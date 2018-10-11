Восемьдесят +

Кажется, в семьдесят лет жизнь предсказуема и идет по накатанной колее. Но история нашей героини это опровергает. Развод с мужем, тяжелый стресс и перенесенный на ногах микроинфаркт стали для Антонины Даниловой испытанием. Но благодаря ему она открыла в себе источник силы, поэтический талант и нашла рецепт долголетия. Сейчас ей 84, ее день расписан по часам.

РИФМА И СГОРЕВШИЙ ЧАЙНИК

Рифмованные строчки иногда снятся Антонине Павловне по ночам. Она просыпается, быстрее хватает блокнот и ручку, чтобы записать ускользающий стих. «Вот озарило, беру я ручку, листок бумаги, пишу я строчку, потом другую, а к третьей слово я потеряла, но мысль моя не ускользнула, еще минута, нашлось то слово, и вот рифмовка уже готова». Сестра удивилась неожиданно открывшемуся дару стихосложения: «Тебя же мама в детстве с ремнем читать заставляла!» А началось все очень просто. В 2008 году написала рифмованное поздравление ко дню рождения знакомой и неожиданно увлеклась. Свои стихи Антонина Павловна скромно называет рифмовками. «Я не поэт и не пишу стихов, рифмую то, что входит в душу, и если текст, по-моему, неплох, то в рифму он уж точно лучше». А это про тимуровцев: «… И в магазин сходили, купили все, что надо. Ведь молодым не трудно, а бабушке отрада. Ведь молодым не сложно, а бабушкам подмога. Чтобы таких ребят в их жизни было много!» Сейчас ежедневник Антонины Павловны расписан на месяц вперед, и она постоянно вносит в него корректировки. — Каждый мой день чем-то занят, а если не занят, сажусь и пишу стихи. Чайник кипит, а я не слышу. Один уже сгорел.

ВОЖАТАЯ И НЕВЕСТА

Антонина родилась и выросла в Казани, там же окончила педучилище, отделение учителей начальных классов и старших пионервожатых. Два года проработала в мужской школе пионервожатой. — К нам в обком поступила заявка из Москвы, что нужны вожатые в Артек, — вспоминает Антонина Павловна. — Нас поехало четверо, конкурс прошла я одна. Я прямо из Москвы, не заезжая домой, уехала работать в Артек.

К тому времени Антонина уже училась заочно в пединституте. На сессии отпускали лишь раз в год. Иной раз приходилось сдавать по два экзамена в день. Тогда Антонина получила единственную в жизни тройку. Помнит до сих пор. — Под впечатлением сданного экзамена по астрономии я такие лекции читала детям! — смеется она. — В походы ходили, искали упавшие метеориты. Три года назад к 90-летию Артека Антонина Данилова решила устроить встречу псковичей, когда-либо побывавших в легендарном детском лагере. (Об этом в 2015 году писала «Псковская правда»). — В мае этого года мне позвонил один из бывших воспитанников-артековцев из Москвы, — рассказывает Антонина Павловна. — И сказал: «Я вас искал всю жизнь! Вы мне как старшая сестра. Я постоянно вспоминаю время, проведенное в Артеке. Это мои лучшие воспоминания. Сейчас ему семьдесят три года. Он прислал наши совместные фотографии. С тех пор мы периодически созваниваемся. В мае 1957 года Антонина сильно простудилась и заболела, пришлось несколько дней провести в изоляторе. Об этом узнала мама, приехала и забрала дочку из лагеря. — У меня к тому времени уже был жених, москвич, шестью годами меня старше, — вспоминает Антонина Данилова. — И я готовилась к поездке в Финляндию. Помню, нас инструктировали перед поездкой: «Будете ночевать в гостинице, ключ с той стороны двери не оставляйте. Финны могут открыть и зайти, они любят русских девушек». Но поездке в Финляндию не суждено было случиться. И с московским женихом пришлось расстаться, видимо, чувства были не так сильны. — Мама испугалась отпускать меня в холодную страну, да и жених мой ей не нравился, — объясняет Антонина Павловна свое возвращение в Казань. Новый жених, который стал потом мужем, появился через несколько лет, когда Антонина поехала в Пермь навестить брата. К тому времени она окончила институт и полтора года проработала в деревне учителем. Свадьбу сыграли через полтора месяца знакомства. Прежде чем осесть в Пскове, пришлось поездить с мужем по стране.

У Антонины Павловны двое детей, четверо внуков и две правнучки. С мужем развелись после сорока трех лет брака. Увы, в жизни так тоже бывает. В 2004 году, в семьдесят лет, она осталась одна, тяжело переживала, болела, не сразу поняла, что перенесла на ногах микроинфаркт. Нашла в себе силы пусть не начать жизнь заново, но хоть что-то в ней поменять. В 2006 году начала выходить в люди. Сначала на танцплощадку у памятника Пушкину, там завела новые знакомства.

ВОЛОНТЕР, БАБУШКА И МОДЕЛЬ

Этот год для Антонины Даниловой юбилейный. Сорок лет, как живет в Пскове. Десять лет состоит в Союзе пенсионеров России и десять лет работает волонтером в Красном Кресте, пять лет бабушка в Детской деревне. И лишь одна некруглая дата — одиннадцать лет поет и танцует в клубе «Русский чай». В «таблетке» дважды в месяц собираются пенсионеры. — Мы поем и танцуем, кто как умеет, главное — в удовольствие, — рассказывает Антонина Павловна. — Для нашего возраста движение — жизнь. Членом Союза пенсионеров России Антонина Данилова стала в 2008 году. — Тогда же я узнала, что Красному Кресту нужны волонтеры, — рассказывает она. — Нас вызвалось человек двадцать. У волонтеров обязанностей много. Иногда просто поддержать словом и пообщаться с тем, кому трудно, иногда помочь конкретным делом. — Мы с копилками часто ходим, дежурим около елки, чтобы собрать деньги для акции «Дерево детских желаний», — рассказывает Антонина Павловна. — А для старичков, которые живут в доме престарелых, мы собрали столько денег, что хватило купить каждому подарок стоимостью в тысячу рублей.

В 2012 году Антонине Даниловой предложили попробовать себя в роли бабушки в Детской деревне — SOS. Тогда один из младших внуков Антонины Павловны учился в третьем классе. Она встречала его из школы, кормила, потом бежала в Детскую деревню вместе с подругой к пятерым детям, которые также нуждались в любви и заботе. — Старшая девочка уже на второй курс перешла, парень у нее хороший, в армии отслужил, — рассказывает Антонина Павловна о своих, обретенных пять лет назад, новых внуках. Из девятнадцати бабушек, с которыми начинали вместе, Антонина Данилова осталась одна. Пару недель назад в Детской деревне была ярмарка. — Я там работала зазывалой, — смеется Антонина Павловна. — Повязала поверх пальто русский платок и кричала: «Мимо не проходите! Здесь все вкусно! Детскими руками приготовлено!» Потом сплясала в хороводе. Еще одна новая роль — фотомодель. — В клубе поколений членов Союза пенсионеров России учили фотографировать, — рассказывает Антонина Павловна. — У меня не было фотоаппарата, но я ходила на все лекции. На заключительном этапе все члены клуба служили фотомоделями друг другу. Мне сделали макияж, я два раза переодевалась. Три моих фото попали на итоговую выставку.

ЕСЛИ ПЛОХО