяц платить за интернет и питаться на десять рублей. Гениальная логика современных нищебродов».
Е.Б.:
«Если это полноценный обед, тогда я - испанский летчик!»
Herbert West:
«Пару деньков на таком обеде протянуть можно, чтобы дождаться стипендии. А вот хотя бы месяц питаться этими продуктами будет уже сложновато. Мало того что по калорийности обед не восполняет необходимый минимум в день, так он еще и не полноценный по витаминам, минералам и аминокислотам».
Александр Кю:
«Чем больше таких видео, тем больше депутаты будут думать, что можно и дешевле прожить народу! Это получается, можно двоим существовать в России и жить на 300 рублей?»
Сергей:
«А можно и вообще по яблоку в день кушать и воду из-под крана пить. Офигенная экономия, живи и радуйся. Копи на лекарства для желудка».
Афоня Спиридонов:
«Настоящий мужик ест мясо и мясом закусывает. А в нашей стране мужики предлагают есть морковку на 10 рублей. Не позорьтесь. Не снимайте такое видео. Через некоторое время вам будет стыдно».
Елена:
«Марк! Конечно, продолжайте! Вы большой молодец хотя бы потому, что умеете считать деньги и что-то делать своими руками! Очень радостно видеть молодых людей как вы. Удачи и успеха! Мне стало очень интересно купить ваш набор ингредиентов у нас в Лос-Анджелесе, интересно, сколько получится! Если вам тоже интересно, поделюсь».
Юрий Моисеенко:
«Этой «бухенвальдской похлебкой» кормили узников лагеря смерти. «Изобретение» стырено из поваренной книги СС под редакцией Генриха Гиммлера».
Игорь Батов:
«И подтираться можно бесплатной газетой, обувью с одеждой на помойке затариваться, а жить в канализационном коллекторе - тепло и бесплатно. И считать себя не убогим дебилом».